Fuzje i przejęcia o niskim kodzie

Fuzje i przejęcia Low-code (M&A) odnoszą się do strategicznego procesu łączenia podmiotów gospodarczych w części lub w całości, w którym co najmniej jeden z zaangażowanych podmiotów wykorzystuje platformy programistyczne low-code do swoich potrzeb w zakresie tworzenia oprogramowania. Pojawienie się platform low-code, takich jak AppMaster, zasadniczo zmieniło sposób, w jaki organizacje opracowują i utrzymują rozwiązania programowe, wpływając w ten sposób na dynamikę i rozważania dotyczące fuzji i przejęć.

Ponieważ przedsiębiorstwa z różnych branż coraz częściej wykorzystują platformy low-code do celów tworzenia oprogramowania, rola takich platform w kontekście fuzji i przejęć stała się jeszcze ważniejsza. Proces fuzji i przejęć obejmuje kilka aspektów: planowanie strategiczne, pozyskiwanie transakcji, wycenę, due diligence, negocjacje, integrację i zarządzanie po fuzji. W dzisiejszym krajobrazie technologicznym platformy low-code odgrywają kluczową rolę w kilku z tych aspektów, w szczególności w zakresie należytej staranności, integracji i zarządzania po fuzji.

Na etapie due diligence fuzji i przejęć firma przejmująca musi ocenić zasoby oprogramowania firmy docelowej, procesy tworzenia oprogramowania i możliwości zespołu technologicznego. Proces ten staje się znacznie uproszczony, gdy docelowa firma korzysta z platformy low-code takiej jak AppMaster, do tworzenia oprogramowania. Ponieważ przyjęcie low-code umożliwia bardziej przejrzysty i wydajny proces rozwoju, firmie przejmującej łatwiej jest ocenić stan i jakość zasobów oprogramowania docelowego, a także ich potencjał przyszłego wzrostu i skalowalności.

Jednym z głównych wyzwań stojących przed organizacjami podczas procesu fuzji i przejęć jest integracja różnych systemów i aplikacji. Wraz z coraz większym wykorzystaniem platform programistycznych wymagających low-code, firmy mają teraz możliwość szybkiego tworzenia lub modyfikowania aplikacji w celu integracji z istniejącymi systemami oprogramowania. Elastyczność i możliwości adaptacji platform low-code pozwalają na płynniejszą integrację systemów oprogramowania, przyczyniając się w ten sposób do bardziej płynnego procesu fuzji i przejęć.

Zarządzanie po fuzji to kolejny krytyczny aspekt, na który wpływają fuzje i przejęcia oparte na low-code. Organizacje często stają przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem oprogramowaniem nabytym podczas fuzji i przejęć, szczególnie jeśli nabyte rozwiązania programowe są budowane przy użyciu tradycyjnych technik kodowania. Jednak dzięki platformom low-code takim jak AppMaster, zarządzanie nabytymi rozwiązaniami programowymi staje się znacznie prostsze. Podejście wizualne tych platform umożliwia organizacjom łatwe zrozumienie, aktualizację i konserwację zasobów oprogramowania, zmniejszając w ten sposób ogólną złożoność i koszty związane z zarządzaniem po fuzji.

Według najnowszych badań oczekuje się, że w latach 2020–2025 wykorzystanie platform low-code będzie rosło z imponującą złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 28,1%. W miarę jak platformy low-code stają się coraz bardziej powszechne, znaczenie uwzględniania tych platform w fuzjach i przejęciach aktywność wzrośnie. Kluczowe korzyści wynikające z fuzji i przejęć obejmujących platformy low-code obejmują szybszą i skuteczniejszą analizę due diligence, łatwiejszą integrację systemów oprogramowania oraz ulepszone zarządzanie po fuzji.

Przykładem scenariusza fuzji i przejęć low-code może być firma świadcząca usługi finansowe przejmując startup z branży technologii finansowych, który do tworzenia oprogramowania wykorzystuje platformę low-code taką jak AppMaster. Firma przejmująca może szybko ocenić zasoby oprogramowania i procesy rozwojowe firmy docelowej, upewniając się, że spełniają one wymogi regulacyjne i standardy branżowe. Po przejęciu firma przejmująca może wykorzystać platformę low-code do zintegrowania systemów oprogramowania przejętej firmy fintech z istniejącą infrastrukturą, dzięki czemu cały proces fuzji i przejęć będzie usprawniony i opłacalny.

Podsumowując, fuzje i przejęcia wykorzystujące low-code stanowią coraz ważniejszy aspekt krajobrazu fuzji i przejęć, ponieważ firmy w dalszym ciągu przechodzą w kierunku platform programistycznych wykorzystujących low-code w celu zaspokojenia swoich potrzeb w zakresie oprogramowania. Korzystanie z platform low-code, takich jak AppMaster oferuje liczne korzyści zarówno spółkom przejmującym, jak i docelowym zaangażowanym w takie działania związane z fuzjami i przejęciami, przede wszystkim w zakresie należytej staranności, integracji i zarządzania po fuzji. Wraz ze wzrostem wykorzystania platform low-code wzrośnie również wpływ i znaczenie kwestii low-code w fuzjach i przejęciach.