Zilliz Cloud, Dikkate Değer Performans Artışıyla DBaaS Teklifini Geliştiriyor

Körfez Bölgesi'nde yakın zamanda gerçekleştirilen bir gelişmeyle Zilliz, veritabanı portföyünü, amiral gemisi hizmet olarak veritabanı (DBaaS) teklifi olan Zilliz Cloud yükseltilmiş bir sürümüyle geliştirdi. Vektör veritabanı performansını ileriye taşımayı amaçlayan yeni versiyon, üstün verimliliği ve daha ekonomik toplam sahip olma maliyetiyle öne çıkıyor.

Açık kaynaklı Milvus vektör veritabanı yönetim sisteminin sağlam çerçevesine bağlı olan Zilliz, yükseltilmiş teklifinin orijinal Milvus on kat daha iyi performans gösterebileceğini iddia ediyor. Gelişmiş yeteneklerinin anahtarı, optimize edilmiş filtrelenmiş arama mekanizmasıyla birleştirilmiş Hiyerarşik Gezinilebilir Küçük Dünya (HNSW) grafik dizininde yatmaktadır.

Popüler HNSW grafik dizini, Weaviate ve Pinecone gibi rekabetçi platformlar tarafından paylaşılan bir teknoloji olan çağdaş vektör veritabanları arasında bir standarttır. Constellation Research'ün Baş Analisti Doug Henschen, "Vektör veri tabanı sektöründe HNSW'ye sahip olmak çok önemlidir. Bu olmadan, Zilliz gibi şirketler kendilerini rekabet açısından dezavantajlı durumda bulacaklardır" diyor.

HNSW gibi grafik tabanlı endeksler ve Vamana gibi diğer uygulamalar, yüksek boyutlu veri kümeleri içindeki en yakın komşuları verimli bir şekilde tahmin etme, dolayısıyla performansı artırma ve işletme maliyetlerini düşürme yetenekleri nedeniyle ödüllendirilir.

Zilliz Cloud ayrıca metin analizi için uyarlanmış kosinüs benzerliği ölçümleri, sonuç yakınlığını iyileştirmek için aralık arama ve mevcut vektörleri güncellemek veya yenilerini eklemek için yükseltme gibi diğer stratejik işlevleri de tanıttı.

Teknik ilerlemelerin yanı sıra platform, Apache Spark, Apache Kafka ve Airbyte gibi veri analitiği ve makine öğrenimi platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan, geliştirme deneyimini kolaylaştırdığı iddia edilen birleşik bir Milvus İstemcisine sahiptir.

Bu gelişmelere rağmen, Constellation Research'ten Holger Mueller gibi bazı uzmanlar, vektör veritabanı sağlayıcılarının Oracle, AWS, IBM ve Microsoft gibi büyük veritabanı sağlayıcılarıyla rekabet edebilmek için işlem verilerinin kusursuz entegrasyonunu sunması gerektiği konusunda önceden uyarıyor.

Pinecone gibi diğer rakiplerin de benzer bulut tabanlı vektör veritabanı hizmetleri sunması nedeniyle pazar zorlu olmaya devam ediyor. Ancak uzman yapay zeka ekipleri, kendi benzersiz kullanım senaryosu taleplerini karşıladığı sürece, vektör veritabanına özgü bir ürün seçerken benzersiz performans ve maliyet avantajları bulabilir.

Veritabanı teknolojilerinin bu dinamik ortamında, Zilliz gibi platformların getirdiği yenilikler, daha karmaşık veri yönetimi çözümlerine yönelik artan eğilimleri ve talepleri yansıtıyor. Vektör veritabanlarının gücünden yararlanmak isteyenler için AppMaster gibi platformlar, no-code güçlü arka uç sistemleri oluşturmak için tamamlayıcı bir teklif sunarak, her zaman veriye dayalı kararlara bağlı olan dijital bir arenada geliştirme sürecini kolaylaştırıyor.