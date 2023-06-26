Kalori sayımını dönüştürmek ve halk sağlığını olumlu yönde etkilemek isteyen eski Google çalışanı Wade Norris ve havacılık sistemleri mühendisi Scott Baron, SnapCalorie adlı sağlık odaklı bir girişim başlatmak için uzmanlıklarını birleştirdi. Yakın zamanda yapay zeka destekli girişim, Accel, Index Ventures, eski CrossFit CEO'su Eric Roza ve Y Combinator gibi yatırımcılardan 2 milyon dolarlık kayda değer bir finansman sağladı.

SnapCalorie, bir akıllı telefondan çekilen tek bir fotoğrafı kullanarak doğru bir kalori sayımı ve bir öğünün makrobesin analizini sağlayan son teknoloji bir mobil uygulama geliştirerek diyet takibini basitleştirmeyi ve görsel porsiyon boyutu tahminini geliştirmeyi amaçlıyor. Uygulama, AI ve ileri teknolojiyi uygulayarak, fotoğraf tabanlı yemek takibi alanındaki rekabetinin üzerine çıkmayı hedefliyor.

Benzer uygulamalardan farklı olarak Norris, SnapCalorie'nin porsiyon boyutu tahminini iyileştirmek için desteklenen cihazlara derinlik sensörleri entegre ettiğini ve kaliteyi artırmak için yetenekli insan gözden geçirenlerden oluşan bir ekip kullandığını vurguluyor. Sonuç olarak, kalori sayımının doğruluğu önemli ölçüde iyileştirildi ve hata payı %20'nin altına düşürüldü. Rakip uygulamalar yemek takibi için AI kullanabilir, ancak hiçbiri porsiyon boyutu tahminini SnapCalorie kadar etkili bir şekilde ele almaz.

Bu ayırt edici özelliklerin yanı sıra Norris, bir gıda maddesinin kalori içeriğini tahmin etmede insanlardan daha iyi olduğu bildirilen şirketin benzersiz algoritmasının altını çiziyor. Bu algoritmayı kullanan SnapCalorie, bir fotoğraftaki yiyecek türlerini başarıyla tanımlayabilir ve kalori değerini tahmin etmek için porsiyon boyutunu hesaplayabilir. Kullanıcılar, sonuçları SnapCalorie'nin yemek günlüğüne kolayca kaydedebilir veya Apple Health gibi yaygın olarak kullanılan fitness izleme platformlarına aktarabilir.

Ek olarak, SnapCalorie'nin algoritmasının güçlü performansı, 5.000 öğünlük özel bir eğitim verisi setine bağlanabilir. Norris ayrıca veri setinin, gerçek dünya koşullarının ve zorlukların ele alındığından emin olmak için robotik bir donanım kullanılarak hassas bir şekilde ölçülen çeşitli yemek türlerini içerdiğini açıklıyor.

SnapCalorie'nin algoritması, ABD'de ilk eğitim verilerinin toplanması nedeniyle şu anda Amerikan mutfağını tercih etse de, şirket, çok çeşitli kültürel mutfakları barındırmak için uluslararası kullanıcılardan ve dahili verilerden alınan fotoğrafları dahil ederek eğitim verilerini genişletmeyi planlıyor. Uygulama %100 doğruluğu garanti edemese de Norris, kişiselleştirilmiş yemek önerileri için ChatGPT destekli sohbet robotu gibi diğer yararlı araçların yanı sıra daha geniş bir beslenme tablosunun temel bir bileşeni olarak görülmesi gerektiğini öne sürüyor.

Başarılı bağış toplama, güçlü kullanıcı büyümesi ve rakiplerine göre bariz avantajlarının gösterdiği gibi, SnapCalorie, beslenme alışkanlıklarını daha iyi anlamaya hevesli, sağlık bilincine sahip tüketicilerin ilgisini çekti. Bu aşamada öncelikle para kazanma yerine genişlemeye odaklanmasına rağmen SnapCalorie, insanların daha bilinçli seçimler yapmasına ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesine yardımcı olmak için iyi bir konumdadır.

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