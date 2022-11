Bản chất của con người là yêu vật nuôi của mình. Chủ sở hữu vật nuôi thích chăm sóc vật nuôi của họ và chia sẻ tình cảm thân thiết với chúng. Ngay cả những chú chó cũng không ngoại lệ. Chúng là một trong những thú cưng được chủ nhân yêu thích nhất. Ngay cả khi bạn không có chó, bạn vẫn có nhiều khả năng yêu và chơi với chúng hơn. Tình cảm của con người đối với loài chó đã truyền cảm hứng cho nhiều người trở thành chủ nhân của thú cưng. Cuối cùng, sự gia tăng ồ ạt của các chủ sở hữu vật nuôi đã giúp ngành công nghiệp vật nuôi tăng trưởng hàng năm. Trong thế giới bận rộn này, những người nuôi chó không thể tìm đủ thời gian cho việc dắt chó đi dạo và tìm kiếm dịch vụ dắt chó đi dạo. Ngày nay, sự xâm nhập khổng lồ của các ứng dụng dắt chó đi dạo đã mở ra một chân trời khác cho dịch vụ dắt chó đi dạo cho những người nuôi chó. Các ứng dụng dắt chó đi dạo phong phú này có

cho phép chủ sở hữu nhận được dịch vụ dắt chó đi dạo mà không cần rời khỏi nhà của họ. Theo khảo sát gần đây của PetKeen, ngành công nghiệp dắt chó đã tăng trưởng 17% trong giai đoạn 2016-2021, với giá trị 979,2 triệu USD vào năm 2021. Cuộc khảo sát của họ cũng tuyên bố rằng những người nuôi chó chi 70 tỷ USD hàng năm cho dịch vụ dắt chó đi dạo.

Vì vậy, theo khảo sát này của PetKeen, rõ ràng là xe dắt chó đang được yêu cầu và ngành công nghiệp dắt chó đi dạo có khả năng phát triển cao vào năm 2023. Sau khi xem xét các số liệu thống kê này, có thể thấy tương lai của xe dắt chó là rất sáng sủa cho chó đi dạo. Hơn nữa, những người nuôi chó thích thuê một người dắt chó đi dạo để cứu vật cưng của họ khỏi bệnh tật. Bạn đang có ý định kinh doanh dịch vụ dắt chó đi dạo? Bạn muốn cung cấp dịch vụ dắt chó đi dạo theo yêu cầu cho những người nuôi chó? Nếu bạn muốn phát triển trong ngành công nghiệp dắt chó đi dạo, điều quan trọng là phải xây dựng một ứng dụng dắt chó đi dạo mạnh mẽ để mang lại tác động cho doanh nghiệp này. Bạn có thể gặp khó khăn khi xây dựng một ứng dụng dắt chó đi dạo mà không có kiến thức về mã hóa. Nếu có, chúng tôi có thể giúp bạn về vấn đề này và trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng một ứng dụng dắt chó đi dạo mạnh mẽ có thể thu hút chủ sở hữu chó đặt dịch vụ của bạn. Trước khi bắt đầu, hãy cùng tiết lộ lý do tại sao những người nuôi chó cần một ứng dụng dắt chó đi dạo theo yêu cầu.

Tại sao chúng ta cần một ứng dụng dắt chó đi dạo theo yêu cầu?

Không nghi ngờ gì nữa, chó là một con vật cưng dễ thương hơn để nuôi tại nhà của bạn. Chúng có bộ lông với sự dễ thương. Nhưng việc nuôi chó ở nhà sẽ làm tăng thêm trách nhiệm của bạn. Lý do là vì chó cần được chăm sóc, cho ăn, tập thể dục nhất quán và một người có thể dành thời gian cho chúng chơi đùa và đi dạo để chúng tái tạo năng lượng.

Hơn nữa, bạn cần xác định rõ thời gian trong cuộc sống hàng ngày để đi dạo cùng chó. Để đáp ứng trách nhiệm của bạn, thuê một người cho tất cả các nhiệm vụ là không thể. Nhưng bạn có thể thuê người dắt chó để thuê ngoài các dịch vụ dắt chó đi dạo theo yêu cầu. Xe tập đi cho chó sẽ đảm nhận nhiệm vụ dắt thú cưng của bạn đi dạo. Với sự phổ biến của các ứng dụng dắt chó theo yêu cầu, chủ sở hữu vật nuôi có thể dễ dàng thuê một người dắt chó có năng lực, người sẽ sở hữu những chú chó của họ.

Trong thế giới bận rộn này, những người nuôi chó không có đủ thời gian để dành cho những người bạn lông bông của họ do các cam kết công việc và lịch trình khác của họ. Vì vậy, sự thiếu hụt thời gian và lịch trình bận rộn đã tạo ra nhu cầu về một ứng dụng dắt chó đi dạo theo yêu cầu. Đó là lý do mà thị trường ứng dụng dắt chó đi dạo phát triển mạnh trong những năm gần đây. Do sự phổ biến của các ứng dụng dắt chó đi dạo này, bạn nên xây dựng ứng dụng dắt chó đi dạo của riêng mình bằng công cụ không cần mã. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về cách tạo một ứng dụng dắt chó đi dạo kiểu dáng đẹp, ngay cả khi bạn không có kiến thức về kỹ thuật. Hãy bắt đầu nào.

Làm cách nào để tạo một ứng dụng như WAG?

Trước khi tạo ứng dụng dắt chó đi dạo theo yêu cầu của riêng mình, bạn cần phân tích ứng dụng của đối thủ cạnh tranh để hiểu thị trường ứng dụng dắt chó đi dạo. Phân tích đối thủ cạnh tranh sẽ giúp bạn thêm các tính năng nâng cao để làm cho ứng dụng của bạn tương tác hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên phân tích Rover, Wag và Barkly Pets, những ứng dụng này cung cấp các ứng dụng thân thiện với người dùng cho người dắt chó và người nuôi chó. Các ứng dụng dắt chó đi dạo này đảm bảo rằng chủ sở hữu chó thuê đúng xe tập đi có thể chăm sóc thú cưng của mình từ cho ăn đến khi đi dạo. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các ứng dụng dắt chó đi dạo theo yêu cầu này:

Barkley Pets

Trái ngược với các ứng dụng dắt chó đi dạo khác, Barkley Pets là ứng dụng dắt chó đi dạo theo yêu cầu cho phép các cuộc họp giữa chủ vật nuôi và người dắt chó đi dạo để thuê người dắt chó đi dạo tốt nhất. Ứng dụng dắt chó đi dạo này không tính phí hoa hồng khi thuê người dắt chó đi dạo. Hơn nữa, Barkly không tính phí dịch vụ đi bộ của người đi bộ. Thay vào đó, ứng dụng này tính phí đăng ký 8,50 đô la / tháng từ những người mới tập đi sau khi kiếm được 100 đô la. Đây là lý do tại sao nhiều người dắt chó đi dạo quan tâm đến chính sách kiếm tiền của họ.

Hay bông lơn

Wag là một ứng dụng dắt chó đi dạo phổ biến, thu hút những người nuôi thú cưng với nhiều dịch vụ khác nhau. Các dịch vụ của ứng dụng này cho phép chủ sở hữu vật nuôi giúp họ đi bộ, cho ăn và các dịch vụ theo yêu cầu khác. Ngoài các dịch vụ này, ứng dụng dành cho thú cưng này cung cấp thông tin về thức ăn cho chó, sức khỏe, hoạt động và hành vi. Đặc điểm nổi bật của Wag là nó cung cấp các hộp khóa để người nuôi chó bảo mật tài sản của mình. Mục đích của hộp khóa là giữ cho chìa khóa nhà của chủ sở hữu được cất giữ an toàn. Vì vậy, người đi bộ có thể truy cập vào phím nhà bất cứ lúc nào.

Rover

Rover, ra mắt vào năm 2011, là một ứng dụng dắt chó đi dạo phổ biến. Nó đã nhận được sự chú ý lớn của những người yêu chó và thay thế nhiều ứng dụng dắt chó đi dạo theo yêu cầu. Rover có xu hướng giao dịch với 300.000 con chó ở 10 quốc gia với 95% đánh giá tích cực. Bạn có thể tự hỏi về công thức thành công của ứng dụng phổ biến này để dắt chó đi dạo. Chúng tôi đang tiết lộ các tính năng hàng đầu giúp ứng dụng dắt chó đi dạo này nổi bật trong số các ứng dụng khác.

Đầu tiên, Rover cung cấp giao diện người dùng đẹp mắt cho những người nuôi chó và người dắt chó đi dạo. Ứng dụng cung cấp giao diện trực quan cho người đi bộ và chủ sở hữu dễ điều hướng. Đăng ký và đặt hàng dịch vụ cho chó trong ứng dụng Rover mất vài phút. Thứ hai, ứng dụng dắt chó đi dạo phổ biến này cung cấp các dịch vụ khác nhau để trẻ hóa cuộc sống của chó. Ngoài việc đi dạo, những người nuôi chó có thể tận dụng các dịch vụ trông giữ chó và dịch vụ trông trẻ nếu cần. Hơn nữa, ứng dụng này cũng cung cấp một tùy chọn cho những người nuôi chó để chải lông cho những người bạn của họ. Thứ ba, Rover là một ứng dụng đi bộ nổi tiếng với Đề xuất Giá trị Độc đáo (UVP). UVP cung cấp bảo hiểm cho chủ sở hữu chó và tài sản của chó. Ứng dụng này cung cấp 1 triệu đô la bảo hiểm trong trường hợp thiệt hại tài sản và 25.000 đô la cho bất kỳ sai sót nào xảy ra với con chó. Sau khi phân tích đối thủ cạnh tranh của các ứng dụng dắt chó này, đã đến lúc bắt đầu kinh doanh của bạn bằng cách cung cấp dịch vụ dắt chó chuyên nghiệp.

Cách tạo ứng dụng dắt chó đi dạo?

Sau khi phân tích sâu về các ứng dụng theo yêu cầu này để dắt chó đi dạo, hãy cùng tiết lộ các bước và tính năng hàng đầu mà bạn phải thêm vào ứng dụng dắt chó đi dạo của mình:

Xác định ý tưởng kinh doanh của bạn

Khi bạn dự định bắt đầu kinh doanh dịch vụ dắt chó đi dạo, bước đầu tiên là xây dựng chiến lược kinh doanh mạnh mẽ cho ứng dụng dắt chó đi dạo theo yêu cầu của bạn. Sau khi xác định chiến lược kinh doanh, bạn sẽ có thể thiết lập các mục tiêu kinh doanh hiện tại và tương lai của mình. Bạn có thể lập kế hoạch để trở nên xuất sắc trong công việc kinh doanh của mình trong dịch vụ dắt chó đi dạo với tư cách là đại lý thú cưng hoặc với tư cách là doanh nhân cá nhân. Để tạo thêm doanh thu từ ứng dụng dắt chó đi dạo, bạn có thể cung cấp nhiều dịch vụ hơn, bao gồm dịch vụ chăm sóc sức khỏe chó, nhà trẻ, cho chó ăn và chải lông. Nhưng bạn cần thận trọng về năng lực của mình khi mở rộng dịch vụ kinh doanh. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với dịch vụ dắt chó đi dạo và mở rộng quy mô kinh doanh trong tương lai.

Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn hiểu được tình hình thị trường. Khi dự định bắt đầu kinh doanh dịch vụ dắt chó đi dạo theo yêu cầu, bạn phải cân nhắc các yếu tố sau:

Đối tượng mục tiêu của bạn

Vấn đề và giải pháp của bạn để giải quyết nó

Xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp vật nuôi

Làm thế nào để bạn thêm giá trị cho cuộc sống của vật nuôi?

Hơn nữa, bạn cần nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh của mình trong ngành thú cưng. Đối với nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, bạn cần xem xét:

Ứng dụng dắt chó đi dạo phổ biến trong khu vực của bạn

Các dịch vụ do ứng dụng dắt chó đi dạo theo yêu cầu cung cấp

Hiệu suất của đối thủ cạnh tranh của bạn

Tính năng của các ứng dụng dắt chó đi dạo đã có

Điều đáng chú ý là nghiên cứu đối thủ cạnh tranh cho phép bạn lấy cảm hứng cho ứng dụng kinh doanh của mình. Nó không nhất thiết có nghĩa là sao chép ý tưởng kinh doanh của họ. Nếu bạn muốn ứng dụng dắt Chó đi dạo của mình đứng giữa đám đông, bạn phải thêm các tính năng độc đáo. Vì mục đích này, bạn có thể nghĩ ra một ý tưởng mới có thể tăng thêm giá trị cho ứng dụng của bạn để dắt chó đi dạo. Bạn nên phát triển ứng dụng dắt chó đi dạo tốt nhất dành cho người dắt và chủ sở hữu chó để có thể cải thiện cuộc sống của thú cưng.

Cộng tác với đối tác kinh doanh

Nếu bạn muốn thành công trong ứng dụng dắt chó đi dạo, cách tốt nhất là hợp tác với một đối tác kinh doanh. Đối với mối quan hệ hợp tác kinh doanh, bạn cần một người có cùng mối quan tâm và uy tín để phát triển doanh nghiệp của bạn hơn nữa. Các thương hiệu thú cưng khác nhau có sẵn trên thị trường như thức ăn cho thú cưng, trung tâm chăm sóc thú cưng, trung tâm đào tạo và viện chăm sóc sức khỏe cho thú cưng. Cộng tác với các công ty như vậy để làm nổi bật doanh nghiệp của bạn trên ứng dụng dắt chó đi dạo. Sau khi phân tích sâu về đối thủ cạnh tranh, so sánh với đối thủ và nghiên cứu thị trường, hãy chọn ra những tính năng tốt nhất cho ứng dụng dắt chó đi dạo tốt nhất. Để xây dựng một ứng dụng dắt chó đi dạo có lợi cho những người dắt chó và người nuôi chó, bạn nên tạo danh sách chi tiết các tính năng mà bạn muốn thêm vào đó.

Hướng dẫn phát triển ứng dụng dắt chó đi dạo theo yêu cầu

Trong thời đại hiện nay, dắt chó đi dạo đã trở thành mốt của những người nuôi chó; Có một con chó không phải là dễ dàng bởi vì, về mặt xã hội, bạn có một số trách nhiệm. Chủ sở hữu của những con chó sắp xếp thức ăn vật nuôi đặc biệt cho chúng, sắp xếp việc tắm rửa, đi lại và đi dạo cho chúng. Chủ sở hữu phải thiết lập một lối sống xa hoa cho con chó của bạn.

Trách nhiệm của chủ sở hữu là chải chuốt và huấn luyện con chó của họ; nếu chủ sở hữu không có quyền truy cập thích hợp vào thông tin này, thì các ứng dụng dắt chó đi dạo sẽ có sẵn để nhận hướng dẫn xác thực. Thông tin ứng dụng đi bộ giúp chủ nhân có một con chó. Hướng dẫn từng bước được đề cập dưới đây giúp bạn phát triển ứng dụng dắt chó đi dạo.

Ứng dụng dắt chó đi dạo hoạt động như thế nào?

Ứng dụng dắt chó đi dạo này thuận tiện hơn cho những ông bố bà mẹ chó bận rộn; bằng cách sử dụng nó, chủ sở hữu không lo lắng về việc dắt chó đi dạo. Phương pháp sử dụng ứng dụng dắt chó đi dạo này là: chủ sở hữu của chú chó (người dùng) đăng nhập vào ứng dụng bằng Email, sau đó đăng ký bản thân và cũng đề cập đến thông tin chi tiết về chú chó trên ứng dụng, sau khi đề cập đến tất cả các chi tiết của chú chó và thuê người dắt chó đi dạo. từ nơi gần nhất. Ứng dụng dắt chó đi dạo này là một nguồn tuyệt vời để kiếm tiền từ người đi bộ và dễ dàng cho chủ sở hữu.

Việc phát triển ứng dụng dắt chó đi dạo có mang lại nhiều lợi nhuận hơn không?

Mọi người thích nuôi chó và cần có thời gian để phát triển thêm các ứng dụng dắt chó đi dạo; Ngoài ra, những con chó chăm sóc trung tâm của cuộc sống ấp ủ của chúng. Theo khảo sát của Hiệp hội Sản phẩm Vật nuôi Hoa Kỳ (APPA) , 63,3 triệu người có nuôi một con chó. Hiệp hội này cũng khảo sát giờ làm việc và quyền sở hữu con chó của họ. Ngày nay, mọi người làm việc rất nhiều và có các cuộc tụ họp xã hội và thời gian dành cho gia đình, nhưng họ cũng thích nuôi một con chó. Tuy nhiên, những ứng dụng dắt chó đi dạo này là một lựa chọn tuyệt vời để chăm sóc chó. Ứng dụng dắt chó đi dạo đang trở nên phổ biến vì mọi người hiện nay có lối sống bận rộn. Các ứng dụng dắt chó đi dạo này tạo nên một công cụ kiếm tiền hiệu quả, tiết kiệm thời gian và cũng tạo ra nhiều lựa chọn kinh doanh hơn cho những người trông giữ chó.

Các tính năng cơ bản của ứng dụng bạn cần biết

Để xây dựng một ứng dụng dắt chó đi dạo mạnh mẽ dành cho những người nuôi chó và người dắt chó đi dạo, bạn cần biết các tính năng quan trọng bắt buộc phải thêm vào ứng dụng đó. Với mục đích này, bạn có thể xem lại các tính năng của Wag. Chúng ta hãy xem xét.

Đăng nhập / Thiết lập hồ sơ

Các ứng dụng dắt chó đi dạo phổ biến có giao diện thân thiện với người dùng. Chủ sở hữu đăng ký và thiết lập hồ sơ trên các ứng dụng dắt chó đi dạo này. Trong trường hợp cần thiết, người nuôi chó đặt xe tập đi và sắp xếp thời gian cho chó đi dạo. Hơn nữa, các ứng dụng này cung cấp tùy chọn loại bỏ khung tập đi nếu chủ sở hữu quyết định tự mình dắt chó đi dạo.

Nhập thông tin chi tiết về chú chó

Trong tính năng này, bạn đề cập đến tất cả những điều thích và không thích của con chó của bạn, chẳng hạn như hành vi của con chó, nếu con chó bị dị ứng hoặc thức ăn yêu thích, và thông tin về thuốc. Thông tin này giúp người đi dạo trong một ngày tốt lành cho con chó.

Đặt chỗ đi dạo

Dịch vụ đi bộ theo yêu cầu dành cho thú cưng của bạn có các tính năng hiệu quả khi nó ở dạng ứng dụng. Bất cứ khi nào bạn thực hiện các dịch vụ đi dạo này cho thú cưng của mình, bạn phải đề cập đến thời gian đi bộ vì điều này sẽ thuận tiện cho việc dắt chó và dắt chó đi dạo. Là một người nuôi chó, bất cứ khi nào bạn đặt dịch vụ dắt chó đi dạo, bạn cần đề cập đến thời gian để thuận tiện cho những chú chó của mình.

Theo dõi gps

Tính năng Truy tìm này rất hữu ích cho những người nuôi chó quan tâm hơn đến vật nuôi của họ. Nó giúp biết chủ sở hữu con chó đi theo con đường nào và liệu cách này có phù hợp với vật nuôi hay không.

Lên lịch đi bộ

Sử dụng tính năng này, bạn có thể lên lịch cho thú cưng của mình đi dạo trong thời gian dài. Điều này thuận tiện hơn cho những người có một lịch trình dày đặc. Người đi bộ chỉ việc đến và dắt theo con chó.

Phương thức thanh toán của ứng dụng dắt chó đi dạo

Cách dễ nhất để thanh toán phí dịch vụ cho người dắt chó đi dạo trong ứng dụng. Tuy nhiên, không có gì hối hả hoặc nhộn nhịp cho việc tiếp quản tiền mặt. Bất kỳ phương thức thuận tiện nào cũng có thể được sử dụng để ghi nợ hoặc ghi có.

Nhận xét

Đánh giá là một tính năng rất hữu ích trong ứng dụng đi bộ nơi chủ của con chó để lại phản hồi giúp cải thiện dịch vụ đi bộ. Người dùng để lại đánh giá trong cả hai trường hợp hài lòng hoặc không hài lòng, và đánh giá hoặc xếp hạng này sẽ giúp những người khác trong việc thuê người đi bộ. Vì vậy, dựa trên phản hồi này, những người đi bộ luôn thích cung cấp dịch vụ đi bộ tốt.

Thông báo đẩy

Thông báo đẩy là cách tuyệt vời nhất để nhận thông báo về con chó của bạn. Với sự trợ giúp của thông báo đẩy, bạn có thể biết mọi thứ từ khi nhặt đến thả chú chó của mình. Bạn cũng có thể theo dõi lộ trình của người đi bộ, giao dịch thanh toán và trạng thái đặt chỗ.

Các tính năng nâng cao theo yêu cầu của ứng dụng dắt chó đi dạo

Chúng tôi đang tiết lộ các tính năng nâng cao của ứng dụng dắt chó đi dạo. Bạn có thể làm cho ứng dụng dắt chó đi dạo của mình nâng cao hơn bằng cách thêm các tính năng này vào ứng dụng. Thêm các tính năng này vào ứng dụng của bạn có thể làm cho ứng dụng của bạn nổi bật trong số các ứng dụng khác.

Ngày chơi chó

Mọi sinh vật đều muốn giao lưu, và chó cũng muốn gặp gỡ bạn bè của chúng. Ghé thăm các công viên dành cho chó hàng ngày và đảm bảo rằng thú cưng của bạn luôn vui vẻ. Và một điều quan trọng nữa là hãy cứu chú cún lông xù của bạn khỏi những chú chó to lớn vì những cuộc vui bị phá hỏng của những đứa nhỏ.

Sự kiện và thông báo bán hàng

Ứng dụng dắt chó đi dạo này giới thiệu cho bạn bất cứ khi nào có bất kỳ sự kiện hoặc chương trình giảm giá nào sắp xếp gần đó. Tham gia các sự kiện này và gặp gỡ với những người nuôi chó khác để tìm hiểu thêm về những con chó khác. Những sự kiện này được tổ chức để sắp xếp các dịch vụ chăm sóc chó, huấn luyện và thức ăn cho chó, giúp chủ nhân hiểu hơn về vật nuôi.

Tính năng cộng đồng

Tính năng này cho phép chủ sở hữu và người chăm sóc chó gặp nhau và thảo luận về vật nuôi của họ. Trao đổi thông tin về con chó của bạn với xe tập đi; đây là cách tốt nhất để xây dựng một cộng đồng những người dắt chó đi dạo.

Thuê nhà phát triển ứng dụng

Để xây dựng một ứng dụng dắt chó đi dạo tương tác, điều quan trọng là phải thuê một nhà phát triển chuyên nghiệp. Trên tất cả, nếu bạn đang bắt đầu kinh doanh của mình trong việc dắt chó đi dạo, Chúng tôi khuyên bạn nên thử AppMaster nếu bạn eo hẹp về ngân sách của mình. Công cụ không mã này sẽ giúp bạn xây dựng ứng dụng của mình rất nhanh chóng.

Làm cách nào để kiếm tiền từ ứng dụng dắt chó đi dạo của bạn?

Tích hợp thương mại điện tử

Thương mại điện tử là nền tảng tốt nhất và có lợi nhất để bán hàng hóa, kết hợp với các phần mềm khác mà CRM và ERP giúp tăng doanh số bán hàng của bạn. Bán hàng qua Internet cũng tiết kiệm thời gian; bạn có thể đề cập đến giá chi tiết sản phẩm, tình trạng còn hàng và giao dịch tiền.

Bán hàng khuyến mại và hoa hồng

Hoa hồng là một lựa chọn đáng chú ý để kiếm tiền và bán sản phẩm của bạn. Khi sản phẩm của bạn bán trực tuyến, một số tiền nhất định sẽ được chuyển trực tiếp cho nhân viên bán hàng. Khuyến mại là cách tốt nhất để kiếm tiền, tạo quan hệ đối tác trả phí và chạy quảng cáo trên ứng dụng dắt chó đi dạo của bạn. Điều này giúp bạn hợp tác với các công ty liên quan đến chó khác. Khi bạn nhận được sự hợp tác từ các công ty chó, hãy đảm bảo rằng họ sẽ tăng thêm giá trị cho cuộc sống của những chú chó.

Sự kết luận

Chúng tôi hy vọng bạn đã hiểu rõ về ứng dụng dắt chó đi dạo và tầm quan trọng của ứng dụng này đối với những người nuôi chó. Để xây dựng một ứng dụng mạnh mẽ cho việc dắt chó đi dạo, chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử AppMaster. Vẻ đẹp của nền tảng không mã này là nó cung cấp các tính năng kéo và thả để xây dựng ứng dụng. Hơn nữa, trình tạo ứng dụng không có mã này cũng cung cấp phần phụ trợ để bạn có thể truy cập mã cho ứng dụng Chó dắt chó đi dạo ngay cả khi bạn không sử dụng nền tảng này. Hãy dùng thử AppMaster và duy trì hoạt động kinh doanh của bạn cho những người dắt chó và người nuôi chó.