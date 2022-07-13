AppMaster中的各种业务流程块允许你在移动和Web应用程序中构建各种逻辑。本文考虑了一个简单的移动应用程序的例子，根据指定的参数创建一个用户联系人。大多数应用程序的设置被省略了，在本文中没有详细介绍（如设置onLaunch触发器）。

主要的逻辑是使用预先安装的添加联系人业务流程块实现的。

姓名[字符串]。



电话号码 [电话］



电子邮件 [email］



职位 [字符串］



公司 [字符串］



生日[日期］



首先，你需要在你的应用程序中安装移动应用程序模块。该模块位于模块部分。

安装该模块后，进入移动应用程序设计器标签，删除所有自动生成的屏幕，除了登录屏幕。授权业务流程就生成了。你可以在这个链接中阅读关于定制授权业务流程的内容。

接下来，一个空的屏幕（View）被创建，并填充了功能元素。名字的文本字段；电话号码的电话字段；电子邮件的电子邮件字段和生日的日期选择器。这个界面看起来像这样。

添加联系人的逻辑是一个业务流程，从添加联系人按钮的onTap触发开始，看起来像这样。





InputString 获取属性 - 从文本字段小组件中获取姓名值（Name）。



InputEmail 获取属性 - 从Email字段小组件中获取Email值（Email）。



InputPhone 获取属性 - 从电话字段小组件中获取电话号码（电话号码）。



Datepicker获取属性 - 从Date Picker小组件中获取生日日期（Birthday）。



添加联系人 - 从上述输入中接收输入值并在用户的智能手机上创建一个联系人。



剩下的最后一件事是在加载应用程序时设置导航。导航是使用触发器和动作部分的启动触发器来配置的。

导航是使用导航块完成的。应用启动时（onLaunch）的导航类型必须始终是根。在我们的例子中，用户必须首先进入登录屏幕，所以这个屏幕在Navigate块的屏幕属性中被指定。

不要忘记编辑授权业务流程，以便在授权成功的情况下，Navigate块的Screen属性指向我们为向用户的地址簿添加联系人而创建的屏幕。

因此，在这篇文章中，考虑了在移动应用程序中使用添加联系人块来添加新的联系人到用户的通讯录的原则。