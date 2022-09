Es la naturaleza humana amar a sus mascotas. A los dueños de mascotas les encanta cuidar de sus mascotas y compartir un vínculo cordial con ellas. Incluso los perros no son una excepción. Se encuentran entre las mascotas más queridas por sus dueños. Incluso si no tienes perro, es más probable que lo ames y juegues con él. El afecto humano hacia los perros ha inspirado a muchas personas a ser dueños de mascotas. Finalmente, el aumento masivo de dueños de mascotas ha ayudado a la industria de mascotas a crecer cada año. En este mundo ajetreado, los dueños de perros no pueden encontrar suficiente tiempo para pasear perros y buscar un servicio de paseo de perros. Hoy en día, la enorme penetración de las aplicaciones de paseo de perros ha fijado otro horizonte para los servicios de paseo de perros para dueños de perros. Estas aplicaciones de paseo de perros enriquecidas tienen

permitió a los propietarios obtener servicios de paseo de perros sin salir de sus hogares. Según la encuesta reciente de PetKeen, la industria de pasear perros ha crecido un 17 % entre 2016 y 2021, con un valor de 979,2 millones de dólares en 2021. Su encuesta también afirma que los dueños de perros gastan 70 000 millones de dólares anuales en servicios de paseo de perros.

Entonces, según esta encuesta de PetKeen, es obvio que los paseadores de perros están bajo demanda, y es muy probable que la industria de los paseadores de perros crezca para 2023. Después de revisar estas estadísticas, es evidente que el futuro de los paseadores de perros es brillante. para un paseo de perros. Además, a los dueños de perros les encanta contratar a una persona para que pasee perros para salvar a sus mascotas de enfermedades. ¿Está planeando entrar en el negocio de pasear perros? ¿Desea proporcionar servicios de paseo de perros a pedido a los dueños de perros? Si desea crecer en la industria de pasear perros, es crucial crear una aplicación robusta para pasear perros para generar impacto en este negocio. Es posible que le resulte difícil crear una aplicación para pasear perros sin ningún conocimiento de codificación. En caso afirmativo, podemos ayudarlo en este sentido y, en este artículo, lo ayudaremos a crear una aplicación robusta para pasear perros que pueda intrigar a los dueños de perros para que reserven sus servicios. Antes de comenzar, revelemos las razones por las que los dueños de perros necesitan una aplicación para pasear perros a pedido.

¿Por qué necesitamos una aplicación para pasear perros bajo demanda?

Sin duda, un perro es una mascota más linda para tener en casa. Son peludos con ternura. Pero tener un perro en su casa agrega más a sus responsabilidades. La razón es que los perros necesitan cuidados constantes, alimentación, ejercicio y una persona que pueda pasar tiempo con ellos jugando y caminando para refrescar su energía.

Además, debe especificar el tiempo en su vida diaria para caminar con su perro. Para cumplir con sus responsabilidades, contratar a una persona para todas las tareas es imposible. Pero puede contratar a un paseador de perros para subcontratar los servicios de paseo de perros a pedido. Un paseador de perros asumirá la responsabilidad de sacar a pasear a tu mascota. Con la popularidad de las aplicaciones para pasear perros a pedido, a los dueños de mascotas les puede resultar fácil contratar a un paseador de perros competente que sea el dueño de sus perros.

En este mundo ajetreado, los dueños de perros no tienen suficiente tiempo para pasar con sus amigos peludos debido a sus compromisos laborales y otros horarios. Por lo tanto, la escasez de tiempo y los horarios ocupados han creado la necesidad de una aplicación para pasear perros a pedido. Esa es la razón por la que el mercado de las aplicaciones para pasear perros ha florecido en los últimos años. Debido a la popularidad de estas aplicaciones para pasear perros, es una gran idea crear su propia aplicación para pasear perros con una herramienta sin código. Profundicemos en los detalles sobre cómo crear una aplicación elegante para pasear perros, incluso si no tiene experiencia técnica. Vamos a empezar.

¿Cómo creo una aplicación como WAG?

Antes de crear su propia aplicación a pedido para pasear perros, debe analizar las aplicaciones de la competencia para comprender el mercado de las aplicaciones para pasear perros. El análisis de la competencia lo ayudará a agregar funciones avanzadas para que su aplicación para pasear perros sea más interactiva. Te recomendamos analizar Rover, Wag y Barkly Pets, que ofrecen aplicaciones fáciles de usar para paseadores y dueños de perros. Estas aplicaciones para pasear perros se aseguran de que el dueño de un perro contrate al paseador de perros adecuado que pueda cuidar a su mascota desde la alimentación hasta el paseo. Profundicemos en los detalles de estas aplicaciones para pasear perros a pedido:

Mascotas Barkley

A diferencia de otras aplicaciones para pasear perros, Barkley Pets es una aplicación para pasear perros a pedido que permite reuniones entre el dueño de la mascota y el paseador de perros para contratar al mejor paseador para su paseo de perros. Esta aplicación para pasear perros no cobra comisión por contratar paseadores de perros. Además, Barkly no cobra a los caminantes por sus servicios de caminata. En cambio, esta aplicación cobra una tarifa de suscripción de $8.50/mes a los nuevos caminantes después de ganar $100. Es por eso que muchos paseadores de perros están interesados en su política de monetización.

Meneo

Wag es una popular aplicación para pasear perros que atrae a los dueños de mascotas con varios servicios. Los servicios de esta aplicación permiten a los dueños de mascotas ayudarlos a caminar, alimentarlos y otros servicios a pedido. Además de estos servicios, esta aplicación para mascotas brinda información sobre alimentos, salud, actividades y comportamiento para perros. La característica destacada de Wag es que proporciona cajas de seguridad para que los dueños de perros aseguren su propiedad. El propósito de la caja de seguridad es mantener las llaves de la casa de los propietarios en un lugar seguro. Por lo tanto, los caminantes pueden acceder a las teclas de inicio en cualquier momento.

Vagabundo

Rover, lanzada en 2011, es una popular aplicación para pasear perros. Ha ganado la atención masiva de los amantes de los perros y reemplazó a las muchas aplicaciones para pasear perros a pedido. Rover tiende a tratar con 300.000 perros en 10 países con un 95 % de críticas positivas. Quizás te estés preguntando cuál es la fórmula de éxito de esta popular aplicación para pasear perros. Estamos revelando las características principales que hacen que esta aplicación para pasear perros se destaque entre otras aplicaciones.

En primer lugar, Rover proporciona una interfaz de usuario elegante para dueños de perros y paseadores de perros. La aplicación proporciona una interfaz intuitiva para caminantes y propietarios que es fácil de navegar. Registrar y solicitar servicios para perros en la aplicación Rover lleva unos minutos. En segundo lugar, esta popular aplicación para pasear perros ofrece varios servicios para rejuvenecer la vida del perro. Además de caminar, los dueños de perros pueden hacer uso de los servicios de alojamiento para perros y servicios de guardería si es necesario. Además, esta aplicación también ofrece una opción para que los dueños de perros acicalen a sus amigos peludos. En tercer lugar, Rover es una aplicación para caminar famosa por su propuesta de valor única (UVP). UVP proporciona un seguro para los dueños de los perros y la propiedad de los perros. Esta aplicación proporciona $ 1 millón como seguro en caso de daños a la propiedad y $ 25,000 por cualquier percance que suceda con el perro. Después del análisis de la competencia de estas aplicaciones para pasear perros, es hora de comenzar su negocio ofreciendo servicios profesionales de paseo de perros.

¿Cómo crear una aplicación para pasear perros?

Después del análisis en profundidad de estas aplicaciones a pedido para pasear perros, revelemos los principales pasos y características que debe agregar a su aplicación para pasear perros:

Identifica tu idea de negocio

Cuando planea comenzar su negocio de pasear perros, el primer paso es desarrollar una estrategia comercial sólida para su aplicación de paseo de perros a pedido. Después de identificar su estrategia comercial, podrá establecer sus objetivos comerciales presentes y futuros. Puede planear sobresalir en su negocio en el servicio de paseo de perros como agencia de mascotas o como empresa individual. Para generar más ingresos con su aplicación para pasear perros, puede ofrecer más servicios, incluidos servicios de salud, guardería, alimentación y aseo para perros. Pero debe tener cuidado con su capacidad al expandir sus servicios comerciales. Le recomendamos que comience con los servicios de paseo de perros y amplíe su escala comercial en el futuro.

Investigación de mercado

La investigación de mercado le ayudará a comprender la situación del mercado. Cuando planee comenzar su negocio de paseo de perros a pedido, debe considerar los siguientes factores:

Tu público objetivo

El problema y tu solución para solucionarlo

Últimas tendencias en la industria de las mascotas

¿Cómo se agrega valor a la vida de las mascotas?

Además, debe investigar a sus competidores en la industria de las mascotas. Para la investigación de la competencia, debe considerar:

La popular aplicación para pasear perros en tu área

Servicios ofrecidos por las aplicaciones para pasear perros bajo demanda

El rendimiento de tus competidores.

Características de las aplicaciones para pasear perros ya existentes

Lo notable es que la investigación de la competencia le permite obtener inspiración para su aplicación comercial. No significa necesariamente copiar sus ideas de negocios. Si desea que su aplicación Dog Walking se destaque entre la multitud, debe agregar características únicas. Para este propósito, puede hacer una lluvia de ideas sobre una nueva idea que pueda agregar valor a su aplicación para un paseo de perros. Debe desarrollar la mejor aplicación para pasear perros para paseadores y propietarios de perros que pueda mejorar la vida de las mascotas.

Colaborar con un socio comercial

Si desea tener éxito con su aplicación para pasear perros, la mejor práctica es colaborar con un socio comercial. Para una sociedad comercial, necesita una persona con el mismo interés y credibilidad para que su negocio prospere más. Las diferentes marcas de mascotas están disponibles en mercados como alimentos para mascotas, centros de cuidado de mascotas, centros de capacitación e institutos de aseo para mascotas. Colabore con dichas empresas para destacar su negocio además de la aplicación para pasear perros. Después de un análisis en profundidad de la competencia, la comparación con la competencia y la investigación de mercado, elija las mejores funciones para la mejor aplicación para pasear perros. Para crear una aplicación para pasear perros rentable para paseadores de perros y dueños de perros, es conveniente hacer una lista detallada de las funciones que desea agregar.

Guía para el desarrollo de aplicaciones para pasear perros bajo demanda

En la era actual, pasear perros se ha convertido en una moda para los dueños de perros; tener un perro no es tan fácil porque, socialmente, tienes algunas responsabilidades. Los dueños de perros organizan comida especial para mascotas para ellos, baños, viajes y paseos para ellos. El propietario debe establecer un estilo de vida lujoso para su perro.

La responsabilidad del propietario es acicalar y entrenar a su perro; si el propietario no tiene acceso adecuado a esta información, entonces hay disponibles aplicaciones para pasear perros para obtener una guía auténtica. El propietario de la ayuda de información de la aplicación para caminar tiene un perro. La guía paso a paso que se menciona a continuación lo ayuda a desarrollar una aplicación para pasear perros.

¿Cómo funciona una aplicación para pasear perros?

Esta aplicación para pasear perros es más conveniente para los padres de perros ocupados; usándolo ower no te preocupes por pasear al perro. El método para usar esta aplicación para pasear perros es: el dueño del perro (usuario) inicia sesión en la aplicación con un correo electrónico y luego se registra y también menciona los detalles del perro en la aplicación, después de mencionar todos los detalles del perro y contratar un paseador. del lugar más cercano. Esta aplicación para pasear perros es una excelente fuente de ingresos para paseadores y es fácil para el propietario.

¿Es más rentable desarrollar una aplicación para pasear perros?

A la gente le encanta tener perros, y se necesita tiempo para desarrollar más aplicaciones para pasear perros; Además, los perros son el centro de atención de su preciada vida. Según la encuesta de la American Pet Products Association (APPA) , 63,3 millones de personas tienen un perro. Esta asociación también encuesta su jornada laboral y la propiedad del perro. Hoy en día, las personas trabajan mucho y tienen reuniones sociales y tiempo en familia, pero también les encanta tener un perro. Sin embargo, estas aplicaciones para pasear perros son una excelente opción para cuidar al perro. Las aplicaciones para pasear perros se están volviendo populares porque las personas ahora tienen un estilo de vida ocupado. Estas aplicaciones para pasear perros son una herramienta eficiente y que ahorra tiempo para ganar y también crean más opciones comerciales para los cuidadores de perros.

Características básicas de la aplicación que necesita saber

Para crear una aplicación sólida para pasear perros para dueños de perros y paseadores de perros, debe conocer las características cruciales que es obligatorio agregar. Para ello, puedes revisar las características de Wag. Vamos a ver.

Configuración de inicio de sesión/perfil

Las aplicaciones populares para pasear perros tienen una interfaz fácil de usar. El propietario se registra y configura un perfil en estas aplicaciones para pasear perros. En caso de necesidad, el dueño de un perro reserva un paseador y programa el tiempo para pasear al perro. Además, estas aplicaciones brindan la opción de eliminar un andador si el propietario decide pasear al perro solo.

Ingresar detalles del perro

En esta función, menciona todo lo que le gusta y lo que no le gusta a su perro, como el comportamiento del perro, si el perro tiene alguna alergia o comida favorita e información sobre medicamentos. Esta información ayuda al paseador a hacer un buen día para el perro.

reservar un paseo

Un servicio de paseo bajo demanda para tu mascota tiene funciones eficientes cuando se presenta en forma de aplicación. Siempre que contrate estos servicios de paseo para su mascota, debe mencionar el tiempo de paseo porque esto será conveniente para el paseador y el perro. Como propietario de un perro, siempre que reserve un servicio de paseo, debe mencionar el tiempo para la comodidad de sus perros.

rastreo gps

Esta función de rastreo es muy útil para los dueños de perros que están más preocupados por sus mascotas. Ayuda a saber al dueño del perro qué camino sigue el paseador y si este camino es adecuado para la mascota o no.

Programar caminata

Con esta función, puede programar el paseo de su mascota a largo plazo. Esto es más conveniente para aquellos que tienen una agenda muy apretada. Los paseadores solo vienen y se llevan al perro.

Método de pago de la aplicación para pasear perros

La forma más fácil de pagar la tarifa de servicios a los paseadores de perros en el pago de la aplicación. Sin embargo, no hay nada de ajetreo o bullicio para la adquisición de efectivo. Se puede utilizar cualquier método conveniente para débito o crédito.

Reseñas

La revisión es una característica muy beneficiosa en la aplicación para caminar donde el dueño del perro deja comentarios que ayudan a mejorar los servicios para caminar. Los usuarios dejan valoraciones tanto en situaciones de satisfacción como de insatisfacción, y esta valoración o valoración ayuda a otras personas en la contratación del andador. Entonces, según esta retroalimentación, los caminantes siempre prefieren brindar buenos servicios de caminata.

Notificación de inserción

Las notificaciones automáticas son la forma más excelente de recibir alertas sobre su perro. Con la ayuda de las notificaciones automáticas, sabe todo, desde recoger hasta dejar a su perro. También puede realizar un seguimiento de las rutas de los caminantes, las transacciones de pago y el estado de la reserva.

Funciones avanzadas bajo demanda de la aplicación para pasear perros

Estamos revelando las funciones avanzadas de una aplicación para pasear perros. Puede hacer que su aplicación para pasear perros sea más avanzada al agregarle estas características. Agregar estas funciones a su aplicación puede hacer que su aplicación se destaque entre otras aplicaciones.

Cita de juegos de perros

Todos los seres vivos quieren socializar y los perros también quieren reunirse con sus amigos. Visite los parques para perros todos los días y asegúrese de que su mascota esté feliz. Y una cosa más importante es salvar a tu cachorro peludo de los perros grandes debido a la diversión arruinada de los pequeños.

Eventos y notificaciones de ventas.

Esta aplicación para pasear perros lo presenta cada vez que se organiza un evento o una venta cerca. Únase a estos eventos y reúnase con otros dueños de perros para aprender más sobre otros perros. Estos eventos se organizan para organizar servicios para perros, entrenamiento y comida para el perro, lo que ayuda a los dueños a comprender mejor a las mascotas.

característica de la comunidad

Esta función permite que los dueños de perros y los cuidadores se reúnan y hablen sobre sus mascotas. Intercambia información sobre tu perro con un paseador; esta es la mejor manera de construir una comunidad de paseadores de perros.

Contratación de desarrolladores de aplicaciones.

Para crear una aplicación interactiva para pasear perros, es fundamental contratar a un desarrollador profesional. Sobre todo, si está comenzando su negocio en el paseo de perros, le recomendamos que pruebe AppMaster si tiene un presupuesto ajustado. Esta herramienta sin código lo ayudará a crear su aplicación muy rápidamente.

¿Cómo monetizar tus aplicaciones para pasear perros?

Integración de comercio electrónico

El comercio electrónico es la mejor y más beneficiosa plataforma para vender bienes, junto con otros software que CRM y ERP ayudan a aumentar sus ventas. La venta por Internet también ahorra tiempo; puede mencionar el precio detallado de su producto, la disponibilidad de existencias y la transacción de dinero.

Ventas promocionales y comisiones.

La comisión es una opción notable para ganar y vender su producto. Cuando su producto se vende en línea, una cierta cantidad se transfiere directamente al vendedor. La venta promocional es la mejor manera de monetizar, hacer asociaciones pagas y publicar anuncios en su aplicación para pasear perros. Esto le ayuda a asociarse con otras empresas relacionadas con perros. Cuando obtenga una asociación de las compañías de perros, asegúrese de que agreguen valor a la vida de los perros.

Conclusión

Esperamos que tenga claro la aplicación para pasear perros y la importancia de esta aplicación para los dueños de perros. Para crear una aplicación robusta para el paseo de perros, le recomendamos que pruebe AppMaster. La belleza de esta plataforma sin código es que proporciona funciones de arrastrar y soltar para la creación de aplicaciones. Además, este creador de aplicaciones sin código también proporciona un backend para que pueda acceder al código de la aplicación Dog Walking, incluso si no está utilizando la plataforma. Pruebe AppMaster y mantenga su negocio para paseadores y dueños de perros.