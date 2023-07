W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił niezwykły wzrost popularności platform no-code i low-code. Te innowacyjne narzędzia zrewolucjonizowały sposób, w jaki osoby i organizacje podchodzą do tworzenia aplikacji, zapewniając możliwość tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania.

Jednym z wiodących graczy w tej dziedzinie jest Bubbleto ugruntowana i powszechnie uznana platforma no-code, która zdobyła zaufanie niezliczonych deweloperów i przedsiębiorców. Jej intuicyjny interfejs i funkcjonalność " przeciągnij i upuść " sprawiły, że stała się ona popularnym wyborem dla tych, którzy chcą szybko i skutecznie wcielać swoje pomysły w życie. Bubble pozwala użytkownikom tworzyć złożone i wyrafinowane aplikacje bez konieczności zagłębiania się w zawiłości tradycyjnych języków programowania.

Jednak wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania no-code i low-code, na rynku pojawiło się wiele alternatyw, z których każda oferuje unikalny zestaw funkcji i zalet. Alternatywy te zaspokajają różnorodne wymagania użytkowników, co sprawia, że potencjalni użytkownicy muszą zbadać dostępne opcje, aby znaleźć najlepiej dopasowane do ich potrzeb. W tym artykule zbadamy realne alternatywy Bubble i zagłębimy się w ich potężne możliwości.

Czym jest No-Code?

No-Code Rozwój oprogramowania odnosi się do podejścia do tworzenia oprogramowania, które umożliwia osobom bez umiejętności kodowania tworzenie aplikacji i rozwiązań programowych. Eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych języków programowania i złożonej składni kodowania, umożliwiając użytkownikom tworzenie funkcjonalnych aplikacji przy użyciu interfejsów wizualnych, komponentów drag-and-drop i gotowych szablonów.

No-Code Platformy zapewniają szereg narzędzi i funkcjonalności, które umożliwiają użytkownikom projektowanie interfejsów użytkownika, definiowanie logiki biznesowej, łączenie się z bazami danych, integrację interfejsów API i wdrażanie aplikacji - a wszystko to bez pisania ani jednej linii kodu. Ta demokratyzacja tworzenia oprogramowania otwiera możliwości dla przedsiębiorców, deweloperów obywatelskich i firm każdej wielkości, aby szybko i ekonomicznie realizować swoje pomysły.

Ruch no-code zyskał na popularności dzięki swojej prostocie, szybkości i dostępności. Umożliwia on użytkownikom skupienie się na swoich podstawowych pomysłach i rozwiązywaniu problemów, zamiast na technicznych zawiłościach.

Korzyści płynące z platform No-Code i Low-Code

No-code Platformy low-code i zapewniają liczne korzyści, które sprawiają, że są one atrakcyjne dla szerokiego grona użytkowników. Oto kilka kluczowych zalet:

Zwiększona szybkość i wydajność: Platformy No-code pozwalają użytkownikom szybko tworzyć aplikacje, eliminując potrzebę ręcznego kodowania. Dzięki wizualnym interfejsom i gotowym komponentom programiści mogą szybko składać i konfigurować swoje aplikacje, znacznie skracając czas ich tworzenia. Dostępność dla programistów-obywateli: Platformy No-code umożliwiają programistom-obywatelom, osobom z minimalnym doświadczeniem w kodowaniu, tworzenie funkcjonalnych aplikacji. Koncentrując się na wizualnych blokach konstrukcyjnych i intuicyjnych przepływach pracy, platformy te umożliwiają użytkownikom z różnych środowisk wprowadzanie swoich pomysłów w życie bez rozległych umiejętności technicznych. Opłacalność: Tradycyjne tworzenie oprogramowania często wymaga zatrudnienia zespołu wykwalifikowanych programistów, co może być kosztowne. Platformy No-code i low-code obniżają barierę wejścia na rynek, zmniejszając potrzebę posiadania rozległej wiedzy w zakresie kodowania, a tym samym obniżając koszty rozwoju. Iteracyjny i zwinny rozwój: platformy No-code zostały zaprojektowane z myślą o szybkich iteracjach i modyfikacjach. Programiści mogą łatwo aktualizować i iterować swoje aplikacje w miarę zmiany wymagań, co pozwala na zwinny rozwój i szybsze wprowadzanie produktów na rynek.

Kryteria wyboru alternatywy dla Bubble

Rozważając alternatywy dla Bubble, niezbędna jest ocena każdej platformy w oparciu o określone kryteria. Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Elastyczność i personalizacja : Należy szukać platformy, która zapewnia elastyczność w zakresie opcji dostosowywania. Wybrana alternatywa powinna oferować różne komponenty, szablony i opcje projektowania, aby spełnić określone wymagania. Powinna umożliwiać płynną integrację z zewnętrznymi usługami i interfejsami API oraz umożliwiać dostosowanie funkcjonalności i wyglądu aplikacji do unikalnych potrzeb.

: Należy szukać platformy, która zapewnia elastyczność w zakresie opcji dostosowywania. Wybrana alternatywa powinna oferować różne komponenty, szablony i opcje projektowania, aby spełnić określone wymagania. Powinna umożliwiać płynną integrację z zewnętrznymi usługami i interfejsami API oraz umożliwiać dostosowanie funkcjonalności i wyglądu aplikacji do unikalnych potrzeb. Skalowalność i wydajność : Oceń zdolność platformy do obsługi przewidywanej bazy użytkowników i obciążenia danymi. Upewnij się, że alternatywa może obsłużyć duży ruch i spełnić Twoje oczekiwania dotyczące wydajności. Poszukaj sprawdzonych funkcji skalowalności, takich jak możliwość obsługi złożonych operacji na danych, wsparcie dla wdrażania w chmurze i integracja ze skalowalnymi bazami danych.

: Oceń zdolność platformy do obsługi przewidywanej bazy użytkowników i obciążenia danymi. Upewnij się, że alternatywa może obsłużyć duży ruch i spełnić Twoje oczekiwania dotyczące wydajności. Poszukaj sprawdzonych funkcji skalowalności, takich jak możliwość obsługi złożonych operacji na danych, wsparcie dla wdrażania w chmurze i integracja ze skalowalnymi bazami danych. Funkcjonalność zaple cza: Należy rozważyć, czy dana alternatywa zapewnia potężne możliwości zaplecza. Idealna platforma powinna umożliwiać projektowanie i zarządzanie modelami danych aplikacji, definiowanie złożonych przepływów pracy logiki biznesowej oraz płynną integrację zewnętrznych usług i baz danych. Poszukaj projektantów wizualnych lub kreatorów przepływu pracy, które upraszczają proces projektowania i wdrażania funkcji zaplecza.

cza: Należy rozważyć, czy dana alternatywa zapewnia potężne możliwości zaplecza. Idealna platforma powinna umożliwiać projektowanie i zarządzanie modelami danych aplikacji, definiowanie złożonych przepływów pracy logiki biznesowej oraz płynną integrację zewnętrznych usług i baz danych. Poszukaj projektantów wizualnych lub kreatorów przepływu pracy, które upraszczają proces projektowania i wdrażania funkcji zaplecza. Opcje wdrożenia : Oceń opcje wdrożenia oferowane przez alternatywę. Powinny one zapewniać proste mechanizmy wdrażania, takie jak hosting w chmurze, hosting lokalny lub konteneryzacja, zgodnie z konkretnymi wymaganiami. Ważnym aspektem do rozważenia jest również możliwość wdrożenia aplikacji na różnych platformach, takich jak web, mobile lub desktop.

: Oceń opcje wdrożenia oferowane przez alternatywę. Powinny one zapewniać proste mechanizmy wdrażania, takie jak hosting w chmurze, hosting lokalny lub konteneryzacja, zgodnie z konkretnymi wymaganiami. Ważnym aspektem do rozważenia jest również możliwość wdrożenia aplikacji na różnych platformach, takich jak web, mobile lub desktop. Wsparcie i społeczność: Poszukaj platformy z aktywną i wspierającą społecznością użytkowników oraz responsywną obsługą klienta. Tętniąca życiem społeczność może zapewnić cenne zasoby, samouczki i najlepsze praktyki, które pomogą ci uczyć się i rozwijać wraz z platformą. Ponadto należy upewnić się, że dana alternatywa oferuje niezawodne wsparcie techniczne, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania lub problemy, które mogą pojawić się podczas tworzenia oprogramowania.

Adalo

Adalo to przyjazna dla użytkownika platforma no-code, która koncentruje się na tworzeniu aplikacji mobilnych. Użytkownicy mogą tworzyć oszałamiające wizualnie i bogate w funkcje aplikacje mobilne za pomocą intuicyjnego interfejsu drag-and-drop. Adalo oferuje szeroką gamę gotowych komponentów i integracji, ułatwiając tworzenie interaktywnych aplikacji. Ponadto Adalo zapewnia kompleksową funkcjonalność zaplecza, w tym bazy danych i integracje API, umożliwiając użytkownikom tworzenie aplikacji mobilnych bez pisania ani jednej linii kodu.

OutSystems

OutSystems to kompleksowa platforma low-code, która obsługuje zarówno tworzenie aplikacji internetowych, jak i mobilnych. Znany ze swoich możliwości klasy korporacyjnej, OutSystems umożliwia użytkownikom tworzenie złożonych aplikacji przy użyciu wizualnych narzędzi programistycznych i kodowania, jeśli jest to wymagane. Oferuje szeroką gamę gotowych modułów, komponentów i integracji, dzięki czemu nadaje się do projektów na dużą skalę. OutSystems zapewnia płynną integrację z istniejącymi systemami, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla organizacji, które chcą zmodernizować swoje starsze aplikacje.

Mendix

Mendix to platforma low-code, która koncentruje się na przyspieszeniu rozwoju aplikacji poprzez wizualne modelowanie i współpracę. Platforma oferuje szeroką gamę narzędzi, szablonów i gotowych komponentów, zapewniając krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek. Mendix wspiera rozwój aplikacji webowych i mobilnych, umożliwiając użytkownikom łatwe tworzenie responsywnych aplikacji. Dzięki potężnym funkcjom współpracy Mendix wspiera pracę zespołową i umożliwia programistom i interesariuszom biznesowym płynną współpracę.

Appgyver

Appgyver to platforma no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą interfejsu drag-and-drop. Oferuje szeroką gamę komponentów interfejsu użytkownika, łączników danych i bloków logicznych aplikacji do tworzenia dynamicznych i interaktywnych aplikacji. Appgyver integruje się z różnymi usługami zaplecza i pozwala użytkownikom na wykorzystanie niestandardowego kodu w razie potrzeby, równoważąc rozwój wizualny i bardziej zaawansowane funkcje.

AdonisJs

AdonisJs to framework low-code do tworzenia aplikacji zaplecza, koncentrujący się na dostarczaniu skalowalnych i wydajnych aplikacji internetowych. Choć wymaga pewnej wiedzy w zakresie kodowania, AdonisJs upraszcza wiele aspektów rozwoju zaplecza, takich jak routing, interakcje z bazą danych i uwierzytelnianie. Framework zapewnia potężne narzędzia i funkcje, umożliwiając programistom szybkie tworzenie interfejsów API RESTful i aplikacji internetowych.

AppMaster

AppMaster to potężne narzędzie no-code, które pozwala użytkownikom tworzyć aplikacje backendowe, webowe i mobilne. To, co wyróżnia AppMaster na tle innych platform, to jego wszechstronność i kompleksowe podejście. W przeciwieństwie do niektórych narzędzi, które koncentrują się wyłącznie na rozwoju frontendu, AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych, logiki biznesowej i nie tylko, co czyni go kompletnym, kompleksowym rozwiązaniem do tworzenia aplikacji.

Kluczowe funkcje

Wizualny kreator procesów biznesowych: Dzięki AppMaster użytkownicy mogą projektować logikę biznesową za pomocą wizualnego BP Designer. Ten intuicyjny interfejs pozwala na tworzenie złożonych przepływów pracy bez konieczności kodowania. Użytkownicy mogą definiować zachowanie każdego komponentu, od przetwarzania danych po interakcje z użytkownikiem, za pomocą prostego interfejsu drag-and-drop . Kompleksowa obsługa frameworków: AppMaster obsługuje wiele frameworków dla różnych typów aplikacji. W przypadku aplikacji internetowych użytkownicy mogą wykorzystać moc frameworka Vue3 wraz z JavaScript/TypeScript. W przypadku aplikacji mobilnych AppMaster wykorzystuje swój framework oparty na serwerze Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. Takie podejście pozwala na płynny i szybki rozwój na różnych platformach. Wdrażanie w chmurze i hosting lokalny: AppMaster zajmuje się całym procesem wdrażania, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo publikować swoje aplikacje. Aplikacje zaplecza są kompilowane, testowane i pakowane jako kontenery Docker przed wdrożeniem w chmurze. Co więcej, AppMaster zapewnia elastyczność w zakresie hostowania aplikacji lokalnie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw o określonych wymaganiach hostingowych. Szybkie iteracje i eliminacja długu technicznego: Unikalne podejście AppMaster umożliwia użytkownikom regenerację aplikacji od zera za każdym razem, gdy zmieniają się wymagania. Gwarantuje to, że nie ma długu technicznego, a aplikacje są zawsze aktualne. Dzięki możliwości generowania nowych zestawów aplikacji w czasie krótszym niż 30 sekund, programiści mogą szybko i wydajnie iterować. Skalowalność i wydajność: Bezstanowe aplikacje backendowe AppMaster , generowane przy użyciu języka Go (golang), oferują doskonałą skalowalność zarówno dla przedsiębiorstw, jak i przypadków użycia o dużym obciążeniu. Dzięki wykorzystaniu baz danych kompatybilnych z Postgresql jako głównego magazynu danych, aplikacje AppMaster mogą z łatwością obsługiwać złożone operacje na danych.

Opcje subskrypcji i korzyści

AppMaster oferuje szereg planów subskrypcyjnych, aby zaspokoić potrzeby różnych użytkowników:

Learn & Explore (bezpłatny) : Idealny dla nowych użytkowników i testujących platformę, pozwalający użytkownikom na zapoznanie się z funkcjami AppMaster bez żadnych kosztów.

: Idealny dla nowych użytkowników i testujących platformę, pozwalający użytkownikom na zapoznanie się z funkcjami bez żadnych kosztów. Startup : Subskrypcja dla początkujących ze wszystkimi podstawowymi funkcjami tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych.

: Subskrypcja dla początkujących ze wszystkimi podstawowymi funkcjami tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Startup+ : Zapewnia dodatkowe zasoby na kontener i pozwala na bardziej złożone przepływy pracy i endpoints w porównaniu do planu Startup.

: Zapewnia dodatkowe zasoby na kontener i pozwala na bardziej złożone przepływy pracy i w porównaniu do planu Startup. Business : Zaprojektowany dla wielu mikrousług zaplecza i oferuje możliwość eksportowania plików binarnych i hostowania aplikacji lokalnie.

: Zaprojektowany dla wielu mikrousług zaplecza i oferuje możliwość eksportowania plików binarnych i hostowania aplikacji lokalnie. Business+ : Zapewnia dodatkowe zasoby i zaawansowane funkcje do skalowania większych projektów.

: Zapewnia dodatkowe zasoby i zaawansowane funkcje do skalowania większych projektów. Enterprise: Wyraźnie dostosowany do dużych projektów z licznymi mikrousługami i aplikacjami, oferujący dostęp do kodu źródłowego i w pełni konfigurowalny plan.

Oferty specjalne i wyróżnienia

AppMaster Dostrzegamy zróżnicowane potrzeby startupów, instytucji edukacyjnych, organizacji non-profit i społeczności open source. Dlatego też dla tych podmiotów dostępne są specjalne oferty i rabaty.

G2, renomowana platforma recenzencka, konsekwentnie uznawała AppMaster za lidera w różnych kategoriach, w tym No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag&Drop App Builders, API Design i Application Development Platforms. AppMaster został również uznany przez G2 za Momentum Leader w No-Code Development Platforms zarówno w edycji Spring 2023, jak i Winter 2023.

Wnioski

Bubble jest niewątpliwie popularnym wyborem wśród platform no-code, ale rynek oferuje szeroką gamę alternatyw, które zaspokajają różne potrzeby i preferencje. Każda platforma ma unikalne mocne strony, od kompleksowego podejścia AppMaster do specjalizacji aplikacji mobilnych Adalo i możliwości klasy korporacyjnej OutSystems po funkcje współpracy Mendix.

Ponadto Appgyver i AdonisJs zapewniają użytkownikom równowagę między rozwojem no-code i low-code. Ostatecznie wybór odpowiedniej platformy zależy od konkretnych wymagań projektu oraz pożądanego poziomu dostosowania i kontroli. Wykorzystaj moc rozwoju no-code i zbadaj alternatywy, aby znaleźć idealne dopasowanie do potrzeb rozwoju aplikacji.

Rozważając alternatywy Bubble, AppMaster wyróżnia się jako wszechstronna i potężna platforma no-code. Intuicyjny projekt wizualny, obsługa różnych frameworków, łatwe opcje wdrażania, skalowalność i eliminacja długu technicznego sprawiają, że jest to atrakcyjny wybór zarówno dla osób prywatnych, jak i organizacji. Upraszczając proces tworzenia aplikacji, AppMaster umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie w pełni funkcjonalnych rozwiązań programowych, co czyni go przełomem w świecie rozwoju no-code.

Aby rozpocząć pracę z AppMaster, odwiedź oficjalną stronę i utwórz bezpłatne konto. Odblokuj potencjał rozwoju no-code i doświadcz szybkości, wydajności i elastyczności, jaką zapewnia AppMaster.