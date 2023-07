A Zhipu AI, um candidato promissor na tentativa da China de igualar o progresso da inteligência artificial da OpenAI, garantiu um financiamento substancial da Meituan, uma força dominante no sector do comércio eletrónico chinês. Nomeadamente, a Meituan detém atualmente uma impressionante capitalização de mercado de cerca de 100 mil milhões de dólares.

De acordo com registos comerciais recentes, uma subsidiária da Meituan, reconhecida pelos seus robustos serviços de entrega de comida, tornou-se acionista de uma afiliada da Zhipu AI, adquirindo assim uma participação de 10% na empresa. No entanto, a Zhipu AI, por seu lado, manteve o seu montante total de financiamento em segredo, indicando apenas que durante uma ronda de investimento da Série B em setembro passado, acumulou "centenas de milhões de yuan". Entre os seus principais investidores estão a Qiming Venture Partners, a Tsinghua Holdings e a Legend Capital.

O panorama tecnológico chinês está a atravessar um período de grande atividade, com várias empresas a trabalhar zelosamente no desenvolvimento de modelos sofisticados de grande linguagem (LLM). Estes projectos reflectem um esforço ativo para rivalizar com iniciativas semelhantes nos países ocidentais. Com origem nos venerados corredores académicos da Universidade de Tsinghua, um líder nesta corrida é a Zhipu AI. Fundada em 2019, esta start-up opera sob a orientação de Tang Jie, um estimado professor do Departamento de Ciência e Tecnologia da Computação da universidade.

Recentemente, a Zhipu AI revelou para uso público o seu modelo de IA de conversação bilingue (chinês e inglês), o ChatGLM-6B. Com formação em seis mil milhões de parâmetros, este modelo afirma permitir inferências numa única placa gráfica de consumo - um atributo significativo de poupança de custos para as operações LLM. Numa iniciativa anterior, a empresa disponibilizou uma variante melhorada e de uso geral, o GLM-130B, treinado em 130 mil milhões de parâmetros. A sua aplicação de chatbot orientada para o utilizador, ChatGLM, dirigida principalmente para o meio académico e para as partes interessadas da indústria, encontra-se atualmente na fase beta fechada.

O momento do investimento da Meituan levanta muitas dúvidas. Apenas três semanas antes, o peso-pesado da Internet chinesa havia divulgado planos para adquirir a Light Years Beyond, outro prestigiado colaborador do LLM na China. Este negócio de 234 milhões de dólares, realizado apesar de a Light Years Beyond ser uma start-up com apenas quatro meses, surgiu na sequência da demissão do seu fundador, Wang Huiwen, dos seus vários cargos na Meituan, alegando razões de saúde. Huiwen é também um bilionário cofundador do gigante do comércio eletrónico.

Estes investimentos estratégicos, para além de reforçarem as capacidades de IA da Meituan através do afluxo de talentos, prometem benefícios lucrativos para as empresas de IA. Com a possibilidade de explorar a enorme base de utilizadores da Meituan de 450 milhões, envolvidos em várias actividades como encomendar comida, comprar mercearias ou reservar hotéis, está previsto um aumento considerável no alcance e envolvimento do público.

