AppMaster'daki çeşitli iş süreci blokları, mobil ve web uygulamalarında çeşitli mantık oluşturmanıza olanak tanır. Bu makale, belirtilen parametrelere göre bir kullanıcı irtibatı oluşturan basit bir mobil uygulama örneğini ele almaktadır. Uygulama ayarlarının çoğu atlanmıştır ve bu makalede ayrıntılı olarak sunulmamıştır (onLaunch tetikleyicisinin ayarlanması gibi).

Ana mantık, önceden yüklenmiş Kişi ekle iş süreci bloğu kullanılarak uygulanır.

İsim [dize];



Telefon numarası [telefon]



E-posta [e-posta]



Konum [dize]



Şirket [dize]



Doğum tarihi]



Öncelikle, uygulamanıza Mobil uygulamalar modülünü yüklemeniz gerekir. Bu modül Modüller bölümünde yer almaktadır.

Modülü kurduktan sonra, mobil uygulama tasarımcısı sekmesine gidin ve Oturum Açma Ekranı dışında otomatik olarak oluşturulan tüm ekranları kaldırın. Yetkilendirme iş süreci oluşturulur. Yetkilendirme iş sürecini özelleştirme hakkında bu bağlantıdan bilgi edinebilirsiniz.

Ardından, boş bir ekran (Görünüm) oluşturulur ve işlevsel öğelerle doldurulur. İsim için Metin Alanı; Telefon numarası için Telefon Alanı; E-posta için E-posta alanı ve Doğum Günü için Tarih Seçici. Arayüz şöyle görünür:

Kişi ekleme mantığı, Kişi ekle düğmesinin onTap tetikleyicisiyle başlayan ve şöyle görünen bir iş sürecidir:





InputString Get Properties - Metin Alanı pencere aracından ad değerini (Ad) alır;



InputEmail Get Properties - E-posta Alanı pencere bileşeninden e-posta değerini (E-posta) alır;



InputPhone Özellikleri Al - Telefon Alanı widget'ından telefon numarasını (Telefon numarası) alır;



Datepicker Get Properties - Tarih Seçici widget'ından doğum günü tarihini (Doğum günü) alır;



Kişi Ekle - yukarıdaki girişlerden giriş değerlerini alır ve kullanıcının akıllı telefonunda bir kişi oluşturur.



Geriye kalan son şey, uygulamayı yüklerken navigasyonu ayarlamaktır. Gezinme, Tetikleyiciler ve Eylemler bölümündeki başlatma tetikleyicisi kullanılarak yapılandırılır.

Navigasyon, Navigate bloğu kullanılarak yapılır. Uygulama başlangıcında (onLaunch) Gezinme türü her zaman kök olmalıdır. Örneğimizde, kullanıcının önce Oturum Aç ekranına gitmesi gerekir, bu nedenle Gezinti bloğunun Ekran özelliğinde bu ekran belirtilir.

Yetkilendirme iş sürecini de düzenlemeyi unutmayın, böylece başarılı bir yetkilendirme durumunda Gezin bloğunun Ekran özelliği, kullanıcının adres defterine bir kişi eklemek için oluşturduğumuz ekrana işaret eder.

Bu nedenle, bu makalede, kullanıcının adres defterine yeni kişiler eklemek için mobil uygulamalarda Kişi Ekle bloğunu kullanma ilkesi ele alınmıştır.