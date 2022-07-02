Разнообразие блоков бизнес-процессов в AppMaster, позволяют строить самую разную логику в мобильных и веб-приложениях. В данной статье рассматривается пример создания простого мобильного приложения, которое создает контакт пользователя, по заданным параметрам.

Основная логика реализована за счет предустановленного блока бизнес-процесса Add contact.

Name [string] - имя контакта;



Phone number [phone] - телефон контакта;



Email [email] - почтовый адрес контакта;



Position [string] - позиция, используется, как доп. Информация;



Company [string] - компания, используется, как доп. Информация;



Birthday [date] - дата рождения



Первым делом, требуется установить модуль Mobile apps в ваше приложение. Находится этот модуль в разделе Modules.

После установки модуля, перейдите во вкладку дизайнера мобильных приложений и удалите все автосгенерированные экраны, кроме экрана авторизации (Sign In Screen). Бизнес процесс авторизации является сгенерированным. Про кастомизацию бизнес процесса авторизации вы можете почитать по данной ссылке.

Далее, создается пустой экран (View) и наполняется функциональными элементами. Text Field для Name; Phone Field для Phone number; Email field для Email и Date Picker для Birthday. Интерфейс выглядит следующим образом:

Логика добавления контакта является бизнес-процессом, начинающимся с onTap триггера кнопки Add contact, и выглядит следующим образом:

InputString Get Properties - получает значение имени (Name) из Text Field виджета;



InputEmail Get Properties - получает значение почты (Email) из Email Field виджета;



InputPhone Get Properties - получает значение телефона (Phone number) из Phone Field виджета;



Datepicker Get Properties - получает значение даты рождения (Birthday) из Date Picker виджета;



Add Contact - получает на вход значения из инпутов, перечисленных выше, и создает контакт на смартфоне пользователя.



Последнее, что осталось сделать, это настроить навигацию при загрузке приложения. Навигация настраивается с помощью триггера onLaunch в разделе Triggers & Actions.

Навигация происходит с помощью блока Navigate. Тип навигации (Navigation type) при запуске приложения (onLaunch) всегда должен быть root. В нашем примере, пользователь первым делом должен попадать на экран Sign In, таким образом в свойстве Screen блока Navigate указывается именно этот экран.

Не забудьте так же отредактировать бизнес процесс, отвечающий за авторизацию, чтобы в случае успешной авторизации, свойство Screen блока Navigate, указывало на созданный нами экран добавления контакта в адресную книгу пользователя.

Таким образом, в данной статье был рассмотрен принцип использования блока Add Contact в мобильных приложениях для добавления новых контактов в адресную книгу пользователя.