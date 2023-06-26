سعيًا لتغيير حساب السعرات الحرارية والتأثير بشكل إيجابي على الصحة العامة ، قام الموظف السابق في Google ويد نوريس ومهندس أنظمة الطيران سكوت بارون بدمج خبراتهم لإطلاق شركة ناشئة تركز على الصحة تسمى SnapCalorie . في الآونة الأخيرة ، حصلت المبادرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمويل رائع بقيمة 2 مليون دولار من مستثمرين مثل Accel و Index Ventures والرئيس التنفيذي السابق لـ CrossFit Eric Roza و Y Combinator.

يهدف SnapCalorie إلى تبسيط تتبع النظام الغذائي وتعزيز تقدير حجم الأجزاء المرئية من خلال تطوير تطبيق جوال متطور يوفر عددًا دقيقًا من السعرات الحرارية وتحليل المغذيات الكبيرة للوجبة باستخدام صورة واحدة مأخوذة من هاتف ذكي. من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ، يسعى التطبيق إلى التفوق على منافسيه في مجال تتبع الوجبات القائمة على الصور.

على عكس التطبيقات المماثلة ، يسلط نوريس الضوء على أن SnapCalorie يدمج مستشعرات العمق على الأجهزة المدعومة لتحسين تقدير حجم الجزء ويستخدم فريقًا من المراجعين البشريين المهرة لتحسين الجودة. نتيجة لذلك ، تم تحسين دقة حساب السعرات الحرارية بشكل كبير ، مما أدى إلى تقليل هامش الخطأ إلى أقل من 20٪. قد تستخدم التطبيقات المنافسة الذكاء الاصطناعي لتتبع الوجبات ، ولكن لا يوجد أي منها يعالج تقدير حجم الجزء بفعالية مثل SnapCalorie.

بصرف النظر عن هذه السمات المميزة ، يؤكد نوريس على الخوارزمية الفريدة للشركة ، والتي يقال إنها أفضل في تقدير محتوى السعرات الحرارية في عنصر غذائي من البشر. باستخدام هذه الخوارزمية ، يمكن لـ SnapCalorie تحديد أنواع الأطعمة في الصورة بنجاح وحساب حجم الجزء لتقدير قيمة السعرات الحرارية. يمكن للمستخدمين بسهولة تسجيل النتائج في مجلة طعام SnapCalorie أو تصديرها إلى منصات تتبع اللياقة البدنية المستخدمة على نطاق واسع مثل Apple Health.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يُعزى الأداء القوي لخوارزمية SnapCalorie إلى مجموعة بيانات تدريب حصرية تتكون من 5000 وجبة. يوضح نوريس كذلك أن مجموعة البيانات تشمل أنواعًا متنوعة من الوجبات ، والتي تم قياسها بدقة باستخدام منصة روبوتية لضمان تغطية الظروف والتحديات الواقعية.

بينما تفضل خوارزمية SnapCalorie حاليًا المطبخ الأمريكي ، نظرًا لجمع بيانات التدريب الأولية في الولايات المتحدة ، تخطط الشركة لتوسيع بيانات التدريب الخاصة بها ، ودمج الصور من المستخدمين الدوليين والبيانات الداخلية ، لاستيعاب مجموعة واسعة من المأكولات الثقافية. على الرغم من أن التطبيق لا يمكن أن يضمن دقة بنسبة 100٪ ، إلا أن نوريس يقترح أنه يجب اعتباره مكونًا أساسيًا لصورة غذائية أوسع ، جنبًا إلى جنب مع أدوات مفيدة أخرى مثل chatbot المدعوم من ChatGPT لتوصيات الوجبات الشخصية.

كما يتضح من جمع الأموال الناجح ، والنمو القوي للمستخدمين ، والمزايا الواضحة على منافسيها ، فقد ضربت SnapCalorie على وتر حساس لدى المستهلكين المهتمين بالصحة ، الذين يتوقون إلى اكتساب فهم أفضل لعاداتهم الغذائية. على الرغم من التركيز بشكل أساسي على التوسع في تحقيق الدخل في هذه المرحلة ، فإن SnapCalorie في وضع جيد لمساعدة الأشخاص على اتخاذ خيارات أكثر استنارة وتبني أسلوب حياة أكثر صحة.

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