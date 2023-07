In den letzten Jahren hat die Popularität von No-Code- und Low-Code-Plattformen einen bemerkenswerten Aufschwung erfahren. Diese innovativen Tools haben die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Unternehmen an die Anwendungsentwicklung herangehen, revolutioniert, da sie die Möglichkeit bieten, Web- und Mobilanwendungen zu erstellen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Einer der führenden Anbieter in diesem Bereich ist Bubbleeine etablierte und weithin anerkannte No-Code-Plattform, die sich das Vertrauen unzähliger Entwickler und Unternehmer erworben hat. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Drag-and-Drop-Funktionalität haben sie zur ersten Wahl für alle gemacht, die ihre Ideen schnell und effizient umsetzen wollen. Bubble ermöglicht es den Benutzern, komplexe und anspruchsvolle Anwendungen zu erstellen, ohne sich in die Komplexität herkömmlicher Programmiersprachen zu vertiefen.

Da die Nachfrage nach Lösungen von no-code und low-code jedoch weiter steigt, sind auf dem Markt viele Alternativen entstanden, die jeweils ihre eigenen Funktionen und Vorteile bieten. Diese Alternativen decken eine Vielzahl von Benutzeranforderungen ab, so dass es für potenzielle Anwender wichtig ist, die verfügbaren Optionen zu prüfen, um die beste Lösung für ihre Bedürfnisse zu finden. Dieser Artikel befasst sich mit den Alternativen von Bubble und geht näher auf ihre leistungsstarken Funktionen ein.

Was ist No-Code?

No-Code Der Begriff Entwicklung bezieht sich auf einen Softwareentwicklungsansatz, der es Personen ohne Programmierkenntnisse ermöglicht, Anwendungen und Softwarelösungen zu erstellen. Sie macht herkömmliche Programmiersprachen und komplexe Kodierungssyntax überflüssig und ermöglicht es den Benutzern, funktionale Anwendungen mit visuellen Schnittstellen, drag-and-drop Komponenten und vorgefertigten Vorlagen zu erstellen.

No-Code Die Plattformen bieten eine Reihe von Tools und Funktionen, mit denen Benutzer Benutzeroberflächen entwerfen, Geschäftslogik definieren, Verbindungen zu Datenbanken herstellen, APIs integrieren und ihre Anwendungen bereitstellen können - und das alles, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Diese Demokratisierung der Softwareentwicklung eröffnet Unternehmern, bürgerlichen Entwicklern und Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, ihre Ideen schnell und kostengünstig umzusetzen.

Die no-code Bewegung hat aufgrund ihrer Einfachheit, Geschwindigkeit und Zugänglichkeit an Zugkraft gewonnen. Sie ermöglicht es den Nutzern, sich auf ihre Kernideen und Problemlösungen zu konzentrieren, anstatt sich in technischen Komplexitäten zu verlieren.

Die Vorteile von No-Code und Low-Code-Plattformen

No-code Die Plattformen low-code und bieten zahlreiche Vorteile, die sie für ein breites Spektrum von Nutzern attraktiv machen. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:

Höhere Geschwindigkeit und Effizienz: Die Plattformen von No-code ermöglichen es den Nutzern, Anwendungen schnell zu erstellen, da keine manuelle Programmierung mehr erforderlich ist. Mit visuellen Schnittstellen und vorgefertigten Komponenten können Entwickler ihre Anwendungen schnell zusammenstellen und konfigurieren, was die Entwicklungszeit erheblich verkürzt. Zugänglichkeit für bürgerliche Entwickler: Die Plattformen von No-code ermöglichen es bürgerlichen Entwicklern, d. h. Personen mit minimaler Kodierungserfahrung, funktionale Anwendungen zu erstellen. Da der Schwerpunkt auf visuellen Bausteinen und intuitiven Arbeitsabläufen liegt, ermöglichen diese Plattformen Nutzern mit unterschiedlichem Hintergrund, ihre Ideen auch ohne umfassende technische Kenntnisse umzusetzen. Kosteneffizienz: Die herkömmliche Softwareentwicklung erfordert oft die Einstellung eines Teams von qualifizierten Entwicklern, was sehr kostspielig sein kann. No-code und low-code Plattformen senken die Einstiegshürde, indem sie den Bedarf an umfangreichen Programmierkenntnissen verringern und so die Entwicklungskosten senken. Iterative und agile Entwicklung: No-code Plattformen sind für schnelle Iterationen und Änderungen ausgelegt. Entwickler können ihre Anwendungen leicht aktualisieren und iterieren, wenn sich die Anforderungen ändern, was eine agile Entwicklung und eine kürzere Markteinführungszeit ermöglicht.

Kriterien für die Auswahl einer Bubble Alternative

Wenn Sie Alternativen zu Bubble in Betracht ziehen, ist es wichtig, jede Plattform anhand bestimmter Kriterien zu bewerten. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit : Suchen Sie nach einer Plattform, die Flexibilität hinsichtlich der Anpassungsmöglichkeiten bietet. Die gewählte Alternative sollte verschiedene Komponenten, Vorlagen und Designoptionen bieten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie sollte eine nahtlose Integration mit externen Diensten und APIs ermöglichen und Sie in die Lage versetzen, die Funktionalität und das Erscheinungsbild Ihrer Anwendung an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.

: Suchen Sie nach einer Plattform, die Flexibilität hinsichtlich der Anpassungsmöglichkeiten bietet. Die gewählte Alternative sollte verschiedene Komponenten, Vorlagen und Designoptionen bieten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie sollte eine nahtlose Integration mit externen Diensten und APIs ermöglichen und Sie in die Lage versetzen, die Funktionalität und das Erscheinungsbild Ihrer Anwendung an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Skalierbarkeit und Leistung : Bewerten Sie die Fähigkeit der Plattform, die von Ihnen erwartete Nutzerbasis und Datenlast zu bewältigen. Stellen Sie sicher, dass die Alternative einen hohen Datenverkehr bewältigen und Ihre Leistungserwartungen erfüllen kann. Achten Sie auf bewährte Skalierbarkeitsfunktionen, wie die Fähigkeit, komplexe Datenoperationen zu verarbeiten, Unterstützung für die Bereitstellung in der Cloud und Integration mit skalierbaren Datenbanken.

: Bewerten Sie die Fähigkeit der Plattform, die von Ihnen erwartete Nutzerbasis und Datenlast zu bewältigen. Stellen Sie sicher, dass die Alternative einen hohen Datenverkehr bewältigen und Ihre Leistungserwartungen erfüllen kann. Achten Sie auf bewährte Skalierbarkeitsfunktionen, wie die Fähigkeit, komplexe Datenoperationen zu verarbeiten, Unterstützung für die Bereitstellung in der Cloud und Integration mit skalierbaren Datenbanken. Backend-Funktionalität : Achten Sie darauf, ob die Alternative leistungsstarke Backend-Funktionen bietet. Eine ideale Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, die Datenmodelle der Anwendung zu entwerfen und zu verwalten, komplexe Geschäftslogik-Workflows zu definieren und externe Dienste und Datenbanken nahtlos zu integrieren. Suchen Sie nach visuellen Designern oder Workflow-Buildern, die den Prozess der Entwicklung und Implementierung von Backend-Funktionen vereinfachen.

: Achten Sie darauf, ob die Alternative leistungsstarke Backend-Funktionen bietet. Eine ideale Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, die Datenmodelle der Anwendung zu entwerfen und zu verwalten, komplexe Geschäftslogik-Workflows zu definieren und externe Dienste und Datenbanken nahtlos zu integrieren. Suchen Sie nach visuellen Designern oder Workflow-Buildern, die den Prozess der Entwicklung und Implementierung von Backend-Funktionen vereinfachen. Bereitstellungsoptionen : Beurteilen Sie die von der Alternative angebotenen Bereitstellungsoptionen. Sie sollte unkomplizierte Bereitstellungsmechanismen bieten, z. B. Cloud-Hosting, On-Premises-Hosting oder Containerisierung, je nach Ihren spezifischen Anforderungen. Die Möglichkeit, Ihre Anwendung auf verschiedenen Plattformen wie Web, Mobile oder Desktop einzusetzen, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt.

: Beurteilen Sie die von der Alternative angebotenen Bereitstellungsoptionen. Sie sollte unkomplizierte Bereitstellungsmechanismen bieten, z. B. Cloud-Hosting, On-Premises-Hosting oder Containerisierung, je nach Ihren spezifischen Anforderungen. Die Möglichkeit, Ihre Anwendung auf verschiedenen Plattformen wie Web, Mobile oder Desktop einzusetzen, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt. Unterstützung und Gemeinschaft: Suchen Sie nach einer Plattform mit einer aktiven und unterstützenden Benutzergemeinschaft und einem reaktionsschnellen Kundensupport. Eine lebendige Community kann wertvolle Ressourcen, Anleitungen und bewährte Verfahren bereitstellen, die Ihnen helfen, mit der Plattform zu lernen und zu wachsen. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Alternative einen zuverlässigen technischen Support bietet, der sich um alle Fragen und Probleme kümmert, die während Ihrer Entwicklungsarbeit auftreten können.

Adalo

Adalo ist eine benutzerfreundliche Plattform no-code, die sich auf die Entwicklung mobiler Anwendungen konzentriert. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche drag-and-drop können Benutzer visuell beeindruckende und funktionsreiche mobile Anwendungen erstellen. Adalo bietet eine breite Palette an vorgefertigten Komponenten und Integrationen, die die Erstellung interaktiver App-Erlebnisse erleichtern. Darüber hinaus bietet Adalo umfassende Backend-Funktionen, einschließlich Datenbanken und API-Integrationen, die es den Anwendern ermöglichen, mobile Anwendungen zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.

OutSystems

OutSystems ist eine umfassende low-code Plattform, die sowohl für die Entwicklung von Web- als auch von mobilen Anwendungen geeignet ist. OutSystems ist für seine unternehmensgerechten Funktionen bekannt und ermöglicht es den Anwendern, komplexe Anwendungen mit visuellen Entwicklungswerkzeugen zu erstellen und bei Bedarf zu programmieren. Es bietet ein umfangreiches Angebot an vorgefertigten Modulen, Komponenten und Integrationen und eignet sich daher auch für umfangreiche Projekte. OutSystems bietet eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Legacy-Anwendungen modernisieren wollen.

Mendix

Mendix ist eine low-code Plattform, die sich auf die Beschleunigung der Anwendungsentwicklung durch visuelle Modellierung und Zusammenarbeit konzentriert. Die Plattform bietet eine breite Palette von Tools, Vorlagen und vorgefertigten Komponenten, die eine schnellere Markteinführung gewährleisten. Mendix unterstützt die Entwicklung von Web- und Mobilanwendungen und ermöglicht den Benutzern die einfache Erstellung von responsiven Anwendungen. Mit seinen leistungsstarken Kollaborationsfunktionen fördert Mendix die Teamarbeit und ermöglicht es Entwicklern und Geschäftsinteressenten, nahtlos zusammenzuarbeiten.

Appgyver

Appgyver ist eine Plattform ( no-code), die es ihren Nutzern ermöglicht, Web- und mobile Anwendungen mit Hilfe ihrer Schnittstelle drag-and-drop zu erstellen. Sie bietet eine breite Palette von UI-Komponenten, Datenkonnektoren und App-Logik-Bausteinen, um dynamische und interaktive Anwendungen zu erstellen. Appgyver lässt sich in verschiedene Backend-Dienste integrieren und ermöglicht es den Nutzern, bei Bedarf benutzerdefinierten Code zu verwenden und so ein Gleichgewicht zwischen visueller Entwicklung und fortschrittlicheren Funktionalitäten herzustellen.

AdonisJs

AdonisJs ist ein low-code Framework für die Entwicklung von Backend-Anwendungen, das sich auf die Bereitstellung skalierbarer und leistungsstarker Webanwendungen konzentriert. Obwohl es einige Programmierkenntnisse erfordert, vereinfacht AdonisJs viele Aspekte der Backend-Entwicklung, wie z. B. Routing, Datenbankinteraktionen und Authentifizierung. Das Framework bietet leistungsstarke Tools und Funktionen, mit denen Entwickler schnell RESTful-APIs und Webanwendungen erstellen können.

AppMaster

AppMaster ist ein leistungsstarkes no-code Tool, mit dem Benutzer Backend-, Web- und mobile Anwendungen erstellen können. Was AppMaster von anderen Plattformen unterscheidet, ist seine Vielseitigkeit und sein umfassender Ansatz. Im Gegensatz zu anderen Tools, die sich ausschließlich auf die Frontend-Entwicklung konzentrieren, ermöglicht AppMaster die visuelle Erstellung von Datenmodellen, Geschäftslogik und vielem mehr, was es zu einer kompletten End-to-End-Lösung für die Anwendungsentwicklung macht.

Hauptmerkmale

Visueller Geschäftsprozess-Designer: Mit AppMaster können Benutzer ihre Geschäftslogik mithilfe des visuellen BP-Designers entwerfen. Diese intuitive Oberfläche ermöglicht die Erstellung komplexer Workflows, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Die Benutzer können das Verhalten jeder Komponente, von der Datenverarbeitung bis zu den Benutzerinteraktionen, über eine einfache drag-and-drop Schnittstelle definieren. Umfassende Framework-Unterstützung: AppMaster unterstützt mehrere Frameworks für unterschiedliche Anwendungstypen. Für Webanwendungen können die Benutzer die Leistung des Vue3-Frameworks zusammen mit JavaScript/TypeScript nutzen. Bei mobilen Anwendungen nutzt AppMaster sein servergesteuertes Framework auf Basis von Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Dieser Ansatz ermöglicht eine nahtlose und schnelle plattformübergreifende Entwicklung. Cloud-Deployment und On-Premises-Hosting: AppMaster kümmert sich um den gesamten Deployment-Prozess und macht es den Nutzern leicht, ihre Anwendungen zu veröffentlichen. Backend-Anwendungen werden kompiliert, getestet und als Docker-Container verpackt, bevor sie in der Cloud bereitgestellt werden. Darüber hinaus bietet AppMaster die Flexibilität, Anwendungen vor Ort zu hosten und ist damit ideal für Unternehmen mit spezifischen Hosting-Anforderungen. Schnelle Iterationen und Beseitigung technischer Schulden: Der einzigartige Ansatz von AppMaster ermöglicht es Benutzern, Anwendungen von Grund auf neu zu erstellen, wenn sich die Anforderungen ändern. Dadurch wird sichergestellt, dass es keine technischen Schulden gibt und die Anwendungen immer auf dem neuesten Stand sind. Dank der Möglichkeit, neue Anwendungssätze in weniger als 30 Sekunden zu erstellen, können Entwickler schnell und effizient iterieren. Skalierbarkeit und Leistung: Die zustandslosen Backend-Anwendungen von AppMaster , die mit Go (golang) erstellt werden, bieten eine hervorragende Skalierbarkeit sowohl für Unternehmensanwendungen als auch für Anwendungen mit hoher Last. Durch die Nutzung von Postgresql-kompatiblen Datenbanken als primärer Datenspeicher können die Anwendungen von AppMaster problemlos komplexe Datenoperationen verarbeiten.

Abonnementoptionen und Vorteile

AppMaster bietet eine Reihe von Abonnementplänen an, um den Bedürfnissen verschiedener Benutzer gerecht zu werden:

Learn & Explore (kostenlos) : Ideal für neue Benutzer und zum Testen der Plattform, damit sich die Benutzer kostenlos mit den Funktionen von AppMaster vertraut machen können.

: Ideal für neue Benutzer und zum Testen der Plattform, damit sich die Benutzer kostenlos mit den Funktionen von vertraut machen können. Startup : Ein Einstiegsabonnement mit allen grundlegenden Funktionen für Backend-, Web- und mobile App-Entwicklung.

: Ein Einstiegsabonnement mit allen grundlegenden Funktionen für Backend-, Web- und mobile App-Entwicklung. Startup+ : Bietet zusätzliche Ressourcen pro Container und ermöglicht im Vergleich zum Startup-Abo komplexere Workflows und endpoints .

: Bietet zusätzliche Ressourcen pro Container und ermöglicht im Vergleich zum Startup-Abo komplexere Workflows und . Business : Entwickelt für mehrere Backend-Microservices und bietet die Möglichkeit, Binärdateien zu exportieren und Anwendungen vor Ort zu hosten.

: Entwickelt für mehrere Backend-Microservices und bietet die Möglichkeit, Binärdateien zu exportieren und Anwendungen vor Ort zu hosten. Business+ : Bietet zusätzliche Ressourcen und erweiterte Funktionen für die Skalierung größerer Projekte.

: Bietet zusätzliche Ressourcen und erweiterte Funktionen für die Skalierung größerer Projekte. Enterprise: Explizit auf große Projekte mit zahlreichen Microservices und Anwendungen zugeschnitten, mit Quellcode-Zugang und einem vollständig konfigurierbaren Plan.

Sonderangebote und Anerkennung

AppMaster erkennt die unterschiedlichen Bedürfnisse von Startups, Bildungseinrichtungen, gemeinnützigen Organisationen und Open-Source-Communities an. Daher gibt es für diese Einrichtungen spezielle Angebote und Rabatte.

G2, eine renommierte Bewertungsplattform, hat AppMaster in verschiedenen Kategorien, darunter No-Code Entwicklungsplattformen, Rapid Application Development (RAD), API Management, Drag&Drop App Builders, API Design und Anwendungsentwicklungsplattformen, immer wieder als leistungsstark ausgezeichnet. AppMaster wurde von G2 sowohl in der Frühjahrsausgabe 2023 als auch in der Winterausgabe 2023 als Momentum Leader in No-Code Development Platforms bezeichnet.

Fazit

Bubble ist zweifellos eine beliebte Wahl unter den no-code Plattformen, aber der Markt bietet eine breite Palette von Alternativen, die verschiedene Bedürfnisse und Vorlieben abdecken. Jede Plattform hat einzigartige Stärken, vom umfassenden Ansatz von AppMaster über die Spezialisierung auf mobile Apps von Adalo und die unternehmensgerechten Funktionen von OutSystems bis hin zu den Kollaborationsfunktionen von Mendix.

Darüber hinaus bieten Appgyver und AdonisJs den Anwendern ein Gleichgewicht zwischen der Entwicklung von no-code und low-code. Letztendlich hängt die Wahl der richtigen Plattform von den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts und dem Grad der Anpassung und Kontrolle ab, den Sie wünschen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der no-code Entwicklung und erkunden Sie die Alternativen, um die perfekte Lösung für Ihre Anwendungsentwicklung zu finden.

Bei der Betrachtung von Bubble Alternativen sticht AppMaster als umfassende und leistungsstarke no-code Plattform hervor. Die intuitiven visuellen Designer, die Unterstützung verschiedener Frameworks, die mühelosen Bereitstellungsoptionen, die Skalierbarkeit und die Beseitigung technischer Schulden machen sie zu einer überzeugenden Wahl für Einzelpersonen und Unternehmen gleichermaßen. Durch die Vereinfachung des Anwendungsentwicklungsprozesses ermöglicht AppMaster seinen Nutzern die problemlose Erstellung voll funktionsfähiger Softwarelösungen und stellt damit einen Wendepunkt in der Welt der no-code Entwicklung dar.

Um mit AppMaster zu beginnen, besuchen Sie die offizielle Website und erstellen Sie Ihr kostenloses Konto. Schöpfen Sie das Potenzial von no-code aus und erleben Sie die Geschwindigkeit, Effizienz und Flexibilität, die AppMaster bietet.