В последние несколько лет наблюдается заметный всплеск популярности no-code и low-code платформ. Эти инновационные инструменты коренным образом изменили подход к разработке приложений для частных лиц и организаций, предоставив возможность создавать веб- и мобильные приложения, не требующие глубоких знаний в области кодирования.

Одним из ведущих игроков в этой области является Bubble, хорошо зарекомендовавшая себя и получившая широкое признание платформа no-code, заслужившая доверие множества разработчиков и предпринимателей. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и функциональности "drag-and-drop" Bubble позволяет создавать сложные приложения, не погружаясь в сложности традиционных языков программирования.

Однако по мере роста спроса на решения no-code и low-code на рынке появилось множество альтернатив, каждая из которых обладает своими уникальными возможностями и преимуществами. Эти альтернативы отвечают самым разным требованиям пользователей, поэтому потенциальным пользователям необходимо изучить имеющиеся варианты, чтобы найти наиболее подходящий для своих нужд. В этой статье мы рассмотрим жизнеспособные альтернативы Bubble и углубимся в их мощные возможности.

Что такое No-Code?

No-Code Под разработкой понимается подход к созданию программного обеспечения, позволяющий людям, не имеющим навыков кодирования, создавать приложения и программные решения. При этом отпадает необходимость в традиционных языках программирования и сложном синтаксисе кодирования, пользователи могут создавать функциональные приложения с помощью визуальных интерфейсов, компонентов drag-and-drop и готовых шаблонов.

No-Code Платформы предоставляют набор инструментов и функциональных возможностей, которые позволяют пользователям разрабатывать пользовательские интерфейсы, определять бизнес-логику, подключаться к базам данных, интегрировать API и развертывать свои приложения, не написав ни одной строчки кода. Такая демократизация разработки программного обеспечения открывает возможности для предпринимателей, гражданских разработчиков и компаний любого масштаба быстро и с минимальными затратами воплощать свои идеи в жизнь.

Движение no-code получило распространение благодаря своей простоте, скорости и доступности. Это позволяет пользователям сосредоточиться на своих основных идеях и решении проблем, а не зацикливаться на технических сложностях.

Преимущества платформ No-Code и Low-Code

No-code и low-code обладают многочисленными преимуществами, которые делают их привлекательными для широкого круга пользователей. Вот некоторые ключевые преимущества:

Повышение скорости и эффективности: платформы No-code позволяют пользователям быстро создавать приложения, устраняя необходимость в ручном кодировании. Благодаря визуальным интерфейсам и готовым компонентам разработчики могут быстро собирать и настраивать свои приложения, значительно сокращая время разработки. Доступность для гражданских разработчиков: платформы No-code позволяют гражданским разработчикам, имеющим минимальный опыт кодирования, создавать функциональные приложения. Благодаря визуальным блокам и интуитивно понятным рабочим процессам эти платформы позволяют пользователям с разным уровнем подготовки воплощать свои идеи в жизнь, не обладая обширными техническими навыками. Экономическая эффективность: Традиционная разработка программного обеспечения часто требует найма команды квалифицированных разработчиков, что может быть дорогостоящим. Платформы No-code и low-code снижают барьер для входа, уменьшая потребность в обширных знаниях в области кодирования, тем самым снижая стоимость разработки. Итеративная и гибкая разработка: платформы No-code рассчитаны на быстрые итерации и модификации. Разработчики могут легко обновлять и дорабатывать свои приложения по мере изменения требований, что обеспечивает гибкость разработки и сокращает время выхода на рынок.

Критерии выбора альтернативы Bubble

При рассмотрении альтернатив Bubble необходимо оценивать каждую платформу по определенным критериям. Вот некоторые ключевые факторы, которые необходимо учитывать:

Гибкость и настройка : Ищите платформу, которая обеспечивает гибкость в отношении возможностей настройки. Выбранная альтернатива должна предлагать различные компоненты, шаблоны и варианты дизайна в соответствии с вашими специфическими требованиями. Она должна обеспечивать бесшовную интеграцию с внешними сервисами и API и позволять настраивать функциональность и внешний вид приложения в соответствии с вашими уникальными потребностями.

: Ищите платформу, которая обеспечивает гибкость в отношении возможностей настройки. Выбранная альтернатива должна предлагать различные компоненты, шаблоны и варианты дизайна в соответствии с вашими специфическими требованиями. Она должна обеспечивать бесшовную интеграцию с внешними сервисами и API и позволять настраивать функциональность и внешний вид приложения в соответствии с вашими уникальными потребностями. Масштабируемость и производительность : Оцените способность платформы работать с предполагаемой пользовательской базой и нагрузкой данных. Убедитесь в том, что альтернатива способна выдержать большой трафик и удовлетворить ваши ожидания по производительности. Обратите внимание на проверенные функции масштабируемости, такие как возможность обработки сложных операций с данными, поддержка облачного развертывания и интеграция с масштабируемыми базами данных.

: Оцените способность платформы работать с предполагаемой пользовательской базой и нагрузкой данных. Убедитесь в том, что альтернатива способна выдержать большой трафик и удовлетворить ваши ожидания по производительности. Обратите внимание на проверенные функции масштабируемости, такие как возможность обработки сложных операций с данными, поддержка облачного развертывания и интеграция с масштабируемыми базами данных. Функциональность бэкенда : Обратите внимание на то, предоставляет ли альтернатива мощные возможности бэкенда. Идеальная платформа должна позволять разрабатывать и управлять моделями данных приложения, определять сложные рабочие процессы бизнес-логики, а также легко интегрировать внешние сервисы и базы данных. Обратите внимание на визуальные конструкторы или конструкторы рабочих процессов, которые упрощают процесс разработки и реализации функциональных возможностей backend.

: Обратите внимание на то, предоставляет ли альтернатива мощные возможности бэкенда. Идеальная платформа должна позволять разрабатывать и управлять моделями данных приложения, определять сложные рабочие процессы бизнес-логики, а также легко интегрировать внешние сервисы и базы данных. Обратите внимание на визуальные конструкторы или конструкторы рабочих процессов, которые упрощают процесс разработки и реализации функциональных возможностей backend. Варианты развертывания : Оцените возможности развертывания, предлагаемые альтернативой. Он должен предоставлять простые механизмы развертывания, такие как облачный хостинг, локальный хостинг или контейнеризация, в соответствии с вашими конкретными требованиями. Важным аспектом является также возможность развертывания приложения на различных платформах, таких как веб, мобильная или настольная.

: Оцените возможности развертывания, предлагаемые альтернативой. Он должен предоставлять простые механизмы развертывания, такие как облачный хостинг, локальный хостинг или контейнеризация, в соответствии с вашими конкретными требованиями. Важным аспектом является также возможность развертывания приложения на различных платформах, таких как веб, мобильная или настольная. Поддержка и сообщество: Ищите платформу с активным и поддерживающим сообществом пользователей и отзывчивой службой поддержки. Активное сообщество может предоставить ценные ресурсы, учебные пособия и лучшие практики, которые помогут вам учиться и развиваться вместе с платформой. Кроме того, убедитесь, что альтернатива предлагает надежную техническую поддержку для решения любых вопросов и проблем, которые могут возникнуть в процессе разработки.

Adalo

Adalo no-code - это удобная платформа, ориентированная на разработку мобильных приложений. Пользователи могут создавать визуально привлекательные и многофункциональные мобильные приложения с помощью интуитивно понятного интерфейса drag-and-drop. Adalo предлагает широкий спектр готовых компонентов и интеграций, что позволяет легко создавать интерактивные приложения. Кроме того, Adalo предоставляет обширную функциональность бэкенда, включая базы данных и API-интеграцию, что позволяет создавать мобильные приложения, не написав ни строчки кода.

OutSystems

OutSystems - это комплексная платформа low-code, предназначенная для разработки как веб-, так и мобильных приложений. Известная своими возможностями корпоративного уровня, OutSystems позволяет создавать сложные приложения с использованием средств визуальной разработки и, при необходимости, кодирования. Платформа предлагает широкий набор готовых модулей, компонентов и интеграций, что делает ее пригодной для реализации масштабных проектов. OutSystems обеспечивает бесшовную интеграцию с существующими системами, что делает его идеальным выбором для организаций, стремящихся модернизировать свои устаревшие приложения.

Mendix

Mendix - это платформа low-code, ориентированная на ускорение разработки приложений за счет визуального моделирования и совместной работы. Платформа предлагает широкий набор инструментов, шаблонов и готовых компонентов, что позволяет сократить время выхода на рынок. Mendix поддерживает разработку веб- и мобильных приложений, позволяя пользователям легко создавать отзывчивые приложения. Благодаря мощным функциям совместной работы Mendix способствует развитию коллективной работы и позволяет разработчикам и заинтересованным сторонам бизнеса работать вместе.

Appgyver

Appgyver - это платформа no-code, позволяющая создавать веб- и мобильные приложения с помощью интерфейса drag-and-drop. Она предлагает широкий спектр компонентов пользовательского интерфейса, коннекторов данных и логических блоков для создания динамичных и интерактивных приложений. Appgyver интегрируется с различными бэкенд-сервисами и позволяет использовать пользовательский код при необходимости, балансируя между визуальной разработкой и более продвинутыми функциональными возможностями.

AdonisJs

AdonisJs - это фреймворк low-code для разработки backend-приложений, ориентированный на создание масштабируемых и производительных веб-приложений. Несмотря на то что AdonisJs требует определенных знаний в области кодирования, он упрощает многие аспекты разработки backend-приложений, такие как маршрутизация, взаимодействие с базами данных и аутентификация. Фреймворк предоставляет мощные инструменты и возможности, позволяющие разработчикам быстро создавать RESTful API и веб-приложения.

AppMaster

AppMaster - мощный инструмент no-code, позволяющий создавать backend, web и мобильные приложения. От других платформ AppMaster отличает универсальность и комплексный подход. В отличие от некоторых инструментов, ориентированных исключительно на фронтенд-разработку, AppMaster позволяет визуально создавать модели данных, бизнес-логику и многое другое, что делает его полноценным комплексным решением для разработки приложений.

Ключевые особенности

Визуальный конструктор бизнес-процессов: С помощью AppMaster пользователи могут разрабатывать бизнес-логику с помощью визуального конструктора бизнес-процессов. Этот интуитивно понятный интерфейс позволяет создавать сложные рабочие процессы без необходимости кодирования. Пользователи могут определять поведение каждого компонента, от обработки данных до взаимодействия с пользователем, с помощью простого интерфейса drag-and-drop . Всесторонняя поддержка фреймворков: AppMaster поддерживает множество фреймворков для различных типов приложений. Для веб-приложений пользователи могут использовать возможности фреймворка Vue3 и JavaScript/TypeScript. Для мобильных приложений AppMaster использует серверно-управляемый фреймворк на базе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Такой подход обеспечивает бесшовную и быструю разработку на разных платформах. Развертывание в облаке и размещение в локальной сети: AppMaster берет на себя весь процесс развертывания, позволяя пользователям без труда публиковать свои приложения. Бэкэнд-приложения компилируются, тестируются и упаковываются в контейнеры Docker перед развертыванием в облаке. Кроме того, AppMaster обеспечивает гибкость размещения приложений на локальных площадках, что делает его идеальным решением для предприятий с особыми требованиями к хостингу. Быстрые итерации и устранение технического долга: уникальный подход AppMaster позволяет пользователям создавать приложения "с нуля" при изменении требований. Это гарантирует отсутствие технического долга и постоянную актуальность приложений. Возможность генерировать новые наборы приложений менее чем за 30 секунд позволяет разработчикам быстро и эффективно проводить итерации. Масштабируемость и производительность: бэкэнд-приложения без статических данных AppMaster , созданные на языке Go (golang), обладают отличной масштабируемостью для корпоративных и высоконагруженных приложений. Благодаря использованию Postgresql-совместимых баз данных в качестве основного хранилища данных, приложения AppMaster могут легко справляться со сложными операциями с данными.

Варианты подписки и преимущества

AppMaster предлагает различные планы подписки для удовлетворения потребностей различных пользователей:

Learn & Explore (бесплатно) : Идеально подходит для новых пользователей и тестирования платформы, позволяя пользователям бесплатно ознакомиться с возможностями AppMaster .

: Идеально подходит для новых пользователей и тестирования платформы, позволяя пользователям бесплатно ознакомиться с возможностями . Startup : Подписка начального уровня, включающая все основные функции разработки бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений.

: Подписка начального уровня, включающая все основные функции разработки бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений. Startup+ : Предоставляет дополнительные ресурсы на контейнер и позволяет использовать более сложные рабочие процессы и endpoints по сравнению с планом Startup.

: Предоставляет дополнительные ресурсы на контейнер и позволяет использовать более сложные рабочие процессы и по сравнению с планом Startup. Business : Предназначен для нескольких внутренних микросервисов и позволяет экспортировать двоичные файлы и размещать приложения на локальном хостинге.

: Предназначен для нескольких внутренних микросервисов и позволяет экспортировать двоичные файлы и размещать приложения на локальном хостинге. Business+ : Предоставляет дополнительные ресурсы и расширенные возможности для масштабирования крупных проектов.

: Предоставляет дополнительные ресурсы и расширенные возможности для масштабирования крупных проектов. Enterprise: Предназначен для крупных проектов с большим количеством микросервисов и приложений, предоставляет доступ к исходному коду и полностью настраиваемый тарифный план.

Специальные предложения и признание

AppMaster Компания учитывает разнообразные потребности стартапов, образовательных учреждений, некоммерческих организаций и сообществ разработчиков открытого кода. Поэтому для таких организаций предусмотрены специальные предложения и скидки.

G2, авторитетная платформа для проведения обзоров, постоянно признает AppMaster лидером в различных категориях, включая No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag&Drop App Builders, API Design и Application Development Platforms. AppMaster также был назван G2 Momentum Leader in No-Code Development Platforms в изданиях Spring 2023 и Winter 2023.

Заключение

Bubble несомненно, является популярным выбором среди платформ no-code, однако рынок предлагает широкий спектр альтернатив, отвечающих различным потребностям и предпочтениям. Каждая платформа обладает уникальными преимуществами: от комплексного подхода AppMaster до специализации Adalo на мобильных приложениях и от возможностей OutSystems корпоративного уровня до возможностей Mendix в области совместной работы.

Кроме того, Appgyver и AdonisJs обеспечивают пользователям баланс между разработкой no-code и low-code. В конечном итоге выбор платформы зависит от конкретных требований к проекту и желаемого уровня настройки и контроля. Воспользуйтесь преимуществами разработки на no-code и изучите альтернативные варианты, чтобы найти идеальный вариант для своих потребностей в разработке приложений.

Если рассматривать альтернативы Bubble, то AppMaster выделяется как комплексная и мощная платформа no-code. Интуитивно понятные визуальные конструкторы, поддержка различных фреймворков, удобные варианты развертывания, масштабируемость и отсутствие технического долга делают ее привлекательной как для частных лиц, так и для организаций. Упрощая процесс разработки приложений, AppMaster позволяет пользователям легко создавать полнофункциональные программные решения, что делает его революционным в мире no-code разработки.

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