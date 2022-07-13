تسمح لك مجموعة متنوعة من كتل العمليات التجارية في AppMaster ببناء مجموعة متنوعة من المنطق في تطبيقات الجوال والويب. تتناول هذه المقالة مثالاً لتطبيق هاتف محمول بسيط يقوم بإنشاء جهة اتصال مستخدم وفقًا للمعلمات المحددة. يتم حذف معظم إعدادات التطبيق ولا يتم عرضها بالتفصيل في هذه المقالة (مثل ضبط مشغل onLaunch).

يتم تنفيذ المنطق الرئيسي باستخدام كتلة عملية أعمال إضافة جهة اتصال مثبتة مسبقًا.

الاسم [سلسلة] ؛



رقم الهاتف [الهاتف]



البريد الإلكتروني [البريد الإلكتروني]



الموضع [سلسلة]



شركة [سلسلة]



تاريخ الميلاد]



أولاً ، تحتاج إلى تثبيت وحدة تطبيقات الأجهزة المحمولة في تطبيقك. توجد هذه الوحدة في قسم الوحدات.

بعد تثبيت الوحدة ، انتقل إلى علامة تبويب مصمم تطبيقات الأجهزة المحمولة وقم بإزالة جميع الشاشات التي تم إنشاؤها تلقائيًا ، باستثناء شاشة تسجيل الدخول. يتم إنشاء عملية أعمال التفويض. يمكنك أن تقرأ عن تخصيص عملية التفويض على هذا الرابط .

بعد ذلك ، يتم إنشاء شاشة فارغة (عرض) وملؤها بالعناصر الوظيفية. حقل نصي للاسم ؛ حقل الهاتف لرقم هاتف ؛ حقل البريد الإلكتروني لمنتقي البريد الإلكتروني والتاريخ لعيد الميلاد. تبدو الواجهة كما يلي:

منطق إضافة جهة اتصال هو عملية تجارية تبدأ بمشغل onTap للزر إضافة جهة اتصال وتبدو كما يلي:





InputString Get Properties - يحصل على قيمة الاسم (الاسم) من عنصر واجهة Text Field ؛



InputEmail الحصول على خصائص - يحصل على قيمة البريد الإلكتروني (البريد الإلكتروني) من عنصر واجهة البريد الإلكتروني ؛



InputPhone Get Properties - الحصول على رقم الهاتف (رقم الهاتف) من أداة Phone Field ؛



Datepicker Get Properties - الحصول على تاريخ عيد الميلاد (تاريخ الميلاد) من أداة منتقي التاريخ ؛



إضافة جهة اتصال - يتلقى قيم الإدخال من المدخلات أعلاه ويقوم بإنشاء جهة اتصال على الهاتف الذكي للمستخدم.



آخر شيء بقي هو إعداد التنقل عند تحميل التطبيق. يتم تكوين التنقل باستخدام مشغل التشغيل في قسم المشغلات والإجراءات.

يتم التنقل باستخدام جزء التنقل. يجب أن يكون نوع التنقل عند بدء تشغيل التطبيق (onLaunch) دائمًا هو الجذر. في مثالنا ، يجب على المستخدم الانتقال أولاً إلى شاشة تسجيل الدخول ، لذلك يتم تحديد هذه الشاشة في خاصية الشاشة في كتلة التنقل.

لا تنس أيضًا تحرير عملية أعمال الترخيص بحيث في حالة التفويض الناجح ، تشير خاصية Screen الخاصة بـ Navigate block إلى الشاشة التي أنشأناها لإضافة جهة اتصال إلى دفتر عناوين المستخدم.

وبالتالي ، في هذه المقالة ، تم النظر في مبدأ استخدام كتلة إضافة جهة اتصال في تطبيقات الهاتف لإضافة جهات اتصال جديدة إلى دفتر عناوين المستخدم.