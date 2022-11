Różnorodne bloki procesów biznesowych w AppMasterze pozwalają na budowanie różnych logik w aplikacjach mobilnych i webowych. W tym artykule rozpatrzono przykład prostej aplikacji mobilnej, która tworzy kontakt z użytkownikiem według określonych parametrów. Większość ustawień aplikacji jest pomijana i nie jest szczegółowo przedstawiona w tym artykule (jak np. ustawienie wyzwalacza onLaunch).

Główna logika jest zaimplementowana przy użyciu preinstalowanego bloku procesu biznesowego Add contact.

Nazwa [string];

Numer telefonu [phone]

Email [email]

Stanowisko [string]

Firma [string]

Urodziny [data]

W pierwszej kolejności należy zainstalować w swojej aplikacji moduł Aplikacje mobilne. Moduł ten znajduje się w sekcji Moduły.

Po zainstalowaniu modułu należy przejść do zakładki Projektant aplikacji mobilnych i usunąć wszystkie automatycznie wygenerowane ekrany, z wyjątkiem Ekranu logowania. Wygenerowany zostanie proces biznesowy autoryzacji. O dostosowywaniu procesu biznesowego autoryzacji możesz przeczytać pod tym linkiem.

Następnie tworzony jest pusty ekran (View) i wypełniany elementami funkcjonalnymi. Pole tekstowe dla Name; pole Phone dla numeru telefonu; pole Email dla Email oraz Date Picker dla Birthday. Interfejs wygląda następująco:

Logika dodawania kontaktu jest procesem biznesowym, który rozpoczyna się od wyzwalacza onTap przycisku Add contact i wygląda następująco:

InputString Get Properties - pobiera wartość nazwy (Name) z widżetu Text Field;

InputEmail Get Properties - pobiera wartość email (Email) z widżetu Email Field;

InputPhone Get Properties - pobiera numer telefonu (Phone number) z widżetu Phone Field;

Datepicker Get Properties - pobiera datę urodzin (Birthday) z widżetu Date Picker;

Add Contact - odbiera wartości wejściowe z powyższych inputów i tworzy kontakt na smartfonie użytkownika.

Ostatnią rzeczą, jaka pozostała, jest skonfigurowanie nawigacji podczas ładowania aplikacji. Nawigację konfiguruje się za pomocą wyzwalacza startowego w sekcji Triggers & Actions.

Nawigacja odbywa się za pomocą bloku Navigate. Typem nawigacji przy uruchamianiu aplikacji (onLaunch) musi być zawsze root. W naszym przykładzie użytkownik musi najpierw przejść do ekranu Sign In, więc ten ekran jest określony we właściwości Screen bloku Navigate.

Nie zapomnij również o edycji procesu biznesowego authorization, tak aby w przypadku pomyślnej autoryzacji właściwość Screen bloku Navigate wskazywała na utworzony przez nas ekran dodawania kontaktu do książki adresowej użytkownika.

W ten sposób w niniejszym artykule rozważona została zasada wykorzystania bloku Add Contact w aplikacjach mobilnych do dodawania nowych kontaktów do książki adresowej użytkownika.