Stale zmieniający się przemysł cyfrowy sprawił, że eCommerce stał się niezbędnym aspektem nowoczesnej działalności biznesowej. Ponieważ coraz więcej klientów decyduje się na zakupy online, nie ma lepszego czasu na założenie dobrze prosperującego sklepu internetowego. W 2023 roku, do Twojej dyspozycji jest szeroka gama platform eCommerce, z których każda posiada odrębne funkcje i narzędzia zaprojektowane, aby pomóc Ci wyróżnić się w handlu online. Z wieloma możliwościami wyboru, jak można określić idealną platformę dla swoich konkretnych potrzeb?

W tym szczegółowym przewodniku zbadamy wiodące platformy eCommerce z 2023 roku, analizując ich funkcjonalności i kompatybilność, aby wyposażyć Cię w niezbędne informacje, aby podjąć świadomą decyzję dla Twojego sklepu internetowego. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, który chce poszerzyć swoją bazę klientów, początkującym przedsiębiorcą rozpoczynającym nowe przedsięwzięcie, czy uznanym sprzedawcą detalicznym dążącym do wzmocnienia swojego śladu online, nasza dogłębna analiza poprowadzi Cię przez skomplikowany świat eCommerce z pewnością.

Zostań z nami, ponieważ oceniamy zalety i wady każdej platformy, obejmując istotne elementy, takie jak przyjazność dla użytkownika, możliwość dostosowania, alternatywy płatności i inne. Naszą misją jest dostarczenie prostego i zwięzłego przewodnika, który skieruje Cię w stronę idealnego rozwiązania eCommerce dostosowanego do Twoich konkretnych potrzeb biznesowych. Połączmy siły w tej ekscytującej podróży i przekształćmy Twoją wizję w dobrze prosperujący sklep internetowy w 2023 roku!

Główne opcje platformy eCommerce

W 2023 roku, wybór odpowiedniej platformy eCommerce dla Twojego sklepu internetowego jest krytycznym czynnikiem w osiągnięciu sukcesu. Przy różnych dostępnych opcjach, istotne jest, aby rozważyć takie aspekty jak przyjazność dla użytkownika, skalowalność, opcje dostosowywania i wsparcie, aby podjąć świadomą decyzję. Zbadamy trzy podstawowe typy platform eCommerce: Open-Source, Software-as-a-Service (SaaS) oraz Headless Commerce.

Open-Source

Open-source eCommerce platformy zapewniają znaczny stopień adaptacji i dostosowania dla firm, które chcą stworzyć charakterystyczny sklep internetowy. Platformy te są zbudowane na otwartym kodzie źródłowym, umożliwiając programistom modyfikowanie i rozszerzanie funkcjonalności w celu spełnienia konkretnych wymagań.

Podstawową zaletą platform open-source jest ich zdolność do dostosowania się do unikalnych potrzeb firmy. Jednakże, wiąże się to z potencjalnym wzrostem kosztów rozwoju i utrzymania. Firmy decydujące się na rozwiązania open-source powinny być przygotowane na inwestycje w zasoby techniczne i rozważyć bieżące utrzymanie i aktualizacje zabezpieczeń.

SaaS (Software-as-a-Service)

Platformy SaaS eCommerce to rozwiązania oparte na chmurze, które oferują wszystkie niezbędne narzędzia i infrastrukturę potrzebną do budowy i zarządzania sklepem internetowym. Platformy te zazwyczaj stosują model cenowy oparty na subskrypcji, umożliwiając firmom dostęp do oprogramowania bez ponoszenia początkowych kosztów związanych z tradycyjnym licencjonowaniem oprogramowania.

Główną zaletą rozwiązań SaaS jest ich prostota i łatwość obsługi. Dzięki zintegrowanemu hostingowi, bezpieczeństwu i regularnym aktualizacjom, firmy mogą skupić się na rozwoju swojego sklepu internetowego, nie martwiąc się o szczegóły techniczne. Jednak platformy SaaS mogą mieć ograniczenia w zakresie dostosowywania i skalowalności w porównaniu z rozwiązaniami open-source. Firmy powinny dokładnie ocenić swoje długoterminowe potrzeby przed podjęciem decyzji o wyborze platformy SaaS.

Bezgłowy handel

Headless commerce to najnowocześniejsze podejście do eCommerce, które oddziela warstwę prezentacji frontend od infrastruktury backend. Ten podział umożliwia firmom tworzenie unikalnych, spersonalizowanych doświadczeń klientów przy jednoczesnym wykorzystaniu mocy i elastyczności systemów backendowych opartych na API.

Podstawową zaletą headless commerce jest jego zdolność do zaoferowania wysoce konfigurowalnego i skalowalnego rozwiązania. Firmy mogą tworzyć dostosowane do potrzeb doświadczenia zakupowe w różnych kanałach, w tym w sieci, na urządzeniach mobilnych i IoT. Jednak headless commerce może wymagać wyższego poziomu wiedzy technicznej do wdrożenia i zarządzania oraz potencjalnie zwiększonych kosztów związanych z tworzeniem niestandardowych doświadczeń frontendowych.

Rzeczy do rozważenia przy wyborze platformy E-commerce

Wybierając platformę eCommerce dla swojego biznesu internetowego, kluczowe jest skrupulatne ocenienie kilku kluczowych czynników w celu optymalizacji wydajności, skalowalności i ogólnego doświadczenia użytkownika:

Przeanalizuj architekturę platformy i jej zdolność do integracji z istniejącymi i przyszłymi technologiami, takimi jak API, ERP, CRM i bramki płatności, zapewniając bezproblemową interoperacyjność i rozszerzalność.



Sprawdź środki bezpieczeństwa platformy, w tym zgodność z PCI DSS, certyfikat SSL i silne mechanizmy uwierzytelniania, aby zagwarantować ochronę wrażliwych danych klientów i wzbudzić zaufanie potencjalnych klientów.



Oceń skalowalność platformy, aby pomieścić przewidywany wzrost, biorąc pod uwagę czynniki takie jak infrastruktura chmury, równoważenie obciążenia i mechanizmy buforowania, które zapewniają optymalną wydajność w okresach największego ruchu.



Zbadaj możliwości SEO platformy, które obejmują strukturę adresów URL, zarządzanie metadanymi i implementację znaczników schema, aby poprawić organiczne rankingi wyszukiwania i napędzać ruch.



Zbadaj natywne platformy i innych funkcji dla analityki, marketingu i obsługi klienta, w celu usprawnienia operacji biznesowych i sprzyjają utrzymaniu klientów.



Poprzez skrupulatną ocenę tych czynników, firmy mogą zidentyfikować holistyczne rozwiązanie eCommerce, które sprzyja zrównoważonemu wzrostowi i trwałemu sukcesowi.

W jaki sposób no-code rozwiązania pomagają

No-code Rozwiązania mogą przynieść znaczne korzyści firmom i osobom prywatnym poprzez usprawnienie procesów tworzenia oprogramowania, minimalizację barier technicznych i przyspieszenie czasu wprowadzania na rynek. Oto kilka kluczowych zalet korzystania z no-code platformy:

Dostępność : No-code Platformy umożliwiają użytkownikom nietechnicznym tworzenie funkcjonalnych aplikacji, demokratyzując rozwój oprogramowania i pozwalając szerszej grupie osób na udział w projektach cyfrowych.



: Platformy umożliwiają użytkownikom nietechnicznym tworzenie funkcjonalnych aplikacji, demokratyzując rozwój oprogramowania i pozwalając szerszej grupie osób na udział w projektach cyfrowych. Szybkie prototypowanie : Dzięki drag-and-drop interfejsy i gotowe szablony, no-code rozwiązania umożliwiają szybkie tworzenie i testowanie prototypów, ułatwiając iteracyjne doskonalenie i szybszą walidację pomysłów.



: Dzięki interfejsy i gotowe szablony, rozwiązania umożliwiają szybkie tworzenie i testowanie prototypów, ułatwiając iteracyjne doskonalenie i szybszą walidację pomysłów. Efektywność kosztowa : Dzięki ominięciu konieczności posiadania rozległej wiedzy z zakresu kodowania, no-code platformy mogą zmniejszyć koszty rozwoju i zminimalizować ryzyko związane z projektami oprogramowania na zamówienie.



: Dzięki ominięciu konieczności posiadania rozległej wiedzy z zakresu kodowania, platformy mogą zmniejszyć koszty rozwoju i zminimalizować ryzyko związane z projektami oprogramowania na zamówienie. Zwinność i elastyczność : No-code rozwiązania pozwalają na bezproblemową adaptację i modyfikację aplikacji, umożliwiając przedsiębiorstwom szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów bez rozległych działań rozwojowych.



: rozwiązania pozwalają na bezproblemową adaptację i modyfikację aplikacji, umożliwiając przedsiębiorstwom szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów bez rozległych działań rozwojowych. Ulepszona współpraca : Prostota i przejrzystość no-code platformy promują współpracę pomiędzy technicznymi i nietechnicznymi członkami zespołu, wspierając wielofunkcyjne podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.



: Prostota i przejrzystość platformy promują współpracę pomiędzy technicznymi i nietechnicznymi członkami zespołu, wspierając wielofunkcyjne podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Skalowalność : Wiele no-code platform jest zbudowanych w oparciu o infrastrukturę chmurową, co zapewnia płynne skalowanie aplikacji w miarę wzrostu bazy użytkowników lub wymagań dotyczących danych.



: Wiele platform jest zbudowanych w oparciu o infrastrukturę chmurową, co zapewnia płynne skalowanie aplikacji w miarę wzrostu bazy użytkowników lub wymagań dotyczących danych. Utrzymanie i wsparcie: No-code platformy zazwyczaj obsługują aktualizacje, łatki bezpieczeństwa i poprawki błędów, odciążając firmy od bieżącej konserwacji i pozwalając im skupić się na podstawowych operacjach.



Najlepsze platformy E-commerce w 2023 roku

Shopify

Shopify to wszechstronna platforma e-commerce, która oferuje zestaw funkcji dla firm każdej wielkości. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i szerokiej gamie motywów i wtyczek, Shopify upraszcza proces zakładania sklepu internetowego.

Potężny system zarządzania zapasami Shopify pozwala firmom zarządzać swoimi produktami, śledzić zapasy i realizować zamówienia w sposób płynny. Ponadto, platforma zapewnia integrację z popularnymi bramkami płatności, zapewniając klientom płynne transakcje. Wbudowane narzędzia analityczne i raportowe Shopify zapewniają cenny wgląd w trendy sprzedaży, zachowania klientów i ogólną wydajność.

Niektóre godne uwagi funkcje Shopify to:

Odzyskiwanie porzuconych koszyków



Możliwości wielojęzyczne



Bezproblemowa integracja z aplikacjami innych firm



Dostosowywalna witryna sklepu



Shopify to doskonały wybór dla firm poszukujących rozwiązania typu "wszystko w jednym" o wyjątkowej skalowalności i łatwości obsługi.

Square

Square to kompleksowe rozwiązanie e-commerce, które oferuje szeroki zakres funkcji pomagających firmom tworzyć sklepy internetowe i zarządzać nimi. Platforma Square bezproblemowo integruje się z systemem Square POS, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla firm stacjonarnych, które chcą rozszerzyć swój zasięg w Internecie.

Rozbudowany system zarządzania zapasami platformy umożliwia firmom synchronizację zapasów online i offline, co ułatwia śledzenie sprzedaży i aktualizację poziomów zapasów. Square oferuje również wiele dostosowywanych szablonów, umożliwiając firmom stworzenie profesjonalnego sklepu internetowego, który będzie odzwierciedlał tożsamość ich marki.

Kluczowe funkcje Square obejmują:

Zintegrowane opcje wysyłki i realizacji zamówień



Przetwarzanie płatności osobistych i internetowych



Śledzenie sprzedaży i zapasów w czasie rzeczywistym



Zaawansowane raporty i analizy



Dzięki kompleksowemu zestawowi funkcji i bezproblemowej integracji z systemem Square POS, Square jest doskonałym wyborem dla firm, które chcą stworzyć spójne doświadczenie w zakresie sprzedaży detalicznej online i offline.

Ecwid

Ecwid Square to uniwersalna platforma handlu elektronicznego, która umożliwia firmom dodanie sklepu internetowego do istniejącej strony internetowej, bloga lub strony w mediach społecznościowych. Unikalną cechą platformy jest jej zdolność do adaptacji, ponieważ integruje się z różnymi systemami zarządzania treścią (CMS) i kreatorami stron.

Ecwid Oferuje bogaty zestaw funkcji, w tym zarządzania zapasami, wiele bramek płatności i ofert wysyłki w czasie rzeczywistym. Platforma obsługuje również sprzedaż wielokanałową, umożliwiając firmom zarządzanie sprzedażą na różnych platformach z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Niektóre godne uwagi funkcje Ecwid obejmują:

Projekt responsywny dla urządzeń mobilnych



SEO-friendly storefront



Integracja z popularnymi systemami CMS i kreatorami stron



Możliwość sprzedaży w mediach społecznościowych



Ecwid to świetna opcja dla firm chcących rozszerzyć swoją obecność w sieci bez konieczności przebudowy całej witryny.

BigCommerce

BigCommerce to bogata w funkcje platforma e-commerce zaprojektowana dla firm każdej wielkości. Jej potężny interfejs API i rozbudowany ekosystem aplikacji sprawiają, że jest to idealny wybór dla firm, które chcą zbudować wysoce spersonalizowany sklep internetowy.

BigCommerce oferuje wiele wbudowanych narzędzi marketingowych, w tym e-mail marketing, optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO) i integrację z mediami społecznościowymi. Platforma zapewnia również zaawansowane zarządzanie zapasami, wiele bramek płatności i szeroki zakres opcji wysyłki.

Kluczowe cechy BigCommerce obejmują:

Możliwość dostosowania motywów i szablonów



Skalowalny hosting i bezpieczeństwo



Wbudowane narzędzia marketingowe i SEO



Rozbudowany rynek aplikacji



Dla firm chcących zbudować konfigurowalny i skalowalny sklep internetowy, BigCommerce jest najlepszym wyborem.

WooCommerce

WooCommerce jest popularną, otwartą platformą e-commerce zbudowaną specjalnie dla WordPressa. Jej elastyczność i szerokie możliwości dostosowywania sprawiają, że jest to najlepszy wybór dla firm, które mają już witrynę WordPress lub wolą zbudować swój sklep internetowy na popularnym systemie CMS. Dzięki szerokiemu ekosystemowi wtyczek i motywów, WooCommerce pozwala firmom stworzyć sklep internetowy dostosowany do ich specyficznych potrzeb.

WooCommerce oferuje szereg niezbędnych funkcji e-commerce, w tym zarządzanie produktami, śledzenie zapasów i wiele bramek płatności. Platforma zapewnia również zaawansowane raportowanie i analizę, umożliwiając firmom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wydajności ich sklepu internetowego.

Godne uwagi funkcje WooCommerce obejmują:

Bezproblemowa integracja z WordPressem



Szeroki wybór wtyczek i rozszerzeń



Wsparcie dla wielu walut i języków



Wbudowane możliwości blogowania



Dla firm, które chcą wykorzystać moc WordPressa i zbudować wysoce konfigurowalny sklep internetowy, WooCommerce jest idealnym wyborem.

Wix

Wix to przyjazny dla użytkownika kreator stron internetowych i platforma e-commerce, która oferuje intuicyjny drag-and-drop interfejs, ułatwiając firmom stworzenie profesjonalnego sklepu internetowego bez żadnej wiedzy na temat kodowania. Z różnymi szablonami i elementami projektowymi, Wix pozwala użytkownikom stworzyć unikalny sklep internetowy, który odzwierciedla tożsamość ich marki.

Wbudowane w platformę funkcje e-commerce obejmują zarządzanie zapasami, wiele bramek płatności i oferty wysyłki w czasie rzeczywistym. Wix Oferuje również potężne narzędzia marketingowe, takie jak kampanie e-mailowe, integracja z mediami społecznościowymi i optymalizacja SEO.

Kluczowe cechy Wix obejmują:

Kreator stron internetowych typu "przeciągnij i upuść



Szablony reagujące na urządzenia mobilne



Bezpieczne płatności online i zarządzanie zamówieniami



Zintegrowane narzędzia marketingowe i promocyjne



Wix to świetna opcja dla małych firm i przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć atrakcyjny wizualnie sklep internetowy z minimalną wiedzą techniczną.

AppMaster





AppMaster jest wielofunkcyjną no-code platforma zdolna do dostarczenia Ci niestandardowego rozwiązania na poziomie zespołu programistów. Innymi słowy, otrzymujesz ten sam produkt, który dostarczyłby Ci zespół inżynierów, tylko wielokrotnie szybciej, taniej i łatwiej do wdrożenia. W przeciwieństwie do wszystkich platform przedstawionych powyżej, nie jesteś przywiązany do AppMaster platformy, i możesz otrzymać kody źródłowe swojego produktu. Możesz kontynuować pracę w AppMaster infrastrukturze lub przejść na własną, umieszczając produkt na swoim serwerze. AppMaster łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów rozwoju - tradycyjne tworzenie kodu i programowanie wizualne. Z pierwszego kierunku otrzymujesz niezależność, wysoki poziom dostosowania i elastyczność; z drugiego - łatwość wykonania, szybkość i niskie koszty.

Kluczowe cechy AppMaster obejmują:

Bezproblemowe integracje z aplikacjami innych firm



WebSockets



Aktualizacje w czasie rzeczywistym



Skalowalność z klastrami



Konstrukcja typu "przeciągnij i upuść



Tworzenie stron internetowych, mobilnych, backendowych



Podsumowując

Wraz z postępem w erze cyfrowej, branża eCommerce nadal szybko się rozwija i rozszerza. Wybór najlepszej platformy eCommerce do budowy sklepu internetowego w 2023 roku jest kluczowy dla firm, które chcą rozkwitnąć w tym konkurencyjnym krajobrazie. Kluczowe platformy, takie jak Shopify, AppMaster, WooCommerce, BigCommerce, i Wix oferują różnorodne funkcje, skalowalność, catering dla firm wszystkich rozmiarów i branż. Poprzez dokładne rozważenie czynników takich jak łatwość obsługi, dostosowanie, bezpieczeństwo i wsparcie, przedsiębiorcy mogą podjąć świadomą decyzję i wybrać platformę, która najlepiej dostosowuje się do ich unikalnych celów i wymagań.

Ostatecznie, udany sklep internetowy nie jest wyłącznie o platformie jest zbudowany na, ale także strategii, projektowania, doświadczenia użytkownika i działań marketingowych towarzyszących go. W związku z tym firmy muszą inwestować w techniczne i kreatywne aspekty swojej obecności w Internecie. Dzięki wykorzystaniu najnowszych trendów eCommerce i wykorzystaniu mocy najlepszych platform eCommerce, firmy mogą stworzyć dobrze prosperujące sklepy internetowe, które wyróżniają się na dzisiejszym rynku cyfrowym i przyczyniają się do ich długoterminowego sukcesu.