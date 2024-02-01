تعمل Zilliz Cloud على تحسين عروض DBaaS مع تحسين ملحوظ في الأداء

في تطور حديث من منطقة الخليج، قامت Zilliz بتعزيز محفظة قواعد البيانات الخاصة بها بإصدار مطور من Zilliz Cloud ، عرض قاعدة البيانات كخدمة (DBaaS) الرئيسي الخاص بها. يهدف الإصدار الجديد إلى دفع أداء قاعدة بيانات المتجهات إلى الأمام، وقد تم الترحيب به لكفاءته الفائقة وتكلفة الملكية الإجمالية الأكثر اقتصادًا.

ترتكز Zilliz على الإطار القوي لنظام إدارة قاعدة بيانات ناقلات Milvus مفتوح المصدر، وتدعي أن عرضها الذي تمت ترقيته يمكن أن يتفوق على أداء Milvus الأصلي بعامل عشرة. يكمن مفتاح قدراته المحسنة في مؤشر الرسم البياني الهرمي للعالم الصغير القابل للملاحة (HNSW)، إلى جانب آلية البحث المفلترة المحسنة.

يعد مؤشر الرسم البياني HNSW الشهير معيارًا بين قواعد بيانات المتجهات المعاصرة، وهي تقنية تتقاسمها منصات تنافسية مثل Weaviate و Pinecone. يقول دوج هنشن، المحلل الرئيسي في شركة Constellation Research: "في قطاع قواعد بيانات المتجهات، يعد وجود HNSW أمرًا ضروريًا. وبدون ذلك، ستجد شركات مثل Zilliz نفسها في وضع تنافسي غير مؤات".

تحظى الفهارس القائمة على الرسوم البيانية، مثل HNSW والتطبيقات الأخرى مثل Vamana، بتقدير كبير لقدرتها على التقريب بكفاءة لأقرب الجيران ضمن مجموعات البيانات عالية الأبعاد، وبالتالي تعزيز الأداء وخفض تكاليف التشغيل.

قدمت Zilliz Cloud أيضًا وظائف إستراتيجية أخرى مثل مقاييس تشابه جيب التمام المصممة لتحليل النص، والبحث عن النطاق لتحسين قرب النتائج، والتحديث لتحديث المتجهات الحالية أو إلحاق متجهات جديدة.

وبصرف النظر عن التقدم التقني، تفتخر المنصة بعميل Milvus الموحد الذي يهدف إلى تبسيط تجربة التطوير، والتكامل بسلاسة مع تحليلات البيانات ومنصات التعلم الآلي، مثل Apache Spark و Apache Kafka و Airbyte.

على الرغم من هذه التطورات، يحذر بعض الخبراء، مثل هولجر مولر، من شركة Constellation Research أيضًا، من أن موفري قواعد بيانات المتجهات يجب أن يقدموا تكاملًا سلسًا لبيانات المعاملات ليظلوا قادرين على المنافسة مع بائعي قواعد البيانات الرئيسيين مثل Oracle و AWS و IBM و Microsoft.

لا يزال السوق يمثل تحديًا حيث يقدم المتنافسون الآخرون مثل Pinecone خدمات قاعدة بيانات متجهية مماثلة قائمة على السحابة. ومع ذلك، قد تجد فرق الذكاء الاصطناعي المتخصصة أداءً فريدًا وفوائد من حيث التكلفة عند اختيار منتج خاص بقاعدة بيانات متجهة، طالما أنه يلبي متطلبات حالة الاستخدام الفريدة الخاصة بهم.

في هذا المشهد الديناميكي لتقنيات قواعد البيانات، تعكس الابتكارات التي جلبتها منصات مثل Zilliz الاتجاهات والطلبات المتزايدة لحلول أكثر تطوراً لإدارة البيانات. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تسخير قوة قواعد البيانات المتجهة، توفر منصات مثل AppMaster عرضًا تكميليًا لإنشاء أنظمة خلفية قوية ذات إمكانات no-code ، وتبسيط عملية التطوير في الساحة الرقمية التي تعتمد دائمًا على القرارات المستندة إلى البيانات.