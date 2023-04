Die sich ständig verändernde digitale Industrie hat den elektronischen Handel zu einem wesentlichen Aspekt moderner Geschäftsabläufe gemacht. Da sich immer mehr Kunden für das Online-Shopping entscheiden, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um einen florierenden Online-Shop einzurichten. Im Jahr 2023 steht Ihnen eine breite Palette von eCommerce-Plattformen zur Verfügung, die jeweils über unterschiedliche Funktionen und Tools verfügen, die Ihnen dabei helfen sollen, im Online-Handel erfolgreich zu sein. Wie können Sie bei der großen Auswahl die ideale Plattform für Ihre speziellen Anforderungen finden?

In diesem ausführlichen Leitfaden werden wir die führenden eCommerce-Plattformen des Jahres 2023 unter die Lupe nehmen und ihre Funktionalitäten und Kompatibilität prüfen, um Ihnen die notwendigen Informationen an die Hand zu geben, damit Sie eine fundierte Entscheidung für Ihren Online-Shop treffen können. Ganz gleich, ob Sie ein Kleinunternehmer sind, der seinen Kundenstamm erweitern möchte, ein angehender Unternehmer, der ein neues Projekt startet, oder ein etablierter Einzelhändler, der seine Online-Präsenz ausbauen möchte - unsere eingehende Analyse wird Sie mit Sicherheit durch die komplexe Welt des eCommerce führen.

Bleiben Sie dabei, wenn wir die Vor- und Nachteile der einzelnen Plattformen bewerten und dabei wichtige Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsfähigkeit, Zahlungsalternativen und vieles mehr berücksichtigen. Unser Ziel ist es, Ihnen einen einfachen und prägnanten Leitfaden an die Hand zu geben, der Ihnen den Weg zur perfekten eCommerce-Lösung weist, die auf Ihre speziellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist. Lassen Sie uns gemeinsam diese aufregende Reise antreten und Ihre Vision in ein florierendes Online-Geschäft im Jahr 2023 verwandeln!

Die wichtigsten Optionen für die eCommerce-Plattform

Im Jahr 2023 ist die Auswahl der richtigen eCommerce-Plattform für Ihren Online-Shop ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Bei den verschiedenen Optionen, die zur Verfügung stehen, ist es wichtig, Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit, Anpassungsmöglichkeiten und Support zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Wir werden die drei Haupttypen von eCommerce-Plattformen untersuchen: Open-Source, Software-as-a-Service (SaaS) und Headless Commerce.

Open-Source

Open-Source-eCommerce-Plattformen bieten ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und Individualisierung für Unternehmen, die einen unverwechselbaren Online-Shop erstellen möchten. Diese Plattformen basieren auf Open-Source-Code und ermöglichen es Entwicklern, die Funktionalität zu ändern und zu erweitern, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

Der Hauptvorteil von Open-Source-Plattformen besteht darin, dass sie sich an die individuellen Bedürfnisse eines Unternehmens anpassen lassen. Dies ist jedoch mit einem potenziellen Anstieg der Entwicklungs- und Wartungskosten verbunden. Unternehmen, die sich für Open-Source-Lösungen entscheiden, sollten bereit sein, in technische Ressourcen zu investieren und laufende Wartungs- und Sicherheitsupdates in Betracht ziehen.

SaaS (Software-as-a-Service)

Bei SaaS-eCommerce-Plattformen handelt es sich um cloudbasierte Lösungen, die alle erforderlichen Tools und Infrastrukturen für den Aufbau und die Verwaltung eines Online-Shops bieten. Diese Plattformen folgen in der Regel einem abonnementbasierten Preismodell, das es Unternehmen ermöglicht, auf die Software zuzugreifen, ohne die mit der herkömmlichen Softwarelizenzierung verbundenen Anfangskosten zu tragen.

Der Hauptvorteil von SaaS-Lösungen ist ihre Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Mit integriertem Hosting, Sicherheit und regelmäßigen Updates können sich Unternehmen auf den Ausbau ihres Online-Shops konzentrieren, ohne sich um technische Details kümmern zu müssen. Allerdings können SaaS-Plattformen im Vergleich zu Open-Source-Lösungen Einschränkungen in Bezug auf Anpassung und Skalierbarkeit aufweisen. Unternehmen sollten ihre langfristigen Bedürfnisse sorgfältig abwägen, bevor sie sich für eine SaaS-Plattform entscheiden.

Kopfloser Handel

Headless Commerce ist ein hochmoderner Ansatz für den elektronischen Handel, bei dem die Frontend-Präsentationsschicht von der Backend-Infrastruktur getrennt wird. Diese Trennung ermöglicht es Unternehmen, einzigartige, individuelle Kundenerlebnisse zu schaffen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von API-gesteuerten Backend-Systemen zu nutzen.

Der Hauptvorteil von Headless Commerce ist die Fähigkeit, eine hochgradig anpassbare und skalierbare Lösung anzubieten. Unternehmen können maßgeschneiderte Einkaufserlebnisse über verschiedene Kanäle schaffen, einschließlich Web, Mobile und IoT-Geräte. Allerdings erfordert Headless Commerce ein höheres Maß an technischem Fachwissen für die Implementierung und Verwaltung sowie potenziell höhere Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung individueller Frontend-Erlebnisse.

Was Sie bei der Auswahl Ihrer E-Commerce-Plattform beachten sollten

Bei der Auswahl einer E-Commerce-Plattform für Ihr Online-Geschäft ist es von entscheidender Bedeutung, mehrere Schlüsselfaktoren sorgfältig zu bewerten, um die Leistung, Skalierbarkeit und das allgemeine Benutzererlebnis zu optimieren:

Analysieren Sie die Architektur der Plattform und ihre Fähigkeit zur Integration mit bestehenden und zukünftigen Technologien wie APIs, ERP, CRM und Zahlungsgateways, um eine nahtlose Interoperabilität und Erweiterbarkeit zu gewährleisten.



Prüfen Sie die Sicherheitsmaßnahmen der Plattform, einschließlich PCI DSS-Konformität, SSL-Zertifizierung und leistungsstarke Authentifizierungsmechanismen, um den Schutz sensibler Kundendaten zu gewährleisten und das Vertrauen potenzieller Kunden zu gewinnen.



Beurteilen Sie die Skalierbarkeit der Plattform, um das erwartete Wachstum zu bewältigen, und berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie Cloud-Infrastruktur, Lastausgleich und Caching-Mechanismen, die eine optimale Leistung in Spitzenzeiten des Datenverkehrs gewährleisten.



Untersuchen Sie die SEO-Fähigkeiten der Plattform, die URL-Struktur, Metadaten-Management und Schema-Markup-Implementierung umfassen, um die organischen Suchergebnisse zu verbessern und den Traffic zu steigern.



Prüfen Sie die plattformeigenen und Drittanbieter-Funktionen für Analysen, Marketing und Kundensupport, um die Geschäftsabläufe zu optimieren und die Kundenbindung zu fördern.



Durch die sorgfältige Bewertung dieser Faktoren können Unternehmen eine ganzheitliche eCommerce-Lösung finden, die nachhaltiges Wachstum und dauerhaften Erfolg fördert.

Wie können no-code Lösungen helfen

No-code Lösungen können für Unternehmen und Einzelpersonen von großem Nutzen sein, indem sie Softwareentwicklungsprozesse rationalisieren, technische Barrieren minimieren und die Markteinführung beschleunigen. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile der Nutzung von no-code Plattformen:

Zugänglichkeit : No-code Plattformen ermöglichen es auch nicht-technischen Nutzern, funktionale Anwendungen zu erstellen, wodurch die Softwareentwicklung demokratisiert wird und ein breiterer Personenkreis zu digitalen Projekten beitragen kann.



: Plattformen ermöglichen es auch nicht-technischen Nutzern, funktionale Anwendungen zu erstellen, wodurch die Softwareentwicklung demokratisiert wird und ein breiterer Personenkreis zu digitalen Projekten beitragen kann. Schnelles Prototyping : Mit drag-and-drop Schnittstellen und vorgefertigten Vorlagen, no-code Lösungen ermöglichen die schnelle Entwicklung und das Testen von Prototypen, was eine iterative Verbesserung und eine schnellere Validierung von Ideen erleichtert.



: Mit Schnittstellen und vorgefertigten Vorlagen, Lösungen ermöglichen die schnelle Entwicklung und das Testen von Prototypen, was eine iterative Verbesserung und eine schnellere Validierung von Ideen erleichtert. Kosteneffizienz : Durch die Umgehung der Notwendigkeit umfangreicher Programmierkenntnisse, no-code können Plattformen die Entwicklungskosten senken und die mit individuellen Softwareprojekten verbundenen Risiken mindern.



: Durch die Umgehung der Notwendigkeit umfangreicher Programmierkenntnisse, können Plattformen die Entwicklungskosten senken und die mit individuellen Softwareprojekten verbundenen Risiken mindern. Agilität und Flexibilität : No-code Lösungen ermöglichen eine nahtlose Anpassung und Änderung von Anwendungen, so dass Unternehmen ohne großen Entwicklungsaufwand schnell auf veränderte Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse reagieren können.



: Lösungen ermöglichen eine nahtlose Anpassung und Änderung von Anwendungen, so dass Unternehmen ohne großen Entwicklungsaufwand schnell auf veränderte Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse reagieren können. Verbesserte Zusammenarbeit : Die Einfachheit und Transparenz von no-code Plattformen fördern die Zusammenarbeit zwischen technischen und nicht-technischen Teammitgliedern und begünstigen einen funktionsübergreifenden Ansatz zur Problemlösung und Entscheidungsfindung.



: Die Einfachheit und Transparenz von Plattformen fördern die Zusammenarbeit zwischen technischen und nicht-technischen Teammitgliedern und begünstigen einen funktionsübergreifenden Ansatz zur Problemlösung und Entscheidungsfindung. Skalierbarkeit : Viele no-code Plattformen basieren auf einer Cloud-basierten Infrastruktur, die sicherstellt, dass die Anwendungen reibungslos skaliert werden können, wenn die Benutzerbasis oder die Datenanforderungen wachsen.



: Viele Plattformen basieren auf einer Cloud-basierten Infrastruktur, die sicherstellt, dass die Anwendungen reibungslos skaliert werden können, wenn die Benutzerbasis oder die Datenanforderungen wachsen. Wartung und Support: No-code Plattformen kümmern sich in der Regel um Updates, Sicherheitspatches und Fehlerbehebungen, wodurch Unternehmen von der Last der laufenden Wartung entlastet werden und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.



Die besten E-Commerce-Plattformen des Jahres 2023

Shopify

Shopify ist eine allumfassende E-Commerce-Plattform, die eine Reihe von Funktionen für Unternehmen jeder Größe bietet. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer breiten Palette von Themen und Plugins vereinfacht Shopify den Prozess der Einrichtung eines Online-Shops.

Das leistungsstarke Bestandsverwaltungssystem von Shopify ermöglicht es Unternehmen, ihre Produkte zu verwalten, den Bestand zu verfolgen und Bestellungen nahtlos auszuführen. Darüber hinaus bietet die Plattform die Integration beliebter Zahlungs-Gateways und gewährleistet so reibungslose Transaktionen für Kunden. Die in Shopify integrierten Analyse- und Berichtstools bieten wertvolle Einblicke in Verkaufstrends, Kundenverhalten und Gesamtleistung.

Einige bemerkenswerte Shopify-Funktionen sind:

Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe



Mehrsprachige Funktionen



Nahtlose Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern



Anpassbare Storefront



Shopify ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die eine All-in-One-Lösung mit außergewöhnlicher Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit suchen.

Square

Square ist eine umfassende E-Commerce-Lösung, die eine breite Palette von Funktionen bietet, um Unternehmen bei der Erstellung und Verwaltung ihrer Online-Shops zu unterstützen. Square lässt sich nahtlos in das Square POS-System integrieren und ist damit die ideale Wahl für stationäre Geschäfte, die ihre Reichweite im Internet erweitern möchten.

Das robuste Inventarverwaltungssystem der Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihr Online- und Offline-Inventar zu synchronisieren, was die Verfolgung von Verkäufen und die Aktualisierung von Lagerbeständen erleichtert. Square bietet außerdem eine Vielzahl von anpassbaren Vorlagen, mit denen Unternehmen einen professionellen Online-Shop erstellen können, der ihre Markenidentität widerspiegelt.

Zu den wichtigsten Funktionen von Square gehören:

Integrierte Versand- und Erfüllungsoptionen



Persönliche und Online-Zahlungsabwicklung



Umsatz- und Bestandsverfolgung in Echtzeit



Erweiterte Berichte und Analysen



Mit seinem umfassenden Funktionsumfang und der nahtlosen Integration in das Square POS-System ist Square eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die ein kohärentes Online- und Offline-Einzelhandelserlebnis aufbauen möchten.

Ecwid

Ecwid ist eine vielseitige E-Commerce-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, einen Online-Shop zu ihrer bestehenden Website, ihrem Blog oder ihrer Social-Media-Seite hinzuzufügen. Das Alleinstellungsmerkmal der Plattform ist ihre Anpassungsfähigkeit, da sie mit verschiedenen Content-Management-Systemen (CMS) und Site-Buildern integriert werden kann.

Ecwid Die Plattform bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter Bestandsverwaltung, mehrere Zahlungsgateways und Versandangebote in Echtzeit. Die Plattform unterstützt auch den Multi-Channel-Verkauf, so dass Unternehmen ihre Verkäufe über verschiedene Plattformen von einem einzigen Dashboard aus verwalten können.

Zu den bemerkenswerten Funktionen von Ecwid gehören:

Mobile-responsive Gestaltung



SEO-freundliche Storefront



Integration mit beliebten CMS und Site-Buildern



Funktionen für den Verkauf über soziale Medien



Ecwid ist eine großartige Option für Unternehmen, die ihre Online-Präsenz erweitern möchten, ohne ihre gesamte Website neu erstellen zu müssen.

BigCommerce

BigCommerce ist eine funktionsreiche E-Commerce-Plattform, die für Unternehmen jeder Größe entwickelt wurde. Die leistungsstarke API und das umfangreiche App-Ökosystem machen sie zur idealen Wahl für Unternehmen, die einen hochgradig individuellen Online-Shop aufbauen möchten.

BigCommerce bietet eine Vielzahl integrierter Marketing-Tools, darunter E-Mail-Marketing, Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die Integration sozialer Medien. Die Plattform bietet außerdem eine fortschrittliche Bestandsverwaltung, mehrere Zahlungsgateways und eine breite Palette an Versandoptionen.

Zu den wichtigsten Funktionen von BigCommerce gehören:

Anpassbare Themen und Vorlagen



Skalierbares Hosting und Sicherheit



Integrierte Marketing- und SEO-Tools



Umfangreicher App-Marktplatz



Für Unternehmen, die einen anpassbaren und skalierbaren Online-Shop aufbauen möchten, BigCommerce eine gute Wahl.

WooCommerce

WooCommerce ist eine beliebte Open-Source-E-Commerce-Plattform, die speziell für WordPress entwickelt wurde. Ihre Flexibilität und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten machen sie zur ersten Wahl für Unternehmen, die bereits eine WordPress-Website haben oder ihren Online-Shop auf dem beliebten CMS aufbauen möchten. Mit einem umfangreichen Ökosystem von Plugins und Themes, WooCommerce ermöglicht es Unternehmen, einen Online-Shop zu erstellen, der auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

WooCommerce bietet eine Reihe grundlegender E-Commerce-Funktionen, darunter Produktmanagement, Bestandsverfolgung und mehrere Zahlungs-Gateways. Die Plattform bietet auch fortschrittliche Berichts- und Analysemöglichkeiten, die es Unternehmen ermöglichen, fundierte Entscheidungen über die Leistung ihres Online-Shops zu treffen.

Zu den bemerkenswerten Funktionen von WooCommerce gehören:

Nahtlose Integration mit WordPress



Große Auswahl an Plugins und Erweiterungen



Unterstützung für mehrere Währungen und Sprachen



Integrierte Blogging-Funktionen



Für Unternehmen, die die Leistungsfähigkeit von WordPress nutzen und einen hochgradig anpassbaren Online-Shop aufbauen möchten, WooCommerce ist eine ideale Wahl.

Wix

Wix ist ein benutzerfreundlicher Website-Builder und eine E-Commerce-Plattform mit einer intuitiven drag-and-drop Schnittstelle bietet, die es Unternehmen leicht macht, ohne Programmierkenntnisse einen professionellen Online-Shop zu erstellen. Mit verschiedenen Vorlagen und Designelementen, Wix ermöglicht es Benutzern, einen einzigartigen Online-Shop zu erstellen, der ihre Markenidentität widerspiegelt.

Zu den integrierten E-Commerce-Funktionen der Plattform gehören Bestandsverwaltung, mehrere Zahlungsgateways und Versandangebote in Echtzeit. Wix Die Plattform bietet außerdem leistungsstarke Marketing-Tools wie E-Mail-Kampagnen, Integration sozialer Medien und SEO-Optimierung.

Zu den wichtigsten Funktionen von Wix gehören:

Drag-and-Drop-Website-Builder



Mobile-responsive Vorlagen



Sichere Online-Zahlungen und Auftragsverwaltung



Integrierte Marketing- und Werbetools



Wix ist eine großartige Option für kleine Unternehmen und Unternehmer, die einen optisch ansprechenden Online-Shop mit minimalen technischen Kenntnissen erstellen möchten.

AppMaster





AppMaster ist eine multifunktionale no-code Plattform, die in der Lage ist, Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung auf der Ebene des Entwicklungsteams zu bieten. Mit anderen Worten: Sie erhalten das gleiche Produkt, das Ihnen ein Team von Ingenieuren liefern würde, nur um ein Vielfaches schneller, billiger und einfacher zu implementieren. Im Gegensatz zu allen oben vorgestellten Plattformen sind Sie nicht an die AppMaster Plattform gebunden, und Sie können die Quellcodes Ihres Produkts erhalten. Sie können weiter in der AppMaster Infrastruktur weiterarbeiten oder zu Ihrer eigenen wechseln, indem Sie das Produkt auf Ihren Server stellen. AppMaster kombiniert das Beste aus beiden Entwicklungswelten - traditionelle Codeentwicklung und visuelle Programmierung. Aus der ersten Richtung erhalten Sie Unabhängigkeit, ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und Flexibilität; aus der zweiten Richtung erhalten Sie die einfache Ausführung, Geschwindigkeit und niedrige Kosten.

Zu den wichtigsten Funktionen von AppMaster gehören:

Nahtlose Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern



WebSockets



Aktualisierungen in Echtzeit



Skalierbarkeit mit Clustern



Drag-and-Drop-Builder



Web-, Mobile- und Backend-Builder



Zusammenfassung

Im Zeitalter der Digitalisierung entwickelt sich die eCommerce-Branche weiter und expandiert rasant. Die Auswahl der besten E-Commerce-Plattform für den Aufbau eines Online-Shops im Jahr 2023 ist entscheidend für Unternehmen, die in dieser wettbewerbsintensiven Landschaft florieren wollen. Wichtige Plattformen wie Shopify, AppMaster, WooCommerce, BigCommerce, und Wix bieten vielfältige Funktionen, Skalierbarkeit und sind für Unternehmen aller Größen und Branchen geeignet. Durch die sorgfältige Abwägung von Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Anpassbarkeit, Sicherheit und Support können Unternehmer eine fundierte Entscheidung treffen und die Plattform auswählen, die am besten zu ihren individuellen Zielen und Anforderungen passt.

Letztendlich ist ein erfolgreicher Online-Shop nicht nur eine Frage der Plattform, auf der er aufgebaut ist, sondern auch der Strategie, des Designs, der Benutzererfahrung und der begleitenden Marketingmaßnahmen. Daher müssen Unternehmen in die technischen und kreativen Aspekte ihrer Online-Präsenz investieren. Indem sie sich die neuesten eCommerce-Trends zu eigen machen und die Leistungsfähigkeit der besten eCommerce-Plattformen nutzen, können Unternehmen florierende Online-Shops erstellen, die sich auf dem heutigen digitalen Markt abheben und zu ihrem langfristigen Erfolg beitragen.