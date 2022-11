Met een verscheidenheid aan bedrijfsprocesblokken in AppMaster kunt u een verscheidenheid aan logica in mobiele en webapplicaties bouwen. Dit artikel beschouwt een voorbeeld van een eenvoudige mobiele applicatie die een gebruikerscontact aanmaakt volgens de opgegeven parameters. De meeste applicatie-instellingen zijn weggelaten en worden in dit artikel niet in detail gepresenteerd (zoals het instellen van de onLaunch-trigger).

De belangrijkste logica wordt geïmplementeerd met behulp van het voorgeïnstalleerde Add contact business process blok.

Naam [string];

Telefoonnummer [phone]

Email [email]

Positie [string]

Bedrijf [string]

Verjaardag [datum]

Eerst moet u de module Mobiele apps installeren in uw toepassing. Deze module bevindt zich in de sectie Modules.

Nadat u de module hebt geïnstalleerd, gaat u naar het tabblad Ontwerper mobiele apps en verwijdert u alle automatisch gegenereerde schermen, behalve het scherm Aanmelden. Het autorisatie bedrijfsproces wordt gegenereerd. U kunt meer lezen over het aanpassen van het autorisatie bedrijfsproces op deze link.

Vervolgens wordt een leeg scherm (View) gemaakt en gevuld met functionele elementen. Tekstveld voor Naam; Telefoonveld voor een Telefoonnummer; E-mailveld voor E-mail en Datumkiezer voor Verjaardag. De interface ziet er als volgt uit:

De logica voor het toevoegen van een contact is een bedrijfsproces dat begint met de onTap-trigger van de knop Contact toevoegen en ziet er als volgt uit:

InputString Get Properties - haalt de naamwaarde (Name) uit het Tekstveld widget;

InputEmail Get Properties - haalt de e-mail waarde (Email) uit de Email Field widget;

InputPhone Get Properties - haalt het telefoonnummer (Phone number) uit het telefoonveld;

Datepicker Get Properties - krijgt de verjaardagsdatum (Birthday) van de widget Date Picker;

Add Contact - ontvangt invoerwaarden van bovenstaande ingangen en maakt een contact aan op de smartphone van de gebruiker.

Het laatste wat overblijft is het instellen van de navigatie bij het laden van de app. Navigatie wordt geconfigureerd met behulp van de launch trigger in de Triggers & Actions sectie.

Navigatie gebeurt met behulp van het blok Navigeren. Het navigatietype bij het opstarten van de applicatie (onLaunch) moet altijd root zijn. In ons voorbeeld moet de gebruiker eerst naar het Sign In scherm, dus dit scherm wordt gespecificeerd in de Screen property van het Navigate blok.

Vergeet ook niet om het autorisatie bedrijfsproces te bewerken, zodat in geval van succesvolle autorisatie, de Screen property van het Navigate blok verwijst naar het scherm dat we hebben gemaakt voor het toevoegen van een contactpersoon aan het adresboek van de gebruiker.

In dit artikel is dus het principe behandeld van het gebruik van het blok Contact toevoegen in mobiele toepassingen om nieuwe contacten toe te voegen aan het adresboek van de gebruiker.