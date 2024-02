Zilliz Cloud migliora l'offerta DBaaS con un notevole aumento delle prestazioni

In un recente sviluppo dalla Bay Area, Zilliz ha migliorato il proprio portafoglio di database con una versione aggiornata di Zilliz Cloud, la loro offerta di punta di database-as-a-service (DBaaS). Mirata a promuovere le prestazioni del database vettoriale, la nuova versione è annunciata per la sua efficienza superiore e il costo totale di proprietà più economico.

Ancorato alla solida struttura del sistema di gestione del database vettoriale open source Milvus, Zilliz afferma che la sua offerta aggiornata può superare l'originale Milvus di un fattore dieci. La chiave delle sue funzionalità avanzate risiede nell’indice grafico Hierarchical Navigable Small World (HNSW), abbinato a un meccanismo di ricerca filtrata ottimizzato.

Il popolare indice grafico HNSW è uno standard tra i database vettoriali contemporanei, una tecnologia condivisa da piattaforme competitive come Weaviate e Pinecone. "Nel settore dei database vettoriali, disporre di HNSW è essenziale. Senza di esso, aziende come Zilliz si troverebbero in una posizione di svantaggio competitivo", afferma Doug Henschen, principale analista di Constellation Research.

Gli indici basati su grafici, come HNSW e altre implementazioni come Vamana, sono apprezzati per la loro capacità di approssimare in modo efficiente i vicini più prossimi all’interno di set di dati ad alta dimensione, migliorando così le prestazioni e riducendo i costi operativi.

Zilliz Cloud ha anche introdotto altre funzionalità strategiche come metriche di somiglianza del coseno su misura per l'analisi del testo, ricerca di intervalli per perfezionare la prossimità dei risultati e upsert per aggiornare i vettori esistenti o aggiungerne di nuovi.

Oltre ai progressi tecnici, la piattaforma vanta un client Milvus unificato che si propone di semplificare l'esperienza di sviluppo, integrandosi perfettamente con l'analisi dei dati e le piattaforme di apprendimento automatico, come Apache Spark, Apache Kafka e Airbyte.

Nonostante questi progressi, alcuni esperti come Holger Mueller, anche lui di Constellation Research, avvertono che i fornitori di database vettoriali devono offrire una perfetta integrazione dei dati transazionali per rimanere competitivi con i principali fornitori di database come Oracle, AWS, IBM e Microsoft.

Il mercato rimane impegnativo poiché altri contendenti come Pinecone offrono servizi di database vettoriali basati su cloud simili. Tuttavia, i team specializzati nell’intelligenza artificiale possono trovare vantaggi in termini di prestazioni e costi unici quando selezionano un prodotto specifico per un database vettoriale, purché soddisfi le loro esigenze specifiche del caso d’uso.

In questo panorama dinamico delle tecnologie di database, le innovazioni portate da piattaforme come Zilliz riflettono le tendenze crescenti e le richieste di soluzioni di gestione dei dati più sofisticate. Per coloro che cercano di sfruttare la potenza dei database vettoriali, piattaforme come AppMaster forniscono un'offerta complementare per la creazione di potenti sistemi backend con funzionalità no-code, semplificando il processo di sviluppo in un'arena digitale sempre dipendente dalle decisioni basate sui dati.