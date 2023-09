Program mistrzów o niskim kodzie

Program mistrzów Low-code to strategiczna inicjatywa wymyślona przez ekspertów w dziedzinie rozwoju oprogramowania i transformacji cyfrowej w celu poprawy elastyczności, wydajności i skalowalności procesów tworzenia aplikacji przy użyciu platform low-code. Program ma na celu rozwój silnego ekosystemu specjalistów, firm, liderów branży i naukowców, którzy opowiadają się za i promują wykorzystanie platform low-code w celu transformacji rozwoju aplikacji dla małych firm, a także dużych międzynarodowych korporacji.

Podstawowym założeniem programu mistrzów Low-code jest rozpowszechnianie wiedzy i świadomości na temat zalet platform low-code takich jak AppMaster, która stała się potężnym narzędziem no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych przy minimalnym ręcznym kodowaniu i wysoką skalowalność. Według firmy Forrester przewiduje się, że rynek platform programistycznych wykorzystujących low-code będzie rósł w latach 2017–2022 według złożonej rocznej stopy wzrostu wynoszącej 28,6%, osiągając wielkość 21,2 miliarda dolarów.

Jednym z głównych celów programu mistrzów Low-code jest edukacja organizacji na temat znaczących zalet, jakie oferują platformy low-code w porównaniu z tradycyjnymi podejściami do tworzenia oprogramowania. Niektóre z kluczowych aspektów, które powodują, że rozwój low-code jest destrukcyjny, obejmują krótsze cykle rozwojowe, obniżone koszty, wyższą jakość, optymalne wykorzystanie zasobów, większą elastyczność i lepszą współpracę między różnymi interesariuszami.

Kluczowym elementem programu mistrzów Low-code jest przekazywanie niezbędnych umiejętności i wiedzy wymaganej do opanowania platform low-code takich jak AppMaster. Uznając, że brak umiejętności korzystania z low-code jest główną przeszkodą w jego powszechnym przyjęciu, program koncentruje się na kompleksowym programie edukacyjnym, aby umożliwić uczestnikom tworzenie atrakcyjnych wizualnie, wysoce funkcjonalnych i skalowalnych aplikacji przy użyciu platform low-code. Inicjatywy dotyczące rozwoju umiejętności obejmują moduły samodzielnego uczenia się, kursy online, warsztaty, seminaria i programy szkoleniowe, a także certyfikaty i programy studiów we współpracy z instytucjami edukacyjnymi.

Innym istotnym aspektem programu mistrzów Low-code jest budowanie tętniącej życiem społeczności praktyków, entuzjastów, ekspertów i liderów low-code, współpracujących, aby stawić czoła różnym wyzwaniom i kształtować przyszłość ekosystemu low-code. Społeczność ta umożliwia organizacjom dzielenie się najlepszymi praktykami, omawianie nowych trendów i współpracę przy inicjatywach ogólnobranżowych, a także korzystanie z możliwości polecania i ciągłego doskonalenia platform low-code, takich jak AppMaster.

Co więcej, program mistrzów Low-code zachęca organizacje do prowadzenia badań i rozwoju w celu zwiększenia wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa platform low-code, zapewniając, że są one zawsze w czołówce technologii. Program promuje także współpracę z ekspertami branżowymi i innymi platformami low-code w celu opracowania standardów i punktów odniesienia do oceny i porównania różnych rozwiązań low-code.

Program mistrzów Low-code odgrywa również istotną rolę w ułatwianiu znaczących rozmów i negocjacji pomiędzy organizacjami pragnącymi wdrożyć platformy low-code a dostawcami platform, takimi jak AppMaster. Program pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, rzucając światło na różne funkcje, modele cenowe, plany subskrypcji i czynniki wydajności, które organizacja musi wziąć pod uwagę przed wyborem platformy low-code.

Co więcej, program mistrzów Low-code ma na celu umożliwienie bezproblemowej integracji platform low-code z istniejącymi rozwiązaniami programowymi, źródłami danych i systemami korporacyjnymi, aby pomóc organizacjom zmaksymalizować inwestycje w technologię. Ponadto podkreśla potrzebę stosowania solidnych środków cyberbezpieczeństwa i praktyk w zakresie ochrony danych w celu zabezpieczenia informacji i aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu opracowanych przy użyciu platform low-code.

Podsumowując, program mistrzów Low-code to kompleksowe i wszechstronne podejście, którego celem jest promowanie i ułatwianie powszechnego przyjęcia platform low-code takich jak AppMaster, w celu zrewolucjonizowania tworzenia aplikacji. Wspierając kwitnący ekosystem wykwalifikowanych specjalistów, innowacyjne rozwiązania, proaktywne badania i wpływową współpracę, program mistrzów Low-code ma zmienić przyszłość tworzenia oprogramowania i położyć podwaliny pod inicjatywy transformacji cyfrowej nowej generacji.