W naturze człowieka leży miłość do swoich pupili. Właściciele zwierząt domowych uwielbiają dbać o swoje pupile i dzielić z nimi serdeczną więź. Nawet psy nie są wyjątkiem. Należą one do najbardziej kochanych zwierząt domowych przez swoich właścicieli. Nawet jeśli nie masz psa, jesteś bardziej skłonny do kochania i zabawy z nimi. Ludzka sympatia do psów zainspirowała wiele osób do bycia właścicielami zwierząt domowych. Wreszcie, ogromny wzrost właścicieli zwierząt domowych pomógł przemysłowi zoologicznemu we wzroście każdego roku. W tym zabieganym świecie, właściciele psów nie mogą znaleźć wystarczająco dużo czasu na spacer z psem i szukają usługi chodzenia z psem. Dziś ogromna penetracja aplikacji do chodzenia z psem wyznaczyła kolejny horyzont dla usług chodzenia z psem dla właścicieli psów. Te wzbogacone aplikacje do chodzenia z psem

Pozwoliły właścicielom uzyskać usługi chodzenia z psem bez wychodzenia z domu. Według ostatniego badania przeprowadzonego przez PetKeen, branża spacerów z psami wzrosła o 17% w latach 2016-2021, z wartością 979,2 miliona dolarów w 2021 roku. Ich badanie twierdzi również, że właściciele psów wydają 70 miliardów dolarów rocznie na usługi chodzenia z psem.

Tak więc, zgodnie z tą ankietą PetKeen, oczywiste jest, że spacerowicze psów są na żądanie, a branża chodzenia po psach jest wysoce prawdopodobna, że wzrośnie do 2023 roku. Po przejściu przez te statystyki widać, że przyszłość spacerowiczów dla psów jest jasna. Ponadto właściciele psów uwielbiają zatrudniać osobę do chodzenia po psach, aby uratować swoje zwierzęta przed chorobami. Czy planujesz wejść do biznesu chodzenia z psem? Czy chcesz świadczyć usługi chodzenia psów na żądanie dla właścicieli psów? Jeśli chcesz rozwijać się w branży chodzenia z psem, ważne jest, aby zbudować solidną aplikację chodzenia z psem, aby przynieść wpływ na ten biznes. Może się okazać, że trudno jest zbudować aplikację chodzenia z zerową wiedzą kodowania. Jeśli tak, możemy pomóc w tym zakresie, a w tym artykule, pomożemy Ci zbudować solidną aplikację chodzenia z psem, który może zaintrygować właścicieli psów, aby zarezerwować swoje usługi. Przed rozpoczęciem, niech odsłonić powody, dla których właściciele psów potrzebują na żądanie pies walking app.

Dlaczego potrzebujemy aplikacji do chodzenia z psem na żądanie?

Bez wątpienia, pies jest bardziej uroczy pet do utrzymania w domu. Są one futrzane z cuteness. Ale utrzymanie psa w domu dodaje więcej do swoich obowiązków. Powodem jest to, że psy potrzebują spójnej opieki, karmienia, ćwiczeń i osoby, która może spędzić czas z nimi grając i chodząc, aby odświeżyć ich energię.

Co więcej, musisz określić czas w swoim codziennym życiu na spacer z psem. Aby sprostać swoim obowiązkom, zatrudnienie osoby do wszystkich zadań jest niemożliwe. Ale możesz zatrudnić spacerowicza dla psa, aby zlecić usługi chodzenia na żądanie Dog walking. Spacerownik dla psów weźmie na siebie odpowiedzialność za zabranie Twojego zwierzaka na spacer. Dzięki popularności aplikacji Dog walking na żądanie, właściciele zwierząt mogą łatwo zatrudnić kompetentnego spacerowicza, który będzie właścicielem ich psów.

W tym zabieganym świecie, właściciele psów nie mają wystarczająco dużo czasu, aby spędzić ze swoimi futrzanymi przyjaciółmi ze względu na ich zobowiązania zawodowe i inne harmonogramy. Tak więc, brak czasu i zajęte harmonogramy stworzyły potrzebę aplikacji do chodzenia z psem na żądanie. To jest powód, dla którego rynek aplikacji do chodzenia z psem rozkwitł w ostatnich latach. Ze względu na popularność tych aplikacji do chodzenia z psem, to świetny pomysł, aby zbudować własną aplikację do chodzenia z psem narzędzie bez kodu. Wykopmy głębiej szczegóły dotyczące tego, jak stworzyć elegancką aplikację do chodzenia z psem, nawet jeśli masz nietechniczne tło. Zacznijmy.

Jak stworzyć aplikację taką jak WAG?

Przed stworzeniem własnej aplikacji na żądanie na spacer z psem, musisz przeanalizować aplikacje konkurencji, aby zrozumieć rynek aplikacji do chodzenia z psem. Analiza konkurencji pomoże Ci dodać zaawansowane funkcje, aby Twoja aplikacja była bardziej interaktywna. Zalecamy analizę Rover, Wag i Barkly Pets, które oferują przyjazne dla użytkownika aplikacje dla spacerowiczów i właścicieli psów. Te aplikacje do chodzenia z psem upewniają się, że właściciel psa zatrudnia odpowiedniego spacerowicza, który może zająć się jego zwierzakiem od karmienia do chodzenia. Wykopmy głębiej szczegóły tych aplikacji do chodzenia z psem na żądanie:

Barkley Pets

W przeciwieństwie do innych aplikacji do chodzenia z psem, Barkley Pets jest aplikacją do chodzenia z psem na żądanie, która pozwala na spotkania między właścicielem zwierzęcia a spacerowiczem, aby zatrudnić najlepszego spacerowicza na ich spacer z psem. Ta aplikacja do chodzenia z psem nie pobiera prowizji za zatrudnienie spacerowiczów. Co więcej, Barkly nie pobiera opłat od spacerowiczów za ich usługi spacerowe. Zamiast tego ta aplikacja pobiera opłatę abonamentową w wysokości 8,50 USD / miesiąc od nowych spacerowiczów po zarobieniu 100 USD. Dlatego wielu spacerowiczów psów jest zainteresowanych ich polityką monetyzacji.

Wag

Wag to popularna aplikacja do chodzenia z psem, która przyciąga właścicieli zwierząt domowych za pomocą różnych usług. Usługi tej aplikacji pozwalają właścicielom zwierząt domowych pomóc im w chodzeniu, karmieniu i innych usługach na żądanie. Oprócz tych usług, ta aplikacja dla zwierząt domowych zapewnia informacje o żywności dla psów, zdrowiu, działaniach i zachowaniu. Wyróżniającą cechą Wag jest to, że zapewnia skrzynki na kłódki dla właścicieli psów, aby zabezpieczyć ich własność. Celem skrzynki jest przechowywanie kluczy do domu właścicieli w bezpiecznym miejscu. Tak więc, spacerowicze mogą uzyskać dostęp do kluczy domowych w dowolnym momencie.

Rover

Rover, uruchomiony w 2011 roku, jest popularną aplikacją do chodzenia z psem. Zdobyła ogromną uwagę miłośników psów i zastąpiła wiele aplikacji do chodzenia z psem na żądanie. Rover ma tendencję do zajmowania się 300 000 psów w 10 krajach z 95% pozytywnymi recenzjami. Być może zastanawiasz się nad formułą sukcesu tej popularnej aplikacji do spaceru z psem. Ujawniamy najważniejsze cechy, które sprawiają, że ta aplikacja do chodzenia z psem wyróżnia się wśród innych aplikacji.

Po pierwsze, Rover zapewnia elegancki interfejs użytkownika dla właścicieli psów i spacerowiczów z psami. Aplikacja zapewnia intuicyjny interfejs dla spacerowiczów i właścicieli, który jest łatwy w nawigacji. Rejestracja i zamawianie usług dla psów w aplikacji Rover zajmuje kilka minut. Po drugie, ta popularna aplikacja do chodzenia z psem oferuje różne usługi, aby odmłodzić życie psa. Oprócz chodzenia, właściciele psów mogą skorzystać z usług wyżywienia psów i usług opieki dziennej w razie potrzeby. Co więcej, ta aplikacja zapewnia również opcję dla właścicieli psów, aby pielęgnować swoich futrzanych przyjaciół. Po trzecie, Rover to aplikacja spacerowa znana z Unique Value Proposition (UVP). UVP zapewnia ubezpieczenie mienia właścicieli psów i psów. Ta aplikacja zapewnia 1 milion dolarów jako ubezpieczenie w przypadku uszkodzenia mienia i 25.000 dolarów za wszelkie nieszczęścia, które miały miejsce z psem. Po analizie konkurencji tych aplikacji do chodzenia z psem, nadszedł czas, aby rozpocząć działalność, oferując profesjonalne usługi chodzenia z psem.

Jak stworzyć aplikację do wyprowadzania psów?

Po dogłębnej analizie tych aplikacji na żądanie do chodzenia z psem, ujawnijmy najważniejsze kroki i funkcje, które musisz dodać do swojej aplikacji do chodzenia z psem:

Zidentyfikuj swój pomysł na biznes

Kiedy planujesz rozpocząć działalność w zakresie chodzenia z psem, pierwszym krokiem jest zbudowanie silnej strategii biznesowej dla swojej aplikacji do chodzenia z psem na żądanie. Po zidentyfikowaniu strategii biznesowej, będziesz mógł ustalić swoje obecne i przyszłe cele biznesowe. Możesz zaplanować, aby wyróżnić się w swoim biznesie w usłudze chodzenia z psem jako agencja zwierząt domowych lub jako indywidualna przedsiębiorczość. Aby wygenerować więcej przychodów z aplikacji do chodzenia z psem, możesz zaoferować więcej usług, w tym zdrowie psa, opiekę dzienną, karmienie psa i usługi pielęgnacyjne. Ale musisz być ostrożny co do swojej pojemności podczas rozszerzania usług biznesowych. Zalecamy rozpoczęcie od usług chodzenia z psem i rozszerzenie skali biznesu w przyszłości.

Badania rynku

Badania rynku pomogą Ci zrozumieć sytuację na rynku. Planując rozpoczęcie działalności w zakresie chodzenia z psem na żądanie, musisz wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Twoja docelowa publiczność

Problem i Twoje rozwiązanie, aby go rozwiązać

Najnowsze trendy w branży zoologicznej

W jaki sposób dodajesz wartość do życia zwierząt domowych?

Ponadto musisz zbadać swoich konkurentów w branży zwierząt domowych. W przypadku badań konkurencji, musisz rozważyć:

Popularna aplikacja do chodzenia z psem w Twojej okolicy

Usługi oferowane przez aplikacje do chodzenia z psem na żądanie

Wydajność Twojej konkurencji

Cechy już istniejących aplikacji do chodzenia z psem

Zauważalną rzeczą jest to, że badania konkurencji pozwalają uzyskać inspirację dla swojej aplikacji biznesowej. Nie musi to oznaczać kopiowania ich pomysłów biznesowych. Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja Dog walking stała w tłumie, musisz dodać unikalne funkcje. W tym celu możesz przeprowadzić burzę mózgów na temat nowego pomysłu, który może dodać wartość do Twojej aplikacji do chodzenia z psem. Powinieneś opracować najlepszą aplikację do chodzenia z psem dla spacerowiczów i właścicieli, która może poprawić życie zwierząt domowych.

Współpracuj z partnerem biznesowym

Jeśli chcesz odnieść sukces w swojej aplikacji do chodzenia z psem, najlepszą praktyką jest współpraca z partnerem biznesowym. W przypadku partnerstwa biznesowego, potrzebujesz osoby o tym samym zainteresowaniu i wiarygodności, aby rozkwitnąć swój biznes bardziej. Różne marki zwierząt domowych są dostępne na rynkach, takich jak karma dla zwierząt domowych, zwierząt wziąć-care centrum, ośrodki szkoleniowe i grooming instytutu dla zwierząt domowych. Współpracuj z takimi firmami, aby wyróżnić swoją firmę na szczycie aplikacji do chodzenia z psem. Po dogłębnej analizie konkurencji, porównując z konkurentami i badania rynku, wybrać najlepsze funkcje dla najlepszego psa walking app. Aby zbudować dochodową aplikację dla spacerowiczów i właścicieli psów, wygodnie jest zrobić szczegółową listę funkcji, które chcesz do niej dodać.

Przewodnik po rozwoju aplikacji do chodzenia z psem na żądanie

W obecnej erze chodzenie z psem stało się modą dla właścicieli psów; posiadanie psa nie jest takie proste, ponieważ, społecznie, masz pewne obowiązki. Właściciele psów organizują dla nich specjalną karmę dla zwierząt, kąpiele, podróże i ustalenia dotyczące spacerów. Właściciel musi ustawić wystawny styl życia dla swojego psa.

Odpowiedzialność właściciela jest pielęgnować i trenować psa; jeśli właściciel nie ma odpowiedniego dostępu do tych informacji, to aplikacje chodzenia psów są dostępne dla uzyskania autentycznych wskazówek. Chodzenie app informacje pomóc właściciel ma psa. Poniżej wymieniono wskazówki krok po kroku pomaga rozwijać pies walking app.

Jak działa pies walking app?

Ten pies walking app jest bardziej wygodne dla zapracowanych rodziców psów, używając go ower nie martwi się o psa chodzenia. Metoda korzystania z tej aplikacji chodzenia z psem jest: właściciel psa (użytkownik) zalogować się do aplikacji z Email, a następnie zarejestrować się, a także wspomnieć szczegóły psa na aplikacji, po podaniu wszystkich szczegółów psa i wynajmu walker z najbliższego miejsca. Ten pies walking app jest doskonałym źródłem dla spacerowiczów zarabiania i jest łatwe dla właściciela.

Czy rozwijanie aplikacji do chodzenia z psem jest bardziej opłacalne?

Ludzie uwielbiają mieć psy i jest to potrzeba czasu, aby rozwinąć więcej aplikacji do chodzenia z psem; również psy biorą centrum opieki nad swoim ukochanym życiem. Według badania przeprowadzonego przez American Pet Products Association (APPA), 63,3 mln osób ma psa. Stowarzyszenie to bada również ich godziny pracy i posiadanie psa. Dzisiaj Ludzie dużo pracują i mają spotkania towarzyskie i czas rodzinny, ale uwielbiają też mieć psa. Jednak te aplikacje do chodzenia z psem są znakomitą opcją do opieki nad psem. Dog walking aplikacje są coraz bardziej popularne, ponieważ ludzie mają teraz zajęty styl życia. Te aplikacje chodzenia z psem sprawiają, że oszczędność czasu, skuteczne narzędzie do zarabiania, a także stworzyć więcej opcji biznesowych dla opiekunów psów.

Podstawowe cechy aplikacji, które musisz znać

Aby zbudować solidną aplikację do chodzenia z psem dla właścicieli psów i opiekunów psów, musisz znać kluczowe funkcje, które są obowiązkowe, aby dodać do niego. W tym celu możesz przejrzeć cechy Wag. Przyjrzyjmy się.

Konfiguracja SignIn/Profile

Popularne aplikacje do wyprowadzania psów mają przyjazny dla użytkownika interfejs. Właściciel rejestruje się i ustawia profil na tych aplikacjach do chodzenia z psem. W razie potrzeby, właściciel psa rezerwuje spacerowicza i planuje czas na spacer z psem. Ponadto, aplikacje te zapewniają opcję usunięcia spacerowicza, jeśli właściciel zdecyduje się na samodzielny spacer z psem.

Wprowadzanie szczegółów dotyczących psa

W tej funkcji można podać wszystkie informacje o upodobaniach i preferencjach psa, jak np. zachowanie psa, czy pies ma jakieś alergie, ulubione jedzenie i informacje o lekach. Te informacje pomagają opiekunowi w przygotowaniu dobrego dnia dla psa.

Rezerwacja spaceru

Usługa spaceru na żądanie dla Twojego pupila ma skuteczne funkcje, gdy jest w formie aplikacji. Kiedykolwiek bierzesz te usługi spacerowe dla swojego zwierzaka, musisz wspomnieć o czasie spaceru, ponieważ będzie to wygodne dla spacerowicza i psa. Jako właściciel psa, zawsze, gdy rezerwujesz usługę chodzenia, musisz wspomnieć o czasie dla wygody dla swoich psów.

Śledzenie GPS

Ta funkcja śledzenia jest bardzo pomocna dla właścicieli psów, którzy są bardziej zaniepokojeni swoimi zwierzętami. Dzięki niej właściciel psa wie, jaką ścieżką podąża spacerowicz i czy ta droga jest odpowiednia dla zwierzaka, czy nie.

Zaplanuj spacer

Korzystając z tej funkcji, możesz zaplanować spacer swojego zwierzaka w dłuższej perspektywie. Jest to wygodniejsze dla tych, którzy mają bardzo napięty grafik. Spacerowicze po prostu przychodzą i zabierają psa.

Metoda płatności aplikacji do chodzenia z psem

Najprostszym sposobem na uiszczenie opłaty za usługi dla spacerowiczów psów w płatności in-app. Jednak nie ma nic żadnego zgiełku, aby przejąć gotówkę. Każda wygodna metoda może być używany do debetu lub kredytu.

Recenzje

Recenzje to bardzo korzystna funkcja w aplikacji spacerowej, gdzie właściciel psa zostawia opinie, które pomagają poprawić usługi spacerowe. Użytkownik pozostawia recenzje w obu sytuacjach zadowolenia lub niezadowolenia, a ta recenzja lub ocena pomaga innym ludziom w zatrudnianiu spacerowicza. Tak więc, w oparciu o te opinie, spacerowicze zawsze wolą świadczyć dobre usługi spacerowe.

Powiadomienia push

Powiadomienia push to najdoskonalszy sposób na otrzymanie alertów o swoim psie. Za pomocą powiadomień push wiesz wszystko, od odebrania do upuszczenia psa. Możesz także śledzić trasy spacerowiczów, transakcje płatnicze i status rezerwacji.

Zaawansowane funkcje na żądanie aplikacji do wyprowadzania psów

Odsłaniamy zaawansowane funkcje aplikacji do chodzenia z psem. Możesz uczynić swoją aplikację do chodzenia z psem bardziej zaawansowaną, dodając do niej te funkcje. Dodanie tych funkcji do aplikacji może sprawić, że Twoja aplikacja będzie się wyróżniać wśród innych aplikacji.

Psy grają na randce

Każda żywa istota chce się socjalizować, a psy również chcą się spotkać ze swoimi przyjaciółmi. Odwiedzaj parki dla psów codziennie i upewnij się, że twój zwierzak jest szczęśliwy. I jeszcze jedna ważna rzecz - uratuj swojego futrzanego szczeniaka przed dużymi psami z powodu zrujnowanej zabawy małych.

Wydarzenia i powiadomienia o sprzedaży

Ten pies spaceru funkcja ci zawsze, gdy jakiekolwiek wydarzenie lub sprzedaż zorganizować w pobliżu. Dołącz do tych wydarzeń i spotkać się z innymi właścicielami psów, aby dowiedzieć się więcej o innych psów. Wydarzenia te są organizowane w celu zorganizowania usług dla psów, szkolenia, i jedzenie dla psa, które pomagają właścicielom więcej zrozumienia zwierząt domowych.

Funkcja społecznościowa

Ta funkcja pozwala właścicielom i opiekunom psów spotkać się i porozmawiać o swoich pupilach. Wymieniaj informacje o swoim psie z opiekunem; jest to najlepszy sposób na zbudowanie społeczności opiekunów psów.

Zatrudnianie programistów aplikacji

Aby zbudować interaktywną aplikację do chodzenia z psem, kluczowe jest zatrudnienie profesjonalnego dewelopera. Przede wszystkim, jeśli rozpoczynasz działalność w zakresie chodzenia z psem, zalecamy wypróbowanie AppMaster, jeśli masz napięty budżet. To narzędzie bez kodu pomoże Ci zbudować aplikację bardzo szybko.

Jak spieniężyć swoje aplikacje do chodzenia z psem?

Integracja E-commerce

E-commerce to najlepsza i najkorzystniejsza platforma do sprzedaży towarów, łącząc się z innym oprogramowaniem, które CRM i ERP pomagają zwiększyć sprzedaż. Sprzedaż internetowa jest również oszczędność czasu; można wymienić swój produkt cena szczegółowa, dostępność zapasów, i transakcji pieniężnych.

Sprzedaż promocyjna i prowizja

Prowizja jest niezwykła opcja zarabiania i sprzedaży produktu. Kiedy Twój produkt sprzedaje się online, pewna kwota jest bezpośrednio przenoszona na sprzedawcę. Sprzedaż promocyjna to najlepszy sposób na monetyzację, płatne partnerstwo i uruchamianie reklam na swojej aplikacji do chodzenia z psem. To pomaga w partnerstwie z innymi firmami związanymi z psami. Kiedy dostaniesz partnerstwo z firm psich, upewnij się, że dodają wartość do życia psów.

Wniosek

Mamy nadzieję, że jesteś jasne o pies walking app i znaczenie tej aplikacji dla właścicieli psów. Aby zbudować solidną aplikację do chodzenia z psem, zalecamy wypróbowanie AppMaster. Piękno tej platformy no-code polega na tym, że zapewnia funkcje przeciągania i upuszczania do budowania aplikacji. Ponadto ten konstruktor aplikacji bez kodu zapewnia również backend, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do kodu dla aplikacji Dog walking, nawet jeśli nie korzystasz z platformy. Wypróbuj AppMaster i podtrzymaj swój biznes dla spacerowiczów i właścicieli psów.