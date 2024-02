Zilliz Cloud améliore son offre DBaaS avec une amélioration notable des performances

Dans le cadre d'un développement récent dans la Bay Area, Zilliz a amélioré son portefeuille de bases de données avec une version améliorée de Zilliz Cloud, leur offre phare de base de données en tant que service (DBaaS). Destiné à faire progresser les performances des bases de données vectorielles, le nouveau rendu est salué pour son efficacité supérieure et son coût total de possession plus économique.

Ancré dans le cadre robuste du système de gestion de base de données vectorielles open source Milvus, Zilliz affirme que son offre mise à niveau peut surpasser d'un facteur dix le Milvus d'origine. La clé de ses capacités améliorées réside dans l’index graphique Hierarchical Navigable Small World (HNSW), associé à un mécanisme de recherche filtré optimisé.

Le populaire index graphique HNSW est un standard parmi les bases de données vectorielles contemporaines, une technologie partagée par des plateformes concurrentes telles que Weaviate et Pinecone. « Dans le secteur des bases de données vectorielles, disposer de HNSW est essentiel. Sans cela, des entreprises comme Zilliz se retrouveraient dans une situation désavantageuse sur le plan concurrentiel », déclare Doug Henschen, analyste principal chez Constellation Research.

Les index basés sur des graphiques, comme HNSW et d'autres implémentations telles que Vamana, sont appréciés pour leur capacité à se rapprocher efficacement des voisins les plus proches au sein d'ensembles de données de grande dimension, améliorant ainsi les performances et réduisant les coûts opérationnels.

Zilliz Cloud a également introduit d'autres fonctionnalités stratégiques telles que des métriques de similarité cosinus adaptées à l'analyse de texte, la recherche de plage pour affiner la proximité des résultats et l'upsert pour mettre à jour les vecteurs existants ou en ajouter de nouveaux.

Outre les avancées techniques, la plate-forme se vante d'un client Milvus unifié censé rationaliser l'expérience de développement, s'intégrant de manière transparente aux plates-formes d'analyse de données et d'apprentissage automatique, telles qu'Apache Apache Spark, Apache Kafka et Airbyte.

Malgré ces progrès, certains experts comme Holger Mueller, également de Constellation Research, préviennent que les fournisseurs de bases de données vectorielles doivent offrir une intégration transparente des données transactionnelles pour rester compétitifs avec les principaux fournisseurs de bases de données comme Oracle, AWS, IBM et Microsoft.

Le marché reste difficile, car d'autres concurrents tels que Pinecone proposent des services de bases de données vectorielles similaires basés sur le cloud. Cependant, les équipes spécialisées en IA peuvent trouver des avantages uniques en termes de performances et de coûts lors de la sélection d'un produit spécifique à une base de données vectorielle, à condition qu'il réponde à leurs exigences uniques en matière de cas d'utilisation.

Dans ce paysage dynamique de technologies de bases de données, les innovations apportées par des plateformes comme Zilliz reflètent les tendances et les demandes croissantes en faveur de solutions de gestion de données plus sophistiquées. Pour ceux qui cherchent à exploiter la puissance des bases de données vectorielles, des plateformes comme AppMaster proposent une offre complémentaire pour créer de puissants systèmes backend dotés de capacités no-code, rationalisant ainsi le processus de développement dans un espace numérique toujours dépendant de décisions basées sur les données.