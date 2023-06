Com o objetivo de transformar a contagem de calorias e ter um impacto positivo na saúde pública, Wade Norris, ex-funcionário da Google, e Scott Baron, engenheiro de sistemas aeroespaciais, juntaram os seus conhecimentos para lançar uma startup centrada na saúde chamada SnapCalorie. Recentemente, a iniciativa baseada em IA garantiu um notável financiamento de 2 milhões de dólares de investidores como a Accel, Index Ventures, o antigo CEO da CrossFit, Eric Roza, e a Y Combinator.

O SnapCalorie tem como objetivo simplificar o acompanhamento da dieta e melhorar a estimativa visual do tamanho das porções, desenvolvendo um aplicativo móvel de ponta que fornece uma contagem precisa de calorias e análise de macronutrientes de uma refeição usando uma única foto tirada de um smartphone. Ao implementar IA e tecnologia avançada, a aplicação procura superar a concorrência no domínio do acompanhamento de refeições com base em fotografias.

Ao contrário de aplicações semelhantes, Norris destaca que a SnapCalorie integra sensores de profundidade em dispositivos suportados para melhorar a estimativa do tamanho das porções e utiliza uma equipa de revisores humanos qualificados para melhorar a qualidade. Como resultado, a precisão da contagem de calorias é significativamente melhorada, reduzindo a margem de erro para menos de 20%. As aplicações concorrentes podem utilizar a IA para o acompanhamento das refeições, mas nenhuma aborda a estimativa do tamanho das porções de forma tão eficaz como o SnapCalorie.

Para além destas características distintivas, Norris salienta o algoritmo único da empresa, que é alegadamente melhor a estimar o conteúdo calórico de um alimento do que os humanos. Utilizando este algoritmo, o SnapCalorie consegue identificar com êxito os tipos de alimentos numa fotografia e calcular o tamanho da porção para estimar o valor calórico. Os utilizadores podem facilmente registar os resultados no diário alimentar do SnapCalorie ou exportá-los para plataformas de monitorização da forma física muito utilizadas, como a Apple Health.

Além disso, o desempenho robusto do algoritmo do SnapCalorie pode ser atribuído a um conjunto de dados de treino exclusivo de 5000 refeições. Norris explica ainda que o conjunto de dados inclui diversos tipos de refeições, que foram medidas com precisão usando uma plataforma robótica para garantir que as condições e desafios do mundo real fossem cobertos.

Embora o algoritmo da SnapCalorie favoreça atualmente a cozinha americana, devido à recolha de dados de treino inicial nos EUA, a empresa planeia expandir os seus dados de treino, incorporando fotografias de utilizadores internacionais e dados internos, para acomodar uma vasta gama de cozinhas culturais. Embora o aplicativo não possa garantir 100% de precisão, Norris sugere que ele deve ser considerado um componente essencial de um quadro nutricional mais amplo, ao lado de outras ferramentas úteis, como o chatbot alimentado pelo ChatGPT para recomendações personalizadas de refeições.

Como demonstrado pelo sucesso da angariação de fundos, pelo forte crescimento do número de utilizadores e pelas vantagens evidentes em relação aos seus concorrentes, a SnapCalorie conquistou os consumidores preocupados com a saúde, ansiosos por compreender melhor os seus hábitos alimentares. Apesar de se concentrar principalmente na expansão em vez da monetização nesta fase, a SnapCalorie está bem posicionada para ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais informadas e a adoptarem um estilo de vida mais saudável.

