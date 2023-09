Low-code fusies en overnames (M&A) verwijzen naar het strategische proces van het geheel of gedeeltelijk combineren van bedrijfsentiteiten, waarbij ten minste één van de betrokken entiteiten low-code ontwikkelingsplatforms gebruikt voor hun softwareontwikkelingsbehoeften. De opkomst van low-code platforms, zoals AppMaster, heeft de manier waarop organisaties softwareoplossingen ontwikkelen en onderhouden fundamenteel veranderd, waardoor de dynamiek en overwegingen voor fusies en overnames zijn beïnvloed.

Nu bedrijven in verschillende sectoren steeds meer low-code platforms gebruiken voor hun softwareontwikkelingsdoeleinden, is de rol van dergelijke platforms in de context van fusies en overnames nog belangrijker geworden. Het fusie- en overnameproces omvat verschillende aspecten: strategische planning, dealsourcing, waardering, due diligence, onderhandeling, integratie en beheer na de fusie. In het huidige technologische landschap spelen low-code platforms een cruciale rol in verschillende van deze aspecten, met name due diligence, integratie en beheer na fusies.

Tijdens de due diligence-fase bij fusies en overnames moet het overnemende bedrijf de softwareactiva, de softwareontwikkelingsprocessen en de capaciteiten van het technologieteam van het doelbedrijf beoordelen. Dit proces wordt aanzienlijk vereenvoudigd wanneer het doelbedrijf een low-code platform zoals AppMaster gebruikt voor hun softwareontwikkeling. Omdat de adoptie low-code een transparanter en efficiënter ontwikkelingsproces mogelijk maakt, is het voor het overnemende bedrijf gemakkelijker om de staat en kwaliteit van de softwaremiddelen van het doelwit te beoordelen, evenals hun potentieel voor toekomstige groei en schaalbaarheid.

Een van de grootste uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd tijdens het fusie- en overnameproces is de integratie van ongelijksoortige softwaresystemen en applicaties. Met de toenemende adoptie van low-code ontwikkelingsplatforms hebben bedrijven nu de mogelijkheid om snel applicaties te bouwen of aan te passen om te integreren met bestaande softwaresystemen. De flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van low-code platforms zorgen voor een soepelere integratie van softwaresystemen, wat bijdraagt ​​aan een naadloos fusie- en overnameproces.

Beheer na een fusie is een ander cruciaal aspect dat wordt beïnvloed door low-code fusies en overnames. Organisaties worden vaak geconfronteerd met uitdagingen bij het beheren van de softwaremiddelen die zijn verworven tijdens fusies en overnames, vooral als de verworven softwareoplossingen zijn gebouwd met behulp van traditionele codeertechnieken. Met low-code platforms zoals AppMaster wordt het beheer van aangeschafte softwareoplossingen echter aanzienlijk eenvoudiger. De visuele ontwikkelingsaanpak van deze platforms stelt organisaties in staat de softwaremiddelen gemakkelijk te begrijpen, bij te werken en te onderhouden, waardoor de algehele complexiteit en kosten die gepaard gaan met het beheer na de fusie worden verminderd.

Volgens recent onderzoek zal de adoptie van low-code platforms naar verwachting tussen 2020 en 2025 groeien met een indrukwekkend samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 28,1%. Naarmate low-code platforms steeds vaker voorkomen, wordt het steeds belangrijker om deze platforms in overweging te nemen bij fusies en overnames. activiteiten zullen toenemen. De belangrijkste voordelen voor fusies en overnames waarbij low-code platforms betrokken zijn, zijn snellere en efficiëntere due diligence, eenvoudigere integratie van softwaresystemen en verbeterd beheer na de fusie.

Een voorbeeld van een low-code fusie- en overnamescenario is dat een financiële dienstverlener een fintech-startup overneemt die een low-code platform zoals AppMaster gebruikt voor zijn softwareontwikkeling. Het overnemende bedrijf kan de softwaremiddelen en ontwikkelingsprocessen van het doelwit snel beoordelen en ervoor zorgen dat deze voldoen aan de wettelijke vereisten en industrienormen. Na de overname kan het overnemende bedrijf het low-code platform gebruiken om de softwaresystemen van de overgenomen fintech te integreren met de bestaande infrastructuur, waardoor het algehele fusie- en overnameproces gestroomlijnder en kosteneffectiever wordt.

Kortom, low-code fusies en overnames vertegenwoordigen een steeds belangrijker aspect van het fusie- en overnamelandschap, omdat bedrijven voor hun softwarebehoeften blijven verschuiven naar low-code ontwikkelingsplatforms. Het gebruik van low-code platforms zoals AppMaster biedt talloze voordelen voor zowel de overnemende als de doelbedrijven die betrokken zijn bij dergelijke fusies en overnames, voornamelijk op het gebied van due diligence, integratie en beheer na de fusie. Naarmate de acceptatie van low-code platforms blijft groeien, zal ook de impact en het belang van low-code overwegingen bij fusies en overnames toenemen.