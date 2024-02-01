Zilliz Cloud расширяет предложение DBaaS за счет заметного повышения производительности

В рамках недавней разработки в районе залива Zilliz расширила свой портфель баз данных обновленной версией Zilliz Cloud, своего флагманского предложения «база данных как услуга» (DBaaS). Новая версия, призванная повысить производительность векторных баз данных, отличается превосходной эффективностью и более экономичной совокупной стоимостью владения.

Zilliz утверждает, что, опираясь на надежную структуру системы управления векторными базами данных Milvus с открытым исходным кодом, ее обновленное предложение может превзойти исходную версию Milvus в десять раз. Ключ к его расширенным возможностям лежит в графическом индексе Hierarchical Navigable Small World (HNSW) в сочетании с оптимизированным механизмом фильтрованного поиска.

Популярный индекс графов HNSW является стандартом среди современных векторных баз данных. Эта технология используется конкурирующими платформами, такими как Weaviate и Pinecone. «В секторе векторных баз данных наличие HNSW крайне важно. Без него такие компании, как Zilliz, окажутся в невыгодном положении с точки зрения конкуренции», — говорит Дуг Хеншен, главный аналитик Constellation Research.

Индексы на основе графов, такие как HNSW и другие реализации, такие как Vamana, ценятся за свою способность эффективно аппроксимировать ближайших соседей в многомерных наборах данных, тем самым повышая производительность и снижая эксплуатационные расходы.

Zilliz Cloud также представила другие стратегические функции, такие как метрики косинусного сходства, адаптированные для анализа текста, поиск по диапазону для уточнения близости результатов и обновление для обновления существующих векторов или добавления новых.

Помимо технических достижений, платформа может похвастаться унифицированным клиентом Milvus, который призван оптимизировать процесс разработки, легко интегрируясь с платформами анализа данных и машинного обучения, такими как Apache Spark, Apache Kafka и Airbyte.

Несмотря на эти достижения, некоторые эксперты, такие как Хольгер Мюллер, также из Constellation Research, предупреждают, что поставщики векторных баз данных должны предлагать бесшовную интеграцию транзакционных данных, чтобы оставаться конкурентоспособными с такими крупными поставщиками баз данных, как Oracle, AWS, IBM и Microsoft.

Рынок остается сложным, поскольку другие претенденты, такие как Pinecone предлагают аналогичные облачные услуги векторных баз данных. Однако специализированные группы ИИ могут найти уникальные преимущества в производительности и стоимости при выборе продукта для векторной базы данных, если он удовлетворяет их уникальным требованиям сценария использования.

В этом динамичном мире технологий баз данных инновации, привнесенные такими платформами, как Zilliz, отражают растущие тенденции и требования к более сложным решениям для управления данными. Для тех, кто хочет использовать возможности векторных баз данных, такие платформы, как AppMaster , предоставляют дополнительное предложение для создания мощных серверных систем no-code, оптимизируя процесс разработки в цифровой сфере, постоянно зависящей от решений, основанных на данных.