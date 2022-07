Uma variedade de blocos de processos empresariais no AppMaster permite-lhe construir uma variedade de lógica em aplicações móveis e web. Este artigo considera um exemplo de uma aplicação móvel simples que cria um contacto do utilizador de acordo com os parâmetros especificados. A maioria das definições da aplicação são omitidas e não apresentadas em detalhe neste artigo (tal como a definição do gatilho do onLaunch).

A lógica principal é implementada utilizando o bloco de processo comercial Add contact pré-instalado.

Nome [string];



Número de telefone [telefone].



Email [email]



Posição [string]



Empresa [string]



Aniversário [data]



Em primeiro lugar, é necessário instalar o módulo Mobile apps na sua aplicação. Este módulo está localizado na secção Módulos.

Depois de instalar o módulo, vá para o separador designer de aplicações móveis e remova todos os ecrãs gerados automaticamente, excepto o Ecrã de início de sessão. O processo de autorização comercial é gerado. Pode ler sobre a personalização do processo de negócio de autorização neste link.

A seguir, é criado um ecrã vazio (Ver) e preenchido com elementos funcionais. Campo de Texto para Nome; Campo de Telefone para um número de telefone; Campo de Email para Email e Escolhedor de Data para Aniversário. A interface tem este aspecto:

A lógica para adicionar um contacto é um processo empresarial que começa com o gatilho onTap do botão Adicionar contacto e tem o seguinte aspecto:





InputString Get Properties - obtém o valor do nome (Nome) a partir do widget Campo de Texto;



InputEmail Obter Propriedades - obtém o valor do e-mail (Email) a partir do widget do Campo de Email;



InputPhone Get Properties - obtém o número de telefone (Número de telefone) a partir do widget Campo de Telefone;



Datepicker Get Properties - obtém a data de aniversário (Aniversário) a partir do widget Date Picker;



Adicionar Contacto - recebe os valores de entrada das entradas acima e cria um contacto no smartphone do utilizador.



A última coisa que resta é configurar a navegação ao carregar a aplicação. A navegação é configurada utilizando o gatilho de lançamento na secção Gatilhos e Acções.

A navegação é feita utilizando o bloco Navegar. O tipo de Navegação no arranque da aplicação (onLaunch) deve ser sempre a raiz. No nosso exemplo, o utilizador deve primeiro ir para o ecrã Entrar, pelo que este ecrã é especificado na propriedade Screen do bloco Navegar.

Não se esqueça também de editar o processo comercial de autorização para que, em caso de autorização bem sucedida, a propriedade Screen do bloco Navegar aponte para o ecrã que criámos para adicionar um contacto ao livro de endereços do utilizador.

Assim, neste artigo, foi considerado o princípio de utilizar o bloco Adicionar Contacto em aplicações móveis para adicionar novos contactos à agenda de endereços do utilizador.