Cherchant à transformer le comptage des calories et à avoir un impact positif sur la santé publique, Wade Norris, ex-employé de Google, et Scott Baron, ingénieur en systèmes aérospatiaux, ont combiné leur expertise pour lancer une startup axée sur la santé, SnapCalorie. Récemment, cette initiative basée sur l'IA a obtenu un financement remarquable de 2 millions de dollars de la part d'investisseurs tels qu'Accel, Index Ventures, l'ancien PDG de CrossFit Eric Roza et Y Combinator.

SnapCalorie vise à simplifier le suivi des régimes et à améliorer l'estimation visuelle de la taille des portions en développant une application mobile de pointe qui fournit un décompte précis des calories et une analyse des macronutriments d'un repas à l'aide d'une seule photo prise à partir d'un smartphone. En mettant en œuvre l'IA et des technologies de pointe, l'application cherche à se démarquer de la concurrence dans le domaine du suivi des repas à partir de photos.

Contrairement à des applications similaires, Norris souligne que SnapCalorie intègre des capteurs de profondeur sur les appareils compatibles afin d'améliorer l'estimation de la taille des portions et fait appel à une équipe de réviseurs humains qualifiés pour améliorer la qualité. En conséquence, la précision du décompte calorique est considérablement améliorée, réduisant la marge d'erreur à moins de 20 %. Les applications concurrentes peuvent utiliser l'IA pour le suivi des repas, mais aucune ne traite l'estimation de la taille des portions aussi efficacement que SnapCalorie.

Outre ces caractéristiques distinctives, M. Norris met l'accent sur l'algorithme unique de l'entreprise, qui serait plus efficace que les humains pour estimer la teneur en calories d'un aliment. Grâce à cet algorithme, SnapCalorie peut identifier les types d'aliments sur une photo et calculer la taille de la portion pour estimer la valeur calorique. Les utilisateurs peuvent facilement enregistrer les résultats dans le journal alimentaire de SnapCalorie ou les exporter vers des plateformes de suivi de la condition physique très répandues comme Apple Health.

En outre, les solides performances de l'algorithme de SnapCalorie peuvent être attribuées à un ensemble de données d'entraînement exclusif de 5 000 repas. Norris explique en outre que l'ensemble de données comprend divers types de repas, qui ont été mesurés avec précision à l'aide d'un appareil robotisé afin de s'assurer que les conditions et les défis du monde réel sont pris en compte.

Si l'algorithme de SnapCalorie privilégie actuellement la cuisine américaine, en raison de la collecte de données d'entraînement initiales aux États-Unis, l'entreprise prévoit d'élargir ses données d'entraînement, en incorporant des photos d'utilisateurs internationaux et des données internes, afin de tenir compte d'un large éventail de cuisines culturelles. Bien que l'application ne puisse pas garantir une précision à 100 %, M. Norris estime qu'elle devrait être considérée comme un élément essentiel d'un tableau nutritionnel plus large, aux côtés d'autres outils utiles tels que le chatbot alimenté par ChatGPT pour des recommandations de repas personnalisées.

Comme en témoignent sa levée de fonds réussie, la forte croissance du nombre d'utilisateurs et les avantages évidents par rapport à ses concurrents, SnapCalorie a touché une corde sensible chez les consommateurs soucieux de leur santé et désireux de mieux comprendre leurs habitudes alimentaires. Bien qu'à ce stade, SnapCalorie privilégie l'expansion à la monétisation, elle est bien placée pour aider les gens à faire des choix plus éclairés et à adopter un mode de vie plus sain.

