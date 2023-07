Negli ultimi anni si è assistito a una notevole impennata della popolarità delle piattaforme no-code e low-code. Questi strumenti innovativi hanno rivoluzionato il modo in cui individui e organizzazioni si avvicinano allo sviluppo di applicazioni, fornendo la possibilità di creare applicazioni web e mobili senza la necessità di conoscenze approfondite di codifica.

Uno dei principali attori in questo campo è Bubble, una piattaforma no-code consolidata e ampiamente riconosciuta che si è guadagnata la fiducia di innumerevoli sviluppatori e imprenditori. La sua interfaccia intuitiva e la funzionalità drag-and-drop l'hanno resa una scelta obbligata per coloro che cercano di dare vita alle loro idee in modo rapido ed efficiente. Bubble permette agli utenti di costruire applicazioni complesse e sofisticate senza immergersi nelle complessità dei linguaggi di programmazione tradizionali.

Tuttavia, poiché la domanda di soluzioni no-code e low-code continua a crescere, sono emerse sul mercato molte alternative, ognuna delle quali offre un insieme unico di funzionalità e vantaggi. Queste alternative rispondono a una vasta gamma di requisiti degli utenti, per cui è essenziale che i potenziali utenti esplorino le opzioni disponibili per trovare quella più adatta alle loro esigenze. Questo articolo esplorerà le valide alternative a Bubble e approfondirà le loro potenti funzionalità.

Che cos'è No-Code?

No-Code Il termine sviluppo si riferisce a un approccio allo sviluppo del software che consente alle persone senza competenze di codifica di creare applicazioni e soluzioni software. Elimina la necessità di linguaggi di programmazione tradizionali e di sintassi di codifica complesse, consentendo agli utenti di costruire applicazioni funzionali utilizzando interfacce visive, componenti drag-and-drop e modelli precostituiti.

No-Code Le piattaforme forniscono una serie di strumenti e funzionalità che consentono agli utenti di progettare interfacce utente, definire la logica aziendale, connettersi ai database, integrare le API e distribuire le proprie applicazioni, il tutto senza scrivere una sola riga di codice. Questa democratizzazione dello sviluppo del software offre agli imprenditori, ai cittadini sviluppatori e alle aziende di ogni dimensione l'opportunità di dare vita alle loro idee in modo rapido ed economico.

Il movimento no-code ha guadagnato terreno grazie alla sua semplicità, velocità e accessibilità. Consente agli utenti di concentrarsi sulle proprie idee e sulla risoluzione dei problemi, anziché farsi prendere dalle complessità tecniche.

I vantaggi delle piattaforme No-Code e Low-Code

No-code Le piattaforme low-code offrono numerosi vantaggi che le rendono interessanti per un'ampia gamma di utenti. Ecco alcuni vantaggi chiave:

Maggiore velocità ed efficienza: le piattaforme No-code consentono agli utenti di creare rapidamente applicazioni eliminando la necessità di codifica manuale. Grazie alle interfacce visive e ai componenti precostituiti, gli sviluppatori possono assemblare e configurare rapidamente le loro applicazioni, riducendo significativamente i tempi di sviluppo. Accessibilità per i cittadini sviluppatori: le piattaforme No-code consentono ai cittadini sviluppatori, con un'esperienza minima di codifica, di creare applicazioni funzionali. Concentrandosi su blocchi di costruzione visivi e flussi di lavoro intuitivi, queste piattaforme consentono a utenti di varia estrazione di dare vita alle proprie idee senza possedere competenze tecniche approfondite. Economicità: Lo sviluppo di software tradizionale spesso richiede l'assunzione di un team di sviluppatori qualificati, il che può essere costoso. Le piattaforme No-code e low-code abbassano la barriera all'ingresso riducendo la necessità di competenze di codifica approfondite, e quindi riducendo i costi di sviluppo. Sviluppo iterativo e agile: le piattaforme No-code sono state progettate per consentire rapide iterazioni e modifiche. Gli sviluppatori possono facilmente aggiornare e iterare le loro applicazioni al variare dei requisiti, consentendo uno sviluppo agile e un time-to-market più rapido.

Criteri per la scelta di un'alternativa a Bubble

Quando si considerano le alternative a Bubble, è essenziale valutare ogni piattaforma in base a criteri specifici. Ecco alcuni fattori chiave da considerare:

Flessibilità e personalizzazione : Cercate una piattaforma che offra flessibilità per quanto riguarda le opzioni di personalizzazione. L'alternativa scelta dovrebbe offrire vari componenti, modelli e opzioni di design per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Dovrebbe consentire una perfetta integrazione con servizi esterni e API e permettere di adattare la funzionalità e l'aspetto dell'applicazione alle vostre esigenze specifiche.

: Cercate una piattaforma che offra flessibilità per quanto riguarda le opzioni di personalizzazione. L'alternativa scelta dovrebbe offrire vari componenti, modelli e opzioni di design per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Dovrebbe consentire una perfetta integrazione con servizi esterni e API e permettere di adattare la funzionalità e l'aspetto dell'applicazione alle vostre esigenze specifiche. Scalabilità e prestazioni : Valutare la capacità della piattaforma di gestire la base di utenti e il carico di dati previsti. Assicuratevi che l'alternativa sia in grado di gestire un traffico elevato e di soddisfare le vostre aspettative in termini di prestazioni. Cercate caratteristiche di scalabilità comprovate, come la capacità di gestire operazioni complesse sui dati, il supporto per l'implementazione nel cloud e l'integrazione con database scalabili.

: Valutare la capacità della piattaforma di gestire la base di utenti e il carico di dati previsti. Assicuratevi che l'alternativa sia in grado di gestire un traffico elevato e di soddisfare le vostre aspettative in termini di prestazioni. Cercate caratteristiche di scalabilità comprovate, come la capacità di gestire operazioni complesse sui dati, il supporto per l'implementazione nel cloud e l'integrazione con database scalabili. Funzionalità di backend : Valutare se l'alternativa offre potenti funzionalità di backend. Una piattaforma ideale dovrebbe consentire di progettare e gestire i modelli di dati dell'applicazione, definire complessi flussi di lavoro di logica aziendale e integrare perfettamente servizi e database esterni. Cercate designer visivi o costruttori di flussi di lavoro che semplifichino il processo di progettazione e implementazione delle funzionalità di backend.

: Valutare se l'alternativa offre potenti funzionalità di backend. Una piattaforma ideale dovrebbe consentire di progettare e gestire i modelli di dati dell'applicazione, definire complessi flussi di lavoro di logica aziendale e integrare perfettamente servizi e database esterni. Cercate designer visivi o costruttori di flussi di lavoro che semplifichino il processo di progettazione e implementazione delle funzionalità di backend. Opzioni di distribuzione : Valutare le opzioni di distribuzione offerte dall'alternativa. Dovrebbe fornire meccanismi di distribuzione semplici, come il cloud hosting, l'hosting on-premise o la containerizzazione, in base ai vostri requisiti specifici. Anche la possibilità di distribuire l'applicazione su diverse piattaforme, come web, mobile o desktop, è un aspetto importante da considerare.

: Valutare le opzioni di distribuzione offerte dall'alternativa. Dovrebbe fornire meccanismi di distribuzione semplici, come il cloud hosting, l'hosting on-premise o la containerizzazione, in base ai vostri requisiti specifici. Anche la possibilità di distribuire l'applicazione su diverse piattaforme, come web, mobile o desktop, è un aspetto importante da considerare. Supporto e comunità: Cercate una piattaforma con una comunità di utenti attiva e solidale e un'assistenza clienti reattiva. Una comunità vivace può fornire risorse preziose, tutorial e best practice che aiutano a imparare e a crescere con la piattaforma. Inoltre, assicuratevi che l'alternativa offra un supporto tecnico affidabile per rispondere a qualsiasi domanda o problema che possa sorgere durante il vostro percorso di sviluppo.

Adalo

Adalo è una piattaforma no-code facile da usare e incentrata sullo sviluppo di applicazioni mobili. Gli utenti possono creare applicazioni mobili di grande impatto visivo e ricche di funzionalità grazie all'interfaccia intuitiva di drag-and-drop. Adalo offre un'ampia gamma di componenti e integrazioni precostituite, che rendono facile la creazione di esperienze interattive per le app. Inoltre, Adalo offre funzionalità complete di backend, tra cui database e integrazioni API, consentendo agli utenti di creare applicazioni mobili senza scrivere una sola riga di codice.

OutSystems

OutSystems è una piattaforma low-code completa che si rivolge allo sviluppo di applicazioni web e mobili. Conosciuta per le sue funzionalità di livello aziendale, OutSystems consente agli utenti di creare applicazioni complesse utilizzando strumenti di sviluppo visivi e, se necessario, la codifica. Offre una vasta gamma di moduli, componenti e integrazioni precostituiti, che la rendono adatta a progetti su larga scala. OutSystems si integra perfettamente con i sistemi esistenti e rappresenta la scelta ideale per le organizzazioni che desiderano modernizzare le proprie applicazioni legacy.

Mendix

Mendix è una piattaforma low-code che si concentra sull'accelerazione dello sviluppo di applicazioni attraverso la modellazione visiva e la collaborazione. La piattaforma offre un'ampia gamma di strumenti, modelli e componenti precostituiti, garantendo un time to market più rapido. Mendix supporta lo sviluppo di applicazioni web e mobili, consentendo agli utenti di creare facilmente applicazioni responsive. Grazie alle sue potenti funzioni di collaborazione, Mendix favorisce il lavoro di squadra e consente agli sviluppatori e agli stakeholder aziendali di lavorare insieme senza problemi.

Appgyver

Appgyver è una piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni web e mobili utilizzando la sua interfaccia drag-and-drop. Offre un'ampia gamma di componenti UI, connettori di dati e blocchi di logica per creare applicazioni dinamiche e interattive. Appgyver si integra con vari servizi di backend e consente agli utenti di utilizzare codice personalizzato quando necessario, bilanciando lo sviluppo visivo e le funzionalità più avanzate.

AdonisJs

AdonisJs è un framework low-code per lo sviluppo di applicazioni backend, che si concentra sulla realizzazione di applicazioni web scalabili e performanti. Pur richiedendo alcune conoscenze di codifica, AdonisJs semplifica molti aspetti dello sviluppo backend, come il routing, le interazioni con il database e l'autenticazione. Il framework offre strumenti e funzionalità potenti, che consentono agli sviluppatori di creare rapidamente API RESTful e applicazioni web.

AppMaster

AppMaster è un potente strumento di no-code che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili. Ciò che distingue AppMaster da altre piattaforme è la sua versatilità e il suo approccio completo. A differenza di alcuni strumenti che si concentrano esclusivamente sullo sviluppo del frontend, AppMaster consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati, logica aziendale e altro ancora, rendendolo una soluzione completa end-to-end per lo sviluppo di applicazioni.

Caratteristiche principali

Designer visuale dei processi aziendali: Con AppMaster gli utenti possono progettare la logica di business utilizzando il Designer BP visuale. Questa interfaccia intuitiva consente di creare flussi di lavoro complessi senza dover ricorrere alla codifica. Gli utenti possono definire il comportamento di ogni componente, dall'elaborazione dei dati alle interazioni con gli utenti, con una semplice interfaccia drag-and-drop . Supporto completo per i framework: AppMaster supporta diversi framework per diversi tipi di applicazioni. Per le applicazioni web, gli utenti possono sfruttare la potenza del framework Vue3 insieme a JavaScript/TypeScript. Per le applicazioni mobili, AppMaster utilizza il suo framework server-driven basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Questo approccio consente uno sviluppo rapido e senza interruzioni su tutte le piattaforme. Distribuzione nel cloud e hosting in sede: AppMaster si occupa dell'intero processo di distribuzione, rendendo semplice per gli utenti pubblicare le proprie applicazioni. Le applicazioni di backend vengono compilate, testate e confezionate come container Docker prima di essere distribuite nel cloud. Inoltre, AppMaster offre la flessibilità di ospitare le applicazioni on-premises, rendendolo ideale per le aziende con requisiti di hosting specifici. Iterazioni rapide ed eliminazione del debito tecnico: l'approccio unico di AppMaster consente agli utenti di rigenerare le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano. Questo garantisce che non ci siano debiti tecnici e che le applicazioni siano sempre aggiornate. Grazie alla capacità di generare nuovi set di applicazioni in meno di 30 secondi, gli sviluppatori possono iterare in modo rapido ed efficiente. Scalabilità e prestazioni: le applicazioni backend stateless di AppMaster , generate con Go (golang), offrono un'eccellente scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico. Sfruttando i database compatibili con Postgresql come archivio dati primario, le applicazioni di AppMaster possono gestire facilmente operazioni complesse sui dati.

Opzioni di abbonamento e vantaggi

AppMaster offre una serie di piani di abbonamento per soddisfare le esigenze di diversi utenti:

Learn & Explore (gratuito) : Ideale per i nuovi utenti e per il test della piattaforma, consente agli utenti di familiarizzare con le funzionalità di AppMaster senza alcun costo.

: Ideale per i nuovi utenti e per il test della piattaforma, consente agli utenti di familiarizzare con le funzionalità di senza alcun costo. Startup : Un abbonamento di base con tutte le funzionalità di base per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili.

: Un abbonamento di base con tutte le funzionalità di base per lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. Startup+ : Fornisce risorse aggiuntive per container e consente flussi di lavoro più complessi e endpoints rispetto al piano Startup.

: Fornisce risorse aggiuntive per container e consente flussi di lavoro più complessi e rispetto al piano Startup. Business : Progettato per microservizi backend multipli e offre la possibilità di esportare file binari e ospitare applicazioni on-premises.

: Progettato per microservizi backend multipli e offre la possibilità di esportare file binari e ospitare applicazioni on-premises. Business+ : Fornisce risorse aggiuntive e funzionalità avanzate per scalare progetti più grandi.

: Fornisce risorse aggiuntive e funzionalità avanzate per scalare progetti più grandi. Enterprise: È stato concepito per progetti di grandi dimensioni con numerosi microservizi e applicazioni e offre l'accesso al codice sorgente e un piano completamente configurabile.

Offerte speciali e riconoscimenti

AppMaster riconosce le diverse esigenze di startup, istituzioni educative, organizzazioni no-profit e comunità open-source. Per questo motivo, sono disponibili offerte e sconti speciali per queste entità.

G2, un'autorevole piattaforma di recensioni, ha costantemente riconosciuto a AppMaster un'alta performance in varie categorie, tra cui Piattaforme di sviluppo No-Code, Sviluppo rapido di applicazioni (RAD), Gestione delle API, Costruttori di app Drag&Drop, Progettazione di API e Piattaforme di sviluppo di applicazioni. AppMaster è stata inoltre classificata come Momentum Leader in Piattaforme di sviluppo No-Code da G2 in entrambe le edizioni Primavera 2023 e Inverno 2023.

Conclusione

Bubble è senza dubbio una scelta popolare tra le piattaforme no-code, ma il mercato offre un'ampia gamma di alternative che soddisfano diverse esigenze e preferenze. Ogni piattaforma ha punti di forza unici, dall'approccio completo di AppMaster alla specializzazione in app per dispositivi mobili di Adalo, dalle capacità di livello enterprise di OutSystems alle funzionalità di collaborazione di Mendix.

Inoltre, Appgyver e AdonisJs offrono agli utenti un equilibrio tra no-code e low-code sviluppo. In definitiva, la scelta della piattaforma giusta dipende dai requisiti specifici del vostro progetto e dal livello di personalizzazione e controllo che desiderate. Sfruttate la potenza dello sviluppo su no-code ed esplorate le alternative per trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze di sviluppo di applicazioni.

Quando si considerano le alternative Bubble, AppMaster si distingue come una piattaforma no-code completa e potente. I suoi designer visivi intuitivi, il supporto per vari framework, le opzioni di distribuzione senza sforzo, la scalabilità e l'eliminazione dei debiti tecnici ne fanno una scelta convincente per privati e organizzazioni. Semplificando il processo di sviluppo di un'applicazione, AppMaster consente agli utenti di creare facilmente soluzioni software completamente funzionali, diventando così un punto di svolta nel mondo dello sviluppo no-code.

Per iniziare con AppMaster, visitate il sito ufficiale e create il vostro account gratuito. Liberate il potenziale dello sviluppo di no-code e sperimentate la velocità, l'efficienza e la flessibilità di AppMaster.