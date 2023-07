Zhipu AI, ein vielversprechender Kandidat in Chinas Bestreben, mit den Fortschritten der künstlichen Intelligenz von OpenAI gleichzuziehen, hat sich eine beträchtliche Finanzierung von Meituan gesichert, einer dominanten Kraft im chinesischen E-Commerce-Sektor. Meituan verfügt derzeit über eine beeindruckende Marktkapitalisierung von rund 100 Milliarden US-Dollar.

Jüngsten Geschäftsberichten zufolge ist eine Tochtergesellschaft von Meituan, die für ihre zuverlässigen Lebensmittellieferdienste bekannt ist, Anteilseigner einer Tochtergesellschaft von Zhipu AI geworden und hat damit einen Anteil von 10 % an dem Unternehmen erworben. Zhipu AI seinerseits hat den Gesamtfinanzierungsbetrag jedoch unter Verschluss gehalten und lediglich angegeben, dass während einer Serie-B-Investitionsrunde im vergangenen September "Hunderte von Millionen Yuan" zusammengekommen sind. Zu den prominenten Investoren gehören Qiming Venture Partners, Tsinghua Holdings und Legend Capital.

In der chinesischen Technologielandschaft herrscht rege Betriebsamkeit, und verschiedene Unternehmen arbeiten eifrig an der Entwicklung hochentwickelter großer Sprachmodelle (LLMs). Diese Projekte spiegeln ein aktives Bestreben wider, mit ähnlichen Bestrebungen in westlichen Ländern zu konkurrieren. Ein führendes Unternehmen in diesem Rennen ist Zhipu AI, das aus den ehrwürdigen akademischen Hallen der Tsinghua-Universität stammt. Das 2019 gegründete Start-up steht unter der Leitung von Tang Jie, einem geschätzten Professor der Fakultät für Informatik und Technologie der Universität.

Kürzlich hat Zhipu AI sein zweisprachiges (Chinesisch und Englisch) KI-Konversationsmodell ChatGLM-6B der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieses Modell, das mit sechs Milliarden Parametern trainiert wurde, ermöglicht nach eigenen Angaben Schlussfolgerungen auf einer einzigen Consumer-Grafikkarte - eine erhebliche Kostenersparnis für LLM-Operationen. In einer früheren Initiative hat das Unternehmen eine erweiterte, universell einsetzbare Variante, das GLM-130B, das auf 130 Milliarden Parameter trainiert wurde, als Open Source zur Verfügung gestellt. Die nutzerorientierte Chatbot-App ChatGLM, die sich in erster Linie an Wissenschaftler und Industrievertreter richtet, befindet sich derzeit in der geschlossenen Betaphase.

Der Zeitpunkt der Investition von Meituan wirft viele Augenbrauen auf. Nur drei Wochen zuvor hatte das chinesische Internet-Schwergewicht Pläne zur Übernahme von Light Years Beyond, einem weiteren renommierten LLM-Anbieter in China, bekannt gegeben. Dieses Geschäft im Wert von 234 Millionen Dollar wurde abgeschlossen, obwohl Light Years Beyond gerade einmal vier Monate alt ist, und kam zustande, nachdem sein Gründer Wang Huiwen aus gesundheitlichen Gründen von seinen verschiedenen Funktionen bei Meituan zurückgetreten war. Huiwen ist auch ein milliardenschwerer Mitbegründer des E-Commerce-Giganten.

Solche strategischen Investitionen versprechen neben der Verbesserung der KI-Fähigkeiten von Meituan durch den Zuzug von Talenten auch lukrative Vorteile für die KI-Unternehmen. Mit der Möglichkeit, Meituans riesige Nutzerbasis von 450 Millionen Menschen anzuzapfen, die sich mit verschiedenen Aktivitäten wie Essensbestellungen, Lebensmitteleinkäufen oder Hotelbuchungen beschäftigen, ist ein beträchtlicher Anstieg der Publikumsreichweite und des Engagements zu erwarten.

