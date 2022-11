Hack, strategie e tecniche utili per aumentare i download delle vostre applicazioni

Creare un'app senza uno sviluppatore è facile. La parte difficile è ottenere un numero maggiore di download o di crescita della vostra app. Se avete le conoscenze giuste per attirare i vostri utenti, il vostro numero di download sarà molto alto. Ecco i consigli per aumentare la crescita della vostra app:

Concentratevi sul problema che la vostra app risolve

Concentratevi sulla creazione di un'app che risolva un problema particolare. Dopo aver sviluppato l'app, assicuratevi che il titolo dell'app sul Play Store o sull'App Store si riferisca al problema che state risolvendo. Questo hack aiuterà l'utente a trovare la vostra app quando cerca una soluzione al problema.

Avere un'icona attraente per l'app

L'icona è la prima impressione degli utenti. Assicuratevi che l'icona scelta per la vostra app sia attraente e trasmetta il messaggio completo di ciò che offre.

Monetizzazione

Un trucco da provare è la monetizzazione delle app. Di solito, su Play Store, Google aumenta il ranking delle app monetizzate.

Concentrarsi sulla nicchia

La ricerca della giusta nicchia è particolarmente importante per la crescita dell'applicazione o del sito. Quando si affronta o si risolve un problema, è necessario capire come un profano cercherà nell'app la soluzione al problema che sta affrontando. Molti termini tecnici sono sconosciuti a migliaia di persone. Ad esempio, se vogliono cercare un'applicazione per la conversione da audio a testo. Molto probabilmente non digiteranno l'app di trascrizione. Cercheranno solo un'app di conversione da audio a testo. Se utilizzate la nicchia giusta nel vostro titolo, la crescita della vostra app otterrà un numero elevato di download.

Usare l'e-mail per avere utenti fissi

L'e-mail è importante per la crescita del servizio clienti della vostra app. Utilizzando l'e-mail, potete comunicare con gli utenti della vostra app. Soprattutto gli utenti che sono nuovi alla vostra app o al vostro sito. Potete inviare un'e-mail in occasione della nuova iscrizione e del primo acquisto da parte degli utenti della vostra app. In questo modo, invierete vibrazioni positive ai vostri nuovi utenti, inducendoli a rivisitare la vostra applicazione. In questo modo aumenterete i progressi della vostra app. L'e-mail può anche essere utilizzata per informare i clienti del nuovo prodotto o dello sconto che state offrendo sul vostro sito.

Omaggi

Gli omaggi sono una delle strategie intelligenti di growth hacking che possono essere utilizzate per ottenere molti utenti sulla vostra applicazione o sito. La pianificazione dell'omaggio è una parte fondamentale. Assicuratevi di non regalare molto denaro. La strategia consiste nell'ottenere un elevato traffico o utenti sul vostro sito e sulla vostra applicazione. Gli approcci più comuni sono le prove gratuite per un mese, i libri di testo gratuiti e lo sconto del 50% per i nuovi utenti. In questo modo, potete convincere gli utenti a condividere la vostra applicazione sui social media o a creare un account sul vostro sito.

Autoresponder

Avere un autoresponder vi farà apparire come dei professionisti. Tutte le app o i siti con un'elevata crescita di mercato utilizzano l'autoresponder. Se avete competenze di blogging, dovete fare in modo che i clienti leggano il vostro blog sul sito dell'app. Avere contenuti utili nell'autoresponder è un trucco del growth hacking che può farvi ottenere molti abbonati al vostro sito. Un'altra cosa che potete aggiungere all'autoresponder è convincere il nuovo visitatore a iscriversi alla vostra app. Assicuratevi di aggiungere link diretti al download nel vostro autoresponder.

Aggiungete un sistema di referral attraente

Il sistema di referral è una tecnica moderna di growth hacking delle app. Utilizzando un sistema di referral, utilizzate i vostri clienti per ottenere nuovi utenti dell'app. Sembra complicato, ma è molto efficace per la crescita. Nei moderni sistemi di referral, un utente segnalerà la vostra app a un amico o a un familiare. Quando il suo amico o familiare si iscrive utilizzando il codice di riferimento, entrambe le parti riceveranno denaro e voi avrete nuovi utenti. Assicuratevi di aggiungere i link diretti per il download nel vostro sistema di referral. In questo modo, la nuova persona potrà facilmente ottenere la vostra applicazione.

Promozione attraverso un influencer

Gli influencer sono star dei social media che hanno migliaia o milioni di iscritti. Se volete che la vostra applicazione abbia un numero elevato di download, potete promuoverla attraverso un influencer dei social media. Supponiamo che si tratti di una start-up e che non si disponga di un grande budget. Chiedete loro di mettere il post con i link diretti al download della vostra app sul loro sito di social media per un giorno. I loro fan sono molto fedeli e se consigliano un prodotto, probabilmente lo proveranno.

Una cosa che dovete tenere a mente mentre utilizzate questo growth hacking è che dovete assicurarvi che la vostra app funzioni perfettamente; se la nuova app da scaricare presenta lag o qualsiasi tipo di glitch. Molto probabilmente non utilizzerà più la vostra applicazione.

Domande frequenti

Come si hackera la crescita della propria app?

Il termine "hack" non è letterale quando viene usato nelle app di growth hacking. Il termine viene usato per far capire che i trucchi sono così efficaci che la gente comune penserà che state usando qualche tipo di hack per ottenere una tale crescita di download sul vostro sito. Ecco perché la maggior parte dei blog che si leggono su diversi siti utilizzano il termine hack.

Per aumentare la crescita delle installazioni sulle vostre applicazioni, seguite le linee guida fornite nel sito dell'articolo. La sintesi di base è che fate una pubblicità corretta delle soluzioni che la vostra app offre.

Come si incrementano le installazioni delle app?

Avere un titolo e un'icona attraenti è molto necessario per aumentare i download. Maggiore è il traffico, maggiore sarà la crescita della vostra app. Se confrontate la vostra app con altre, capirete perché alcune crescono rapidamente, mentre altre hanno una crescita molto lenta.

Come posso fare soldi senza codice?

Utilizzando il no code, è possibile creare facilmente app senza alcuno sviluppatore. Ora potete fare quanto segue per guadagnare.

Dopo aver creato l'app, è possibile applicare una tariffa di abbonamento una tantum per le installazioni su Play Store o App Store.

Prevedere un canone di abbonamento mensile per i servizi dell'app.

Promuovere la propria attività attraverso l'app. Ad esempio, se possedete un negozio al dettaglio, potete creare un'app per la vostra zona in cui le persone possono vedere e acquistare più prodotti.

Come aumentare l'installazione delle app su IOS?

Aumentare le installazioni su IOS è complicato. Per una grande crescita delle installazioni, è necessario disporre di un'app produttiva e di un tile attraente. Inoltre, è necessario monetizzare il prodotto e provare le diverse piattaforme di promozione.

Come si fa a incoraggiare le persone a scaricare le app?

Offrendo la soluzione a un compito complicato, probabilmente otterrete molte installazioni. Tuttavia, assicuratevi che la vostra icona mostri la soluzione che volete offrire.

Come si fa ad aumentare le installazioni di app su Facebook?

Facebook offre pubblicità per le app. Potete registrare la vostra app nella sezione dedicata alla pubblicità e la vostra app sarà promossa da Facebook. Utilizzando la pubblicità su Facebook è possibile ottenere una grande crescita delle installazioni.

Volete creare applicazioni no-code per la vostra nuova idea di business? Provate la piattaforma no-code AppMaster con librerie integrate e risorse avanzate per trasformare la vostra idea di app in realtà. Iniziate subito la prova gratuita e scaricate facilmente il codice sorgente con un backend generato dall'intelligenza artificiale.