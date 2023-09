Le fusioni e acquisizioni Low-code (M&A) si riferiscono al processo strategico di combinazione di entità aziendali, in parte o interamente, in cui almeno una delle entità coinvolte utilizza piattaforme di sviluppo low-code per le proprie esigenze di sviluppo software. L’ascesa di piattaforme low-code, come AppMaster, ha cambiato radicalmente il modo in cui le organizzazioni sviluppano e mantengono soluzioni software, influenzando così le dinamiche e le considerazioni per le attività di M&A.

Poiché le aziende di tutti i settori adottano sempre più piattaforme low-code per i loro scopi di sviluppo software, il ruolo di tali piattaforme nel contesto delle fusioni e acquisizioni è diventato ancora più cruciale. Il processo di M&A coinvolge diversi aspetti: pianificazione strategica, deal sourcing, valutazione, due diligence, negoziazione, integrazione e gestione post-fusione. Nel panorama tecnologico odierno, le piattaforme low-code svolgono un ruolo fondamentale in molti di questi aspetti, in particolare nella due diligence, nell'integrazione e nella gestione post-fusione.

Durante la fase di due diligence di M&A, l'azienda acquirente deve valutare le risorse software della società target, i processi di sviluppo software e le capacità del team tecnologico. Questo processo diventa notevolmente semplificato quando l'azienda target utilizza una piattaforma low-code come AppMaster per lo sviluppo del software. Poiché l'adozione low-code consente un processo di sviluppo più trasparente ed efficiente, è più facile per l'azienda acquirente valutare lo stato e la qualità delle risorse software del target, nonché il loro potenziale di crescita e scalabilità future.

Una delle maggiori sfide che le organizzazioni devono affrontare durante il processo di fusione e acquisizione è l'integrazione di sistemi e applicazioni software disparati. Con la crescente adozione di piattaforme di sviluppo low-code, le aziende ora hanno la capacità di creare o modificare rapidamente applicazioni per integrarle con i sistemi software esistenti. La flessibilità e l'adattabilità delle piattaforme low-code consentono un'integrazione più agevole dei sistemi software, contribuendo così a un processo di M&A più fluido.

La gestione post-fusione è un altro aspetto critico influenzato dalle fusioni e acquisizioni low-code. Le organizzazioni spesso affrontano sfide nella gestione delle risorse software acquisite durante fusioni e acquisizioni, in particolare se le soluzioni software acquisite sono realizzate utilizzando tecniche di codifica tradizionali. Tuttavia, con piattaforme low-code come AppMaster, la gestione delle soluzioni software acquisite diventa notevolmente più semplice. L'approccio di sviluppo visivo di queste piattaforme consente alle organizzazioni di comprendere, aggiornare e mantenere facilmente le risorse software, riducendo così la complessità complessiva e i costi associati alla gestione post-fusione.

Secondo una recente ricerca, si prevede che l’adozione di piattaforme low-code crescerà a un impressionante tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 28,1% dal 2020 al 2025. Man mano che le piattaforme low-code diventeranno più diffuse, l’importanza di considerare queste piattaforme nelle fusioni e acquisizioni le attività aumenteranno. I principali vantaggi delle fusioni e acquisizioni che coinvolgono piattaforme low-code includono una due diligence più rapida ed efficiente, una più semplice integrazione dei sistemi software e una migliore gestione post-fusione.

Un esempio di uno scenario di M&A low-code potrebbe essere quello di una società di servizi finanziari che acquisisce una startup fintech che utilizza una piattaforma low-code come AppMaster per lo sviluppo di software. L'azienda acquirente può valutare rapidamente le risorse software e i processi di sviluppo dell'azienda target, garantendo che soddisfino i requisiti normativi e gli standard di settore. Dopo l'acquisizione, l'azienda acquirente può sfruttare la piattaforma low-code per integrare i sistemi software del fintech acquisito con la sua infrastruttura esistente, rendendo il processo complessivo di M&A più snello ed economico.

In conclusione, le fusioni e le acquisizioni low-code rappresentano un aspetto sempre più importante nel panorama delle fusioni e acquisizioni, poiché le aziende continuano a spostarsi verso piattaforme di sviluppo low-code per le loro esigenze software. L’uso di piattaforme low-code come AppMaster offre numerosi vantaggi sia alle società acquirenti che a quelle target coinvolte in tali attività di M&A, principalmente in termini di due diligence, integrazione e gestione post-fusione. Poiché l’adozione di piattaforme low-code continua a crescere, aumenteranno anche l’impatto e l’importanza delle considerazioni low-code nelle fusioni e acquisizioni.