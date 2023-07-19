في السنوات الأخيرة ، كانت هناك زيادة ملحوظة في شعبية المنصات الخالية من التعليمات البرمجية والمنصات منخفضة التعليمات البرمجية على مدار السنوات القليلة الماضية. أحدثت هذه الأدوات المبتكرة ثورة في كيفية تعامل الأفراد والمؤسسات مع تطوير التطبيقات من خلال توفير القدرة على إنشاء تطبيقات الويب والجوال دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالشفرة.

تعد Bubble واحدة من اللاعبين الرائدين في هذا المجال ، وهي منصة راسخة ومعترف بها على نطاق واسع بدون رمز ، وقد اكتسبت ثقة عدد لا يحصى من المطورين ورجال الأعمال على حد سواء. لقد جعلت واجهته البديهية ووظيفة السحب والإفلات منه خيارًا مناسبًا لمن يسعون إلى إحياء أفكارهم بسرعة وكفاءة. تسمح Bubble للمستخدمين ببناء تطبيقات معقدة ومتطورة دون التعمق في تعقيدات لغات البرمجة التقليدية.

ومع ذلك ، مع استمرار تزايد الطلب على الحلول التي no-code أو low-code ، ظهرت العديد من البدائل في السوق ، حيث يقدم كل منها مجموعة فريدة من الميزات والمزايا. تلبي هذه البدائل مجموعة متنوعة من متطلبات المستخدم ، مما يجعل من الضروري للمتبنين المحتملين استكشاف الخيارات المتاحة للعثور على أفضل ما يناسب احتياجاتهم. ستستكشف هذه المقالة بدائل Bubble القابلة للتطبيق وتتعمق في إمكاناتها القوية.

ما هو No-Code ؟

يشير تطوير No-Code إلى نهج تطوير البرامج الذي يمكّن الأفراد دون مهارات الترميز من إنشاء تطبيقات وحلول برمجية. إنه يلغي الحاجة إلى لغات البرمجة التقليدية وبناء جملة الترميز المعقد ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات وظيفية باستخدام الواجهات المرئية ومكونات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا.

توفر منصات No-Code مجموعة من الأدوات والوظائف التي تمكن المستخدمين من تصميم واجهات المستخدم ، وتحديد منطق الأعمال ، والاتصال بقواعد البيانات ، ودمج واجهات برمجة التطبيقات ، ونشر تطبيقاتهم - كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات يفتح الفرص أمام رواد الأعمال والمطورين المواطنين والشركات من جميع الأحجام لإحياء أفكارهم بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

اكتسبت حركة no-code قوة جذب بسبب بساطتها وسرعتها وإمكانية الوصول إليها. إنه يمكّن المستخدمين من التركيز على أفكارهم الأساسية وحل المشكلات بدلاً من الانغماس في التعقيدات التقنية.

فوائد الأنظمة الأساسية التي No-Code ومنخفضة التعليمات البرمجية

توفر الأنظمة الأساسية No-code low-code العديد من المزايا التي تجعلها جذابة لمجموعة واسعة من المستخدمين. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية:

زيادة السرعة والكفاءة : تسمح الأنظمة الأساسية No-code للمستخدمين ببناء التطبيقات بسرعة من خلال التخلص من الحاجة إلى الترميز اليدوي. باستخدام الواجهات المرئية والمكونات المبنية مسبقًا ، يمكن للمطورين تجميع تطبيقاتهم وتكوينها بسرعة ، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير. إمكانية الوصول لمطوري Citizen : تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تمكين المطورين المواطنين ، والأفراد الذين لديهم الحد الأدنى من خبرة الترميز ، لإنشاء تطبيقات وظيفية. من خلال التركيز على اللبنات المرئية وسير العمل البديهي ، تتيح هذه المنصات للمستخدمين من خلفيات مختلفة إحياء أفكارهم دون مهارات تقنية واسعة النطاق. الفعالية من حيث التكلفة : غالبًا ما يتطلب تطوير البرامج التقليدية تعيين فريق من المطورين المهرة ، الأمر الذي قد يكون مكلفًا. تقلل الأنظمة الأساسية No-code low-code من حاجز الدخول من خلال تقليل الحاجة إلى خبرة تشفير واسعة النطاق ، وبالتالي تقليل تكاليف التطوير . التطوير التكراري والمرن : تم تصميم الأنظمة No-code للتكرار والتعديل السريع. يمكن للمطورين تحديث تطبيقاتهم وتكرارها بسهولة مع تغير المتطلبات ، مما يسمح بالتطوير السريع ووقت الوصول إلى السوق بشكل أسرع.

معايير اختيار بديل Bubble

عند التفكير في بدائل Bubble ، يعد تقييم كل منصة بناءً على معايير محددة أمرًا ضروريًا. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

المرونة والتخصيص : ابحث عن منصة توفر المرونة فيما يتعلق بخيارات التخصيص. يجب أن يقدم البديل المختار مكونات وقوالب وخيارات تصميم متنوعة لتتناسب مع متطلباتك المحددة. يجب أن يسمح بالتكامل السلس مع الخدمات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات ويمكّنك من تخصيص وظائف التطبيق الخاص بك ومظهره بما يتناسب مع احتياجاتك الفريدة.

: ابحث عن منصة توفر المرونة فيما يتعلق بخيارات التخصيص. يجب أن يقدم البديل المختار مكونات وقوالب وخيارات تصميم متنوعة لتتناسب مع متطلباتك المحددة. يجب أن يسمح بالتكامل السلس مع الخدمات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات ويمكّنك من تخصيص وظائف التطبيق الخاص بك ومظهره بما يتناسب مع احتياجاتك الفريدة. قابلية التوسع والأداء : قم بتقييم قدرة النظام الأساسي على التعامل مع قاعدة المستخدمين المتوقعة وحمل البيانات. تأكد من أن البديل يمكنه التعامل مع حركة المرور العالية وتلبية توقعات الأداء الخاصة بك. ابحث عن ميزات قابلية التوسع المثبتة ، مثل القدرة على التعامل مع عمليات البيانات المعقدة ، ودعم نشر السحابة ، والتكامل مع قواعد البيانات القابلة للتطوير.

: قم بتقييم قدرة النظام الأساسي على التعامل مع قاعدة المستخدمين المتوقعة وحمل البيانات. تأكد من أن البديل يمكنه التعامل مع حركة المرور العالية وتلبية توقعات الأداء الخاصة بك. ابحث عن ميزات قابلية التوسع المثبتة ، مثل القدرة على التعامل مع عمليات البيانات المعقدة ، ودعم نشر السحابة ، والتكامل مع قواعد البيانات القابلة للتطوير. وظيفة الواجهة الخلفية : ضع في اعتبارك ما إذا كان البديل يوفر إمكانات خلفية قوية. يجب أن تسمح لك المنصة المثالية بتصميم وإدارة نماذج بيانات التطبيق ، وتحديد مهام سير عمل منطق الأعمال المعقدة ، ودمج الخدمات الخارجية وقواعد البيانات بسلاسة. ابحث عن المصممين المرئيين أو منشئي سير العمل الذين يبسطون عملية تصميم وتنفيذ وظائف الواجهة الخلفية.

: ضع في اعتبارك ما إذا كان البديل يوفر إمكانات خلفية قوية. يجب أن تسمح لك المنصة المثالية بتصميم وإدارة نماذج بيانات التطبيق ، وتحديد مهام سير عمل منطق الأعمال المعقدة ، ودمج الخدمات الخارجية وقواعد البيانات بسلاسة. ابحث عن المصممين المرئيين أو منشئي سير العمل الذين يبسطون عملية تصميم وتنفيذ وظائف الواجهة الخلفية. خيارات النشر : قم بتقييم خيارات النشر التي يوفرها البديل. يجب أن توفر آليات نشر مباشرة ، مثل الاستضافة السحابية أو الاستضافة المحلية أو الحاويات ، وفقًا لمتطلباتك الخاصة. تعد القدرة على نشر تطبيقك عبر منصات مختلفة ، مثل الويب أو الهاتف المحمول أو سطح المكتب ، أيضًا جانبًا مهمًا يجب مراعاته.

: قم بتقييم خيارات النشر التي يوفرها البديل. يجب أن توفر آليات نشر مباشرة ، مثل الاستضافة السحابية أو الاستضافة المحلية أو الحاويات ، وفقًا لمتطلباتك الخاصة. تعد القدرة على نشر تطبيقك عبر منصات مختلفة ، مثل الويب أو الهاتف المحمول أو سطح المكتب ، أيضًا جانبًا مهمًا يجب مراعاته. الدعم والمجتمع : ابحث عن نظام أساسي به مجتمع مستخدم نشط وداعم ودعم عملاء سريع الاستجابة. يمكن أن يوفر المجتمع النابض بالحياة موارد قيمة وبرامج تعليمية وأفضل الممارسات التي تساعدك على التعلم والنمو باستخدام النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من أن البديل يقدم دعمًا فنيًا موثوقًا به لمعالجة أي أسئلة أو مشكلات قد تنشأ أثناء رحلة التطوير الخاصة بك.

Adalo

Adalo هو نظام أساسي سهل الاستخدام no-code يركز على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات محمولة مذهلة بصريًا وغنية بالميزات من خلال واجهة drag-and-drop البديهية. تقدم Adalo مجموعة واسعة من المكونات والتكاملات المبنية مسبقًا ، مما يجعل من السهل إنشاء تجارب تطبيقات تفاعلية. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر Adalo وظائف خلفية شاملة ، بما في ذلك قواعد البيانات وتكامل API ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الجوال دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

أنظمة خارجية

OutSystems هي عبارة عن نظام أساسي شامل low-code يلبي احتياجات تطوير تطبيقات الويب والجوال. تُعرف OutSystems بقدراتها على مستوى المؤسسات ، وتمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات معقدة باستخدام أدوات التطوير المرئي والترميز إذا لزم الأمر. إنه يقدم مجموعة واسعة من الوحدات والمكونات والتكاملات المبنية مسبقًا ، مما يجعلها مناسبة للمشاريع الكبيرة. توفر OutSystems تكاملًا سلسًا مع الأنظمة الحالية ، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمؤسسات التي تسعى إلى تحديث تطبيقاتها القديمة.

منديكس

Mendix عبارة عن نظام low-code يركز على تسريع تطوير التطبيقات من خلال النمذجة المرئية والتعاون. توفر المنصة مجموعة واسعة من الأدوات والقوالب والمكونات سابقة الإنشاء ، مما يضمن وقتًا أسرع للتسويق. يدعم Mendix تطوير تطبيقات الويب والجوال ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة بسهولة. بفضل ميزات التعاون القوية ، يعزز Mendix العمل الجماعي ويمكّن المطورين وأصحاب المصلحة من العمل معًا بسلاسة.

Appgyver

Appgyver عبارة عن نظام no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال باستخدام واجهة drag-and-drop. يقدم مجموعة واسعة من مكونات واجهة المستخدم ، وموصلات البيانات ، وكتل بناء منطق التطبيق لإنشاء تطبيقات ديناميكية وتفاعلية. يتكامل Appgyver مع خدمات الخلفية المختلفة ويسمح للمستخدمين باستخدام التعليمات البرمجية المخصصة عند الحاجة ، وتحقيق التوازن بين التطوير المرئي والوظائف الأكثر تقدمًا.

AdonisJs

AdonisJs هو إطار low-code لتطوير تطبيقات الخلفية ، مع التركيز على تقديم تطبيقات ويب قابلة للتطوير وذات أداء عالي. على الرغم من أنه يتطلب بعض المعرفة حول الترميز ، إلا أن AdonisJs يبسط العديد من جوانب تطوير الواجهة الخلفية ، مثل التوجيه وتفاعلات قواعد البيانات والمصادقة. يوفر إطار العمل أدوات وميزات قوية ، مما يسمح للمطورين ببناء RESTful APIs وتطبيقات الويب بسرعة.

AppMaster

AppMaster هي أداة قوية no-code تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. ما يميز AppMaster عن الأنظمة الأساسية الأخرى هو تنوعه ونهجه الشامل. على عكس بعض الأدوات التي تركز فقط على تطوير الواجهة الأمامية ، AppMaster يمكّن المستخدمين من إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي ومنطق الأعمال وغير ذلك ، مما يجعله حلاً كاملاً لتطوير التطبيقات.

دلائل الميزات

مصمم عمليات الأعمال المرئية : باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين تصميم منطق أعمالهم باستخدام مصمم BP المرئي. تسمح هذه الواجهة البديهية بإنشاء تدفقات عمل معقدة دون الحاجة إلى الترميز. يمكن للمستخدمين تحديد سلوك كل مكون ، من معالجة البيانات إلى تفاعلات المستخدم ، باستخدام واجهة drag-and-drop بسيطة. دعم الإطار الشامل : يدعم AppMaster أطر عمل متعددة لأنواع تطبيقات مختلفة. بالنسبة لتطبيقات الويب ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من قوة إطار عمل Vue3 جنبًا إلى جنب مع JavaScript / TypeScript. مع تطبيقات الهاتف المحمول ، يستخدم AppMaster إطار العمل الذي يعتمد على الخادم المستند إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. يسمح هذا النهج بالتطور السلس والسريع عبر الأنظمة الأساسية. النشر السحابي والاستضافة المحلية : يعتني AppMaster بعملية النشر بأكملها ، مما يجعل نشر تطبيقاتهم أمرًا يسيرًا على المستخدمين. يتم تجميع تطبيقات الواجهة الخلفية واختبارها وتعبئتها كحاويات Docker قبل نشرها في السحابة. علاوة على ذلك ، يوفر AppMaster المرونة لاستضافة التطبيقات في أماكن العمل ، مما يجعلها مثالية للمؤسسات التي لديها متطلبات استضافة محددة. التكرارات السريعة والقضاء على الديون التقنية : يتيح نهج AppMaster الفريد للمستخدمين إعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تغيرت المتطلبات. هذا يضمن عدم وجود ديون فنية وأن التطبيقات محدثة دائمًا. مع القدرة على إنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية ، يمكن للمطورين التكرار بسرعة وكفاءة. قابلية التوسع والأداء : توفر التطبيقات الخلفية عديمة الحالة الخاصة بـ AppMaster ، والتي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) ، قابلية تطوير ممتازة لكل من حالات الاستخدام ذات الأحمال العالية والمؤسسات. من خلال الاستفادة من قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كمخزن أساسي للبيانات ، يمكن لتطبيقات AppMaster التعامل بسهولة مع عمليات البيانات المعقدة.

خيارات ومزايا الاشتراك

يقدم AppMaster مجموعة من خطط الاشتراك لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفين:

Learn & Explore (مجانًا) : مثالي للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي ، مما يتيح للمستخدمين التعرف على ميزات AppMaster دون أي تكلفة.

: مثالي للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي ، مما يتيح للمستخدمين التعرف على ميزات دون أي تكلفة. بدء التشغيل : اشتراك على مستوى الدخول مع جميع ميزات تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية الأساسية.

: اشتراك على مستوى الدخول مع جميع ميزات تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية الأساسية. Startup + : يوفر موارد إضافية لكل حاوية ويسمح بمهام سير عمل ونقاط endpoints أكثر تعقيدًا مقارنة بخطة بدء التشغيل.

: يوفر موارد إضافية لكل حاوية ويسمح بمهام سير عمل ونقاط أكثر تعقيدًا مقارنة بخطة بدء التشغيل. الأعمال : مُصمم للعديد من الخدمات المصغرة للخلفية ويوفر القدرة على تصدير الملفات الثنائية والتطبيقات المضيفة محليًا.

: مُصمم للعديد من الخدمات المصغرة للخلفية ويوفر القدرة على تصدير الملفات الثنائية والتطبيقات المضيفة محليًا. Business + : يوفر موارد إضافية وميزات متقدمة لتوسيع نطاق المشاريع الكبيرة.

: يوفر موارد إضافية وميزات متقدمة لتوسيع نطاق المشاريع الكبيرة. Enterprise : مصمم بشكل صريح للمشاريع الكبيرة مع العديد من الخدمات والتطبيقات الصغيرة ، مما يوفر الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر وخطة قابلة للتكوين بالكامل.

العروض الخاصة والتقدير

يدرك AppMaster الاحتياجات المتنوعة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والمجتمعات مفتوحة المصدر. وبالتالي ، تتوفر عروض وخصومات خاصة لهذه الكيانات.

لقد اعترفت G2 ، وهي منصة مراجعة حسنة السمعة ، باستمرار AppMaster كأداة عالية الأداء في مختلف الفئات ، بما في ذلك منصات تطوير No-Code ، وتطوير التطبيقات السريع (RAD) ، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات ، ومنشئي تطبيقات السحب والإفلات ، وتصميم واجهة برمجة التطبيقات ، ومنصات تطوير التطبيقات. حصل AppMaster أيضًا على لقب رائد الزخم في منصات تطوير No-Code من قبل G2 في كل من إصدارات ربيع 2023 وشتاء 2023.

خاتمة

تعد Bubble بلا شك خيارًا شائعًا بين المنصات no-code ، ولكن السوق يقدم مجموعة واسعة من البدائل التي تلبي الاحتياجات والتفضيلات المختلفة. كل منصة لها نقاط قوة فريدة ، من نهج AppMaster الشامل إلى تخصص تطبيقات الهاتف المحمول Adalo وإمكانيات OutSystems على مستوى المؤسسات إلى ميزات تعاون Mendix.

بالإضافة إلى ذلك ، يوفر Appgyver و AdonisJs للمستخدمين توازنًا بين التطوير no-code وتطوير low-code. في النهاية ، يعتمد اختيار النظام الأساسي الصحيح على المتطلبات المحددة لمشروعك ومستوى التخصيص والتحكم الذي تريده. احتضن قوة التطوير no-code واستكشف البدائل للعثور على الحل الأمثل لاحتياجات تطوير التطبيقات الخاصة بك.

عند التفكير في بدائل Bubble ، تبرز AppMaster كمنصة شاملة وقوية no-code. إن المصممين المرئيين البديهيين ، ودعم الأطر المختلفة ، وخيارات النشر السهلة ، والقابلية للتوسع ، والقضاء على الديون الفنية تجعلها خيارًا مقنعًا للأفراد والمؤسسات على حد سواء. من خلال تبسيط عملية تطوير التطبيق ، يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء حلول برمجية كاملة الوظائف بسهولة ، مما يجعله مغيرًا للعبة في عالم التطوير no-code.

لتبدأ مع AppMaster ، قم بزيارة الموقع الرسمي وقم بإنشاء حسابك المجاني . أطلق العنان لإمكانيات التطوير no-code واختبر السرعة والكفاءة والمرونة التي يوفرها AppMaster.