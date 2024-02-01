在湾区最近的一项开发中， Zilliz通过升级版的Zilliz Cloud （其旗舰数据库即服务 (DBaaS) 产品）增强了其数据库产品组合。新版本旨在推动矢量数据库性能向前发展，以其卓越的效率和更经济的总拥有成本而备受赞誉。

Zilliz立足于开源Milvus矢量数据库管理系统的强大框架，声称其升级后的产品性能比原始Milvus提高了十倍。其增强功能的关键在于分层可导航小世界（HNSW）图索引，以及优化的过滤搜索机制。

流行的 HNSW 图索引是当代矢量数据库的标准，是Weaviate和Pinecone等竞争平台共享的技术。 Constellation Research 首席分析师 Doug Henschen 表示：“在矢量数据库领域，拥有 HNSW 至关重要。如果没有 HNSW，像Zilliz这样的公司就会发现自己处于竞争劣势。”

基于图的索引（如 HNSW 和其他实现（如 Vamana））因其能够有效地近似高维数据集中的最近邻居而备受赞誉，从而提高性能并降低运营成本。

Zilliz Cloud还引入了其他战略功能，例如为文本分析量身定制的余弦相似度度量、用于细化结果接近度的范围搜索以及用于更新现有向量或附加新向量的更新插入。

除了技术进步之外，该平台还拥有统一的Milvus客户端，旨在简化开发体验，与数据分析和机器学习平台无缝集成，例如Apache Spark 、 Apache Kafka和Airbyte 。

尽管取得了这些进步，但 Constellation Research 的 Holger Mueller 等一些专家警告称，矢量数据库提供商必须提供事务数据的无缝集成，以保持与Oracle 、 AWS 、 IBM和Microsoft等主要数据库供应商的竞争力。

由于Pinecone等其他竞争者提供类似的基于云的矢量数据库服务，市场仍然充满挑战。然而，专业的人工智能团队在选择特定于矢量数据库的产品时可能会发现独特的性能和成本优势，只要它满足他们独特的用例需求。

在数据库技术的动态格局中， Zilliz等平台带来的创新反映了对更复杂的数据管理解决方案不断增长的趋势和需求。对于那些寻求利用矢量数据库的力量的人来说， AppMaster等平台提供了补充产品，用于创建具有no-code功能的强大后端系统，从而简化了始终依赖于数据驱动决策的数字领域的开发流程。