Zhipu AI, un concurrent prometteur dans la tentative chinoise d'égaler les progrès de l'OpenAI en matière d'intelligence artificielle, a obtenu un financement substantiel de Meituan, une force dominante dans le secteur du commerce électronique chinois. Notamment, Meituan détient actuellement une capitalisation boursière stupéfiante d'environ 100 milliards de dollars.

Selon des documents commerciaux récents, une filiale de Meituan, reconnue pour ses services de livraison de nourriture, est devenue actionnaire d'une filiale de Zhipu AI, acquérant ainsi une participation de 10 % dans l'entreprise. Cependant, Zhipu AI, pour sa part, n'a pas dévoilé le montant total de son financement, se contentant d'indiquer que lors d'un tour d'investissement de série B en septembre dernier, elle a amassé "des centaines de millions de yuans". Parmi ses principaux investisseurs figurent Qiming Venture Partners, Tsinghua Holdings et Legend Capital.

Le paysage technologique chinois est en pleine effervescence, diverses entreprises travaillant avec zèle au développement de grands modèles linguistiques sophistiqués (LLM). Ces projets reflètent une volonté active de rivaliser avec des initiatives similaires dans les pays occidentaux. Zhipu AI est l'un des leaders de cette course, issu des salles académiques vénérées de l'université de Tsinghua. Fondée en 2019, cette start-up opère sous la direction de Tang Jie, un professeur réputé du département d'informatique et de technologie de l'université.

Récemment, Zhipu AI a dévoilé son modèle d'IA conversationnelle bilingue (chinois et anglais), ChatGLM-6B. Avec un entraînement sur six milliards de paramètres, ce modèle prétend permettre des inférences sur une seule carte graphique grand public, ce qui représente une économie importante pour les opérations de LLM. Dans le cadre d'une initiative antérieure, l'entreprise a mis en libre accès une variante améliorée et polyvalente, le GLM-130B, entraînée sur 130 milliards de paramètres. Son application de chatbot axée sur l'utilisateur, ChatGLM, qui cible principalement les universitaires et les acteurs de l'industrie, est actuellement en phase de bêta fermée.

Le moment choisi par Meituan pour investir suscite de nombreux soupçons. Trois semaines plus tôt seulement, le poids lourd de l'internet chinois avait dévoilé son intention d'acquérir Light Years Beyond, un autre contributeur prestigieux de LLM en Chine. Cette transaction de 234 millions de dollars, réalisée alors que Light Years Beyond n'est qu'une start-up de quatre mois, est intervenue au lendemain de la démission de son fondateur, Wang Huiwen, de ses diverses fonctions au sein de Meituan, pour des raisons de santé. M. Huiwen est également cofondateur milliardaire du géant du commerce électronique.

Ces investissements stratégiques, outre qu'ils renforcent les capacités de Meituan en matière d'IA grâce à l'afflux de talents, promettent des avantages lucratifs pour les entreprises spécialisées dans l'IA. Avec la possibilité d'exploiter l'énorme base d'utilisateurs de Meituan (450 millions), engagés dans diverses activités telles que la commande de nourriture, l'achat de produits d'épicerie ou la réservation d'hôtels, une augmentation considérable de la portée et de l'engagement de l'audience est à l'ordre du jour.

