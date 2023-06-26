前谷歌员工韦德-诺里斯和航空航天系统工程师斯科特-巴伦寻求改变卡路里计算方式，并对公共健康产生积极影响，他们结合自己的专长，推出了一家名为SnapCalorie的专注于健康的创业公司。最近，这家以人工智能为动力的倡议获得了令人瞩目的200万美元资金，投资者包括Accel、Index Ventures、前CrossFit首席执行官Eric Roza和Y Combinator等。

SnapCalorie旨在通过开发一个尖端的移动应用程序，简化饮食跟踪并加强视觉上的分量估计，该应用程序使用智能手机拍摄的一张照片提供准确的卡路里计数和膳食的宏观营养素分析。通过实施人工智能和先进技术，该应用程序试图在基于照片的膳食跟踪领域超越其竞争。

与类似的应用程序不同，诺里斯强调SnapCalorie在支持的设备上整合了深度传感器，以提高分量的估计，并利用熟练的人类审查员团队来提高质量。因此，卡路里计数的准确性得到了显著提高，将误差率降低到20%以下。竞争对手的应用程序可能采用人工智能进行膳食跟踪，但都没有像SnapCalorie那样有效地解决份量估算问题。

除了这些突出的特点外，诺里斯还强调了该公司的独特算法，据说该算法比人类更善于估计食物的热量含量。利用这种算法，SnapCalorie可以成功识别照片中的食物类型，并计算出分量，从而估算出热量值。用户可以轻松地将结果记录在SnapCalorie的食物日记中，或将其导出到苹果健康等广泛使用的健身追踪平台。

此外，SnapCalorie算法的强大性能可以归功于5000份膳食的独家训练数据集。诺里斯进一步解释说，该数据集包括不同的膳食类型，使用机器人设备对其进行精确测量，以确保涵盖真实世界的条件和挑战。

虽然SnapCalorie的算法目前倾向于美国菜，但由于在美国收集了最初的训练数据，该公司计划扩大其训练数据，纳入国际用户的照片和内部数据，以适应广泛的文化美食。虽然该应用程序不能保证100%的准确性，但诺里斯建议，它应该被视为更广泛的营养状况的一个重要组成部分，同时还有其他有用的工具，如由ChatGPT驱动的聊天机器人，用于个性化的膳食推荐。

SnapCalorie的成功融资、强劲的用户增长以及相对于竞争对手的明显优势表明，它已经引起了关注健康的消费者的共鸣，他们渴望更好地了解自己的饮食习惯。尽管现阶段SnapCalorie主要关注的是扩张而不是盈利，但它已做好准备，帮助人们做出更明智的选择，拥抱更健康的生活方式。

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