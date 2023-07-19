Son yıllarda, kodsuz ve düşük kodlu platformların popülaritesinde son birkaç yılda dikkate değer bir artış oldu. Bu yenilikçi araçlar, kapsamlı kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan web ve mobil uygulamalar oluşturma gücü sağlayarak, bireylerin ve kuruluşların uygulama geliştirmeye yaklaşımlarında devrim yarattı.

Bu alandaki lider oyunculardan biri, sayısız geliştiricinin ve benzer şekilde girişimcinin güvenini kazanmış, köklü ve geniş çapta tanınan kodsuz bir platform olan Bubble . Sezgisel arayüzü ve sürükle ve bırak işlevi, fikirlerini hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirmek isteyenler için onu bir tercih haline getirdi. Bubble kullanıcıların geleneksel programlama dillerinin karmaşıklığına derinlemesine dalmadan karmaşık ve sofistike uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Ancak, no-code ve low-code çözümlere olan talep artmaya devam ettikçe, piyasada her biri benzersiz özellik ve avantajlar sunan birçok alternatif ortaya çıktı. Bu alternatifler, çok çeşitli kullanıcı gereksinimlerine hitap ederek, potansiyel benimseyenlerin ihtiyaçlarına en uygun olanı bulmak için mevcut seçenekleri keşfetmesini zorunlu kılar. Bu makale, geçerli Bubble alternatiflerini keşfedecek ve güçlü yeteneklerini araştıracak.

No-Code?

No-Code geliştirme, kodlama becerileri olmayan bireylere uygulamalar ve yazılım çözümleri oluşturma yetkisi veren bir yazılım geliştirme yaklaşımını ifade eder. Geleneksel programlama dillerine ve karmaşık kodlama sözdizimine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kullanıcıların görsel arabirimler, drag-and-drop bileşenleri ve önceden oluşturulmuş şablonlar kullanarak işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

No-Code platformları, kullanıcıların tek bir kod satırı yazmadan kullanıcı arabirimleri tasarlamasına, iş mantığını tanımlamasına, veritabanlarına bağlanmasına, API'leri entegre etmesine ve uygulamalarını devreye almasına olanak tanıyan bir dizi araç ve işlevsellik sağlar. Yazılım geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi, girişimcilere, vatandaş geliştiricilere ve her büyüklükteki işletmeye fikirlerini hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde hayata geçirme fırsatları sunuyor.

no-code hareket, basitliği, hızı ve erişilebilirliği nedeniyle ilgi gördü. Kullanıcıların teknik karmaşıklıklara kapılmak yerine temel fikirlerine ve problem çözmeye odaklanmalarını sağlar.

No-Code ve Düşük Kodlu Platformların Avantajları

No-code ve low-code platformlar, onları geniş bir kullanıcı yelpazesine çekici kılan çok sayıda avantaj sağlar. İşte bazı önemli avantajlar:

Artırılmış Hız ve Verimlilik : No-code platformlar, kullanıcıların manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırarak uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Görsel arabirimler ve önceden oluşturulmuş bileşenlerle, geliştiriciler uygulamalarını hızlı bir şekilde bir araya getirip yapılandırarak geliştirme süresini önemli ölçüde azaltabilir. Vatandaş Geliştiriciler için Erişilebilirlik : No-code platformlar, vatandaş geliştiricileri, minimum kodlama deneyimi olan bireyleri, işlevsel uygulamalar oluşturmak için güçlendirir. Görsel yapı taşlarına ve sezgisel iş akışlarına odaklanan bu platformlar, çeşitli geçmişlere sahip kullanıcıların kapsamlı teknik becerilere sahip olmadan fikirlerini hayata geçirmelerini sağlar. Maliyet Etkinliği : Geleneksel yazılım geliştirme, genellikle yetenekli geliştiricilerden oluşan bir ekibin işe alınmasını gerektirir ve bu da maliyetli olabilir. No-code ve low-code platformlar, kapsamlı kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı azaltarak giriş engelini azaltır ve böylece geliştirme maliyetlerini düşürür . Yinelemeli ve Çevik Geliştirme : No-code platformlar, hızlı yinelemeler ve değişiklikler için tasarlanmıştır. Geliştiriciler, gereksinimler değiştikçe uygulamalarını kolayca güncelleyebilir ve yineleyebilir, bu da çevik geliştirme ve daha hızlı pazara sürüm süresi sağlar.

Bir Bubble Alternatifi Seçme Kriterleri

Bubble alternatifler düşünülürken, her platformun belirli kriterlere göre değerlendirilmesi esastır. Göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

Esneklik ve Özelleştirme : Özelleştirme seçenekleri konusunda esneklik sağlayan bir platform arayın. Seçilen alternatif, özel gereksinimlerinize uygun çeşitli bileşenler, şablonlar ve tasarım seçenekleri sunmalıdır. Harici hizmetler ve API'lerle sorunsuz entegrasyona izin vermeli ve uygulamanızın işlevselliğini ve görünümünü benzersiz ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlamanıza olanak sağlamalıdır.

: Özelleştirme seçenekleri konusunda esneklik sağlayan bir platform arayın. Seçilen alternatif, özel gereksinimlerinize uygun çeşitli bileşenler, şablonlar ve tasarım seçenekleri sunmalıdır. Harici hizmetler ve API'lerle sorunsuz entegrasyona izin vermeli ve uygulamanızın işlevselliğini ve görünümünü benzersiz ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlamanıza olanak sağlamalıdır. Ölçeklenebilirlik ve Performans : Platformun, tahmin ettiğiniz kullanıcı tabanını ve veri yükünü idare etme yeteneğini değerlendirin. Alternatifin yüksek trafiği işleyebildiğinden ve performans beklentilerinizi karşılayabildiğinden emin olun. Karmaşık veri işlemlerini yönetme yeteneği, bulut devreye alma desteği ve ölçeklenebilir veritabanlarıyla entegrasyon gibi kanıtlanmış ölçeklenebilirlik özelliklerine bakın.

: Platformun, tahmin ettiğiniz kullanıcı tabanını ve veri yükünü idare etme yeteneğini değerlendirin. Alternatifin yüksek trafiği işleyebildiğinden ve performans beklentilerinizi karşılayabildiğinden emin olun. Karmaşık veri işlemlerini yönetme yeteneği, bulut devreye alma desteği ve ölçeklenebilir veritabanlarıyla entegrasyon gibi kanıtlanmış ölçeklenebilirlik özelliklerine bakın. Arka Uç İşlevselliği : Alternatifin güçlü arka uç yetenekleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirin. İdeal bir platform, uygulamanın veri modellerini tasarlamanıza ve yönetmenize, karmaşık iş mantığı iş akışlarını tanımlamanıza ve harici hizmetleri ve veritabanlarını sorunsuz bir şekilde entegre etmenize izin vermelidir. Arka uç işlevlerini tasarlama ve uygulama sürecini basitleştiren görsel tasarımcıları veya iş akışı oluşturucuları arayın.

: Alternatifin güçlü arka uç yetenekleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirin. İdeal bir platform, uygulamanın veri modellerini tasarlamanıza ve yönetmenize, karmaşık iş mantığı iş akışlarını tanımlamanıza ve harici hizmetleri ve veritabanlarını sorunsuz bir şekilde entegre etmenize izin vermelidir. Arka uç işlevlerini tasarlama ve uygulama sürecini basitleştiren görsel tasarımcıları veya iş akışı oluşturucuları arayın. Dağıtım Seçenekleri : Alternatif tarafından sunulan dağıtım seçeneklerini değerlendirin. Özel gereksinimlerinize göre bulut barındırma, şirket içi barındırma veya konteynerleştirme gibi basit dağıtım mekanizmaları sağlamalıdır. Uygulamanızı web, mobil veya masaüstü gibi farklı platformlarda devreye alma yeteneği de dikkate alınması gereken önemli bir husustur.

: Alternatif tarafından sunulan dağıtım seçeneklerini değerlendirin. Özel gereksinimlerinize göre bulut barındırma, şirket içi barındırma veya konteynerleştirme gibi basit dağıtım mekanizmaları sağlamalıdır. Uygulamanızı web, mobil veya masaüstü gibi farklı platformlarda devreye alma yeteneği de dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Destek ve Topluluk : Aktif ve destekleyici bir kullanıcı topluluğu ve duyarlı müşteri desteği olan bir platform arayın. Canlı bir topluluk, platformla birlikte öğrenmenize ve gelişmenize yardımcı olacak değerli kaynaklar, öğreticiler ve en iyi uygulamaları sağlayabilir. Ayrıca, alternatifin geliştirme yolculuğunuz sırasında ortaya çıkabilecek soruları veya sorunları ele almak için güvenilir teknik destek sunduğundan emin olun.

Adalo

Adalo, mobil uygulama geliştirmeye odaklanan, kullanıcı dostu no-code bir platformdur. Kullanıcılar, sezgisel drag-and-drop arayüzü ile görsel olarak çarpıcı ve zengin özelliklere sahip mobil uygulamalar oluşturabilir. Adalo, etkileşimli uygulama deneyimleri oluşturmayı kolaylaştıran çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve entegrasyonlar sunar. Ayrıca Adalo, veritabanları ve API entegrasyonları da dahil olmak üzere kapsamlı arka uç işlevleri sunarak kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

OutSystems

OutSystems, hem web hem de mobil uygulama geliştirmeye hitap eden kapsamlı bir low-code platformudur. Kurumsal düzeydeki yetenekleriyle tanınan OutSystems, kullanıcıların görsel geliştirme araçlarını ve gerekirse kodlamayı kullanarak karmaşık uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Çok çeşitli önceden oluşturulmuş modüller, bileşenler ve entegrasyonlar sunarak büyük ölçekli projeler için uygun hale getirir. OutSystems, mevcut sistemlerle sorunsuz entegrasyon sağlayarak eski uygulamalarını modernize etmek isteyen kuruluşlar için ideal bir seçimdir.

mendix

Mendix, görsel modelleme ve işbirliği yoluyla uygulama geliştirmeyi hızlandırmaya odaklanan low-code bir platformdur. Platform, çok çeşitli araçlar, şablonlar ve önceden oluşturulmuş bileşenler sunarak pazara daha hızlı giriş sağlar. Mendix, web ve mobil uygulama geliştirmeyi destekleyerek kullanıcıların kolayca yanıt veren uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Mendix, güçlü işbirliği özellikleriyle ekip çalışmasını teşvik eder ve geliştiricilerin ve iş paydaşlarının sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlar.

Appgyver

Appgyver, kullanıcıların drag-and-drop arayüzünü kullanarak web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir platformdur. Dinamik ve etkileşimli uygulamalar oluşturmak için çok çeşitli UI bileşenleri, veri bağlayıcıları ve uygulama mantığı yapı taşları sunar. Appgyver, çeşitli arka uç hizmetleriyle entegre olur ve görsel geliştirme ile daha gelişmiş işlevleri dengeleyerek kullanıcıların gerektiğinde özel kod kullanmasına olanak tanır.

AdonisJ'ler

AdonisJs, arka uç uygulama geliştirmeye yönelik, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı web uygulamaları sunmaya odaklanan low-code bir çerçevedir. AdonisJs, biraz kodlama bilgisi gerektirse de, yönlendirme, veritabanı etkileşimleri ve kimlik doğrulama gibi birçok arka uç geliştirme yönünü basitleştirir. Çerçeve, geliştiricilerin RESTful API'leri ve web uygulamalarını hızla oluşturmasına olanak tanıyan güçlü araçlar ve özellikler sağlar.

AppMaster

AppMaster , kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir no-code araçtır. AppMaster diğer platformlardan ayıran şey, çok yönlülüğü ve kapsamlı yaklaşımıdır. Yalnızca ön uç geliştirmeye odaklanan bazı araçların aksine AppMaster, kullanıcıların görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve daha fazlasını oluşturmasına olanak tanıyarak onu uygulama geliştirme için eksiksiz bir uçtan uca çözüm haline getirir.

Ana Özellikler

Visual Business Process Designer : AppMaster ile kullanıcılar, görsel BP Designer'ı kullanarak iş mantığını tasarlayabilir. Bu sezgisel arayüz, kodlamaya ihtiyaç duymadan karmaşık iş akışlarının oluşturulmasına olanak tanır. Kullanıcılar, veri işlemeden kullanıcı etkileşimlerine kadar her bileşenin davranışını basit bir drag-and-drop arabirimiyle tanımlayabilir. Kapsamlı Çerçeve Desteği : AppMaster farklı uygulama türleri için birden çok çerçeveyi destekler. Web uygulamaları için kullanıcılar, JavaScript/TypeScript ile birlikte Vue3 çerçevesinin gücünden yararlanabilir. Mobil uygulamalarla AppMaster , Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevesini kullanır. Bu yaklaşım, platformlar arasında sorunsuz ve hızlı geliştirme sağlar. Bulut Dağıtımı ve Şirket İçi Barındırma : AppMaster , tüm dağıtım sürecini üstlenerek kullanıcıların uygulamalarını zahmetsizce yayınlamasını sağlar. Arka uç uygulamaları, buluta dağıtılmadan önce Docker kapsayıcıları olarak derlenir, test edilir ve paketlenir. Ayrıca AppMaster , uygulamaları şirket içinde barındırma esnekliği sunarak onu belirli barındırma gereksinimleri olan işletmeler için ideal hale getirir. Hızlı Yinelemeler ve Teknik Borç Kaldırma : AppMaster benzersiz yaklaşımı, kullanıcıların gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturmasını sağlar. Bu, teknik borç olmamasını ve uygulamaların her zaman güncel olmasını sağlar. 30 saniyenin altında yeni uygulama setleri oluşturma yeteneği sayesinde, geliştiriciler hızlı ve verimli bir şekilde yineleme yapabilir. Ölçeklenebilirlik ve Performans : AppMaster Go (golang) ile oluşturulan durum bilgisiz arka uç uygulamaları, hem kurumsal hem de yüksek yüklü kullanım durumları için mükemmel ölçeklenebilirlik sunar. Postgresql uyumlu veritabanlarını birincil veri deposu olarak kullanan AppMaster uygulamaları, karmaşık veri işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir.

Abonelik Seçenekleri ve Avantajları

AppMaster farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi abonelik planı sunar:

Öğrenin ve Keşfedin (ücretsiz) : Yeni kullanıcılar ve platform testi için idealdir ve kullanıcıların AppMaster özelliklerini ücretsiz olarak tanımasına olanak tanır.

: Yeni kullanıcılar ve platform testi için idealdir ve kullanıcıların özelliklerini ücretsiz olarak tanımasına olanak tanır. Başlangıç ​​: Tüm temel arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme özelliklerine sahip giriş seviyesi bir abonelik.

​​: Tüm temel arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme özelliklerine sahip giriş seviyesi bir abonelik. Başlangıç+ : Konteyner başına ek kaynaklar sağlar ve Başlangıç ​​planına kıyasla daha karmaşık iş akışlarına ve endpoints izin verir.

: Konteyner başına ek kaynaklar sağlar ve Başlangıç ​​planına kıyasla daha karmaşık iş akışlarına ve izin verir. İş : Birden çok arka uç mikro hizmeti için tasarlanmıştır ve ikili dosyaları dışa aktarma ve şirket içi uygulamaları barındırma yeteneği sunar.

: Birden çok arka uç mikro hizmeti için tasarlanmıştır ve ikili dosyaları dışa aktarma ve şirket içi uygulamaları barındırma yeteneği sunar. Business+ : Daha büyük projeleri ölçeklendirmek için ek kaynaklar ve gelişmiş özellikler sağlar.

: Daha büyük projeleri ölçeklendirmek için ek kaynaklar ve gelişmiş özellikler sağlar. Kurumsal : Kaynak kodu erişimi ve tamamen yapılandırılabilir bir plan sunan, çok sayıda mikro hizmet ve uygulama içeren büyük projeler için özel olarak uyarlanmıştır.

Özel Teklifler ve Tanıma

AppMaster yeni başlayanların, eğitim kurumlarının, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve açık kaynak topluluklarının çeşitli ihtiyaçlarını tanır. Bu nedenle, bu kuruluşlar için özel teklifler ve indirimler mevcuttur.

Saygın bir inceleme platformu olan G2, AppMaster sürekli olarak No-Code Geliştirme Platformları, Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) , API Yönetimi, Sürükle&Bırak Uygulama Oluşturucuları, API Tasarımı ve Uygulama Geliştirme Platformları dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde yüksek performanslı olarak kabul etmiştir. AppMaster ayrıca G2 tarafından hem İlkbahar 2023 hem de Kış 2023 sürümlerinde No-Code Geliştirme Platformlarında Momentum Lideri unvanını almıştır.

Çözüm

Bubble, hiç şüphesiz no-code platformlar arasında popüler bir seçimdir, ancak pazar, çeşitli ihtiyaç ve tercihlere hitap eden çok çeşitli alternatifler sunmaktadır. AppMaster kapsamlı yaklaşımından Adalo mobil uygulama uzmanlığına ve OutSystems'in kurumsal sınıf yeteneklerinden Mendix'in işbirliği özelliklerine kadar her platformun benzersiz güçlü yanları vardır.

Ek olarak, Appgyver ve AdonisJs, kullanıcılara no-code ve low-code geliştirme arasında bir denge sağlar. Sonuç olarak, doğru platform seçimi, projenizin özel gereksinimlerine ve arzu ettiğiniz özelleştirme ve kontrol düzeyine bağlıdır. no-code geliştirmenin gücünü kucaklayın ve uygulama geliştirme ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmak için alternatifleri keşfedin.

Bubble alternatifleri düşünüldüğünde, AppMaster kapsamlı ve güçlü bir no-code platform olarak öne çıkıyor. Sezgisel görsel tasarımcıları, çeşitli çerçeveler için destek, zahmetsiz dağıtım seçenekleri, ölçeklenebilirlik ve teknik borcun ortadan kaldırılması, onu hem bireyler hem de kuruluşlar için çekici bir seçim haline getiriyor. AppMaster, uygulama geliştirme sürecini basitleştirerek, kullanıcıların tamamen işlevsel yazılım çözümlerini kolayca oluşturmasını sağlayarak, onu no-code geliştirme dünyasında ezber bozan bir hale getiriyor.

AppMaster ile başlamak için resmi web sitesini ziyaret edin ve ücretsiz hesabınızı oluşturun. no-code geliştirme potansiyelinin kilidini açın ve AppMaster getirdiği hızı, verimliliği ve esnekliği deneyimleyin.