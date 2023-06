Nel tentativo di trasformare il conteggio delle calorie e di avere un impatto positivo sulla salute pubblica, l'ex dipendente di Google Wade Norris e l'ingegnere di sistemi aerospaziali Scott Baron hanno unito le loro competenze per lanciare una startup incentrata sulla salute chiamata SnapCalorie. Di recente, l'iniziativa alimentata dall'intelligenza artificiale si è assicurata un finanziamento di ben 2 milioni di dollari da parte di investitori come Accel, Index Ventures, l'ex CEO di CrossFit Eric Roza e Y Combinator.

SnapCalorie mira a semplificare il monitoraggio della dieta e a migliorare la stima visiva delle porzioni sviluppando un'applicazione mobile all'avanguardia che fornisce un conteggio accurato delle calorie e un'analisi dei macronutrienti di un pasto utilizzando una singola foto scattata da uno smartphone. Grazie all'implementazione dell'intelligenza artificiale e di tecnologie avanzate, l'applicazione cerca di superare la concorrenza nel settore del monitoraggio dei pasti basato sulle foto.

A differenza di applicazioni simili, Norris sottolinea che SnapCalorie integra i sensori di profondità sui dispositivi supportati per migliorare la stima delle porzioni e utilizza un team di revisori umani qualificati per migliorare la qualità. Di conseguenza, l'accuratezza del conteggio calorico è notevolmente migliorata, riducendo il margine di errore a meno del 20%. Le app concorrenti possono utilizzare l'intelligenza artificiale per il monitoraggio dei pasti, ma nessuna si occupa della stima delle porzioni in modo così efficace come SnapCalorie.

Oltre a queste caratteristiche distintive, Norris sottolinea l'esclusivo algoritmo dell'azienda, che a quanto pare è in grado di stimare il contenuto calorico di un alimento meglio degli esseri umani. Grazie a questo algoritmo, SnapCalorie è in grado di identificare con successo i tipi di cibo in una foto e di calcolare le dimensioni della porzione per stimare il valore calorico. Gli utenti possono facilmente registrare i risultati nel diario alimentare di SnapCalorie o esportarli su piattaforme di fitness-tracking molto diffuse come Apple Health.

Inoltre, le solide prestazioni dell'algoritmo di SnapCalorie possono essere attribuite a un esclusivo set di dati di allenamento di 5.000 pasti. Norris spiega inoltre che il set di dati comprende diversi tipi di pasti, che sono stati misurati con precisione utilizzando un impianto robotizzato per garantire la copertura delle condizioni e delle sfide del mondo reale.

Sebbene l'algoritmo di SnapCalorie privilegi attualmente la cucina americana, a causa della raccolta dei dati iniziali di addestramento negli Stati Uniti, l'azienda prevede di espandere i dati di addestramento, incorporando foto di utenti internazionali e dati interni, per adattarsi a un'ampia gamma di cucine culturali. Sebbene l'applicazione non possa garantire un'accuratezza del 100%, Norris suggerisce che dovrebbe essere considerata una componente essenziale di un quadro nutrizionale più ampio, insieme ad altri strumenti utili come il chatbot alimentato da ChatGPT per consigli personalizzati sui pasti.

Come dimostrano il successo della raccolta fondi, la forte crescita degli utenti e gli evidenti vantaggi rispetto alla concorrenza, SnapCalorie ha colpito i consumatori attenti alla salute, desiderosi di comprendere meglio le proprie abitudini alimentari. Nonostante in questa fase si concentri principalmente sull'espansione piuttosto che sulla monetizzazione, SnapCalorie è ben posizionata per aiutare le persone a fare scelte più informate e ad abbracciare uno stile di vita più sano.

