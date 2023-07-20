حصلت شركة Zhipu AI ، المنافس الواعد في محاولة الصين لمواكبة تقدم الذكاء الاصطناعي لشركة OpenAI ، على تمويل كبير من Meituan ، وهي قوة مهيمنة في قطاع التجارة الإلكترونية الصيني. والجدير بالذكر أن Meituan تمتلك حاليًا قيمة سوقية مذهلة تقارب 100 مليار دولار.

وفقًا لإيداعات الأعمال الأخيرة ، أصبحت إحدى الشركات التابعة لشركة Meituan ، والمعروفة بخدمات توصيل الطعام القوية ، مساهمًا في إحدى الشركات التابعة لـ Zhipu AI ، وبالتالي حصلت على حصة بنسبة 10 ٪ في المؤسسة. ومع ذلك ، فإن شركة Zhipu AI ، من جانبها ، أبقت إجمالي مبلغ التمويل طي الكتمان ، مشيرة فقط إلى أنه خلال جولة الاستثمار من السلسلة B في سبتمبر الماضي ، جمعت "مئات الملايين من اليوانات". ومن بين مستثمريها البارزين Qiming Venture Partners و Tsinghua Holdings و Legend Capital.

يشهد المشهد التكنولوجي الصيني موجة من النشاط ، حيث تعمل العديد من الشركات بحماس من أجل تطوير نماذج لغة كبيرة متطورة (LLMs). تعكس هذه المشاريع دفعة نشطة لمنافسة مساعي مماثلة في الدول الغربية. نشأت من القاعات الأكاديمية الموقرة في جامعة تسينغهوا ، الرائد في هذا السباق هو Zhipu AI. تأسست في عام 2019 ، تعمل هذه الشركة الناشئة تحت إشراف Tang Jie ، الأستاذ الموقر من قسم علوم وتكنولوجيا الكمبيوتر بالجامعة.

في الآونة الأخيرة ، كشفت Zhipu AI عن نموذج AI للمحادثة ثنائي اللغة (الصينية والإنجليزية) ChatGLM-6B للاستخدام العام. من خلال التدريب على ستة مليارات معلمة ، يدعي هذا النموذج تمكين الاستدلالات على بطاقة رسومات واحدة على مستوى المستهلك - وهي سمة مهمة لتوفير التكاليف لعمليات LLM. في مبادرة سابقة ، فتحت الشركة مصدرًا محسنًا ومتغيرًا للأغراض العامة ، GLM-130B ، تم تدريبه على 130 مليار معلمة. تطبيق chatbot الذي يركز على المستخدم ، ChatGLM ، والذي يستهدف بشكل أساسي الأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة في الصناعة ، هو حاليًا في المرحلة التجريبية المغلقة.

يثير توقيت استثمار Meituan الكثير من الدهشة. قبل ثلاثة أسابيع فقط ، كشف الوزن الثقيل للإنترنت في الصين عن خطط للاستحواذ على Light Years Beyond ، وهو مساهم آخر مرموق في LLM في الصين. تم إبرام هذه الصفقة البالغة قيمتها 234 مليون دولار على الرغم من أن Light Years Beyond كانت مجرد شركة ناشئة عمرها أربعة أشهر فقط ، وجاءت في أعقاب استقالة مؤسسها ، Wang Huiwen ، من أدواره المختلفة في Meituan ، مشيرًا إلى أسباب صحية. Huiwen هو أيضًا مؤسس مشارك ملياردير لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة.

تعد مثل هذه الاستثمارات الاستراتيجية ، بصرف النظر عن تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في Meituan من خلال تدفق المواهب ، بمزايا مربحة لشركات الذكاء الاصطناعي. مع إمكانية الاستفادة من قاعدة مستخدمي Meituan الهائلة التي تبلغ 450 مليون شخص ، والذين يشاركون في أنشطة مختلفة مثل طلب الطعام ، أو شراء البقالة ، أو حجز الفنادق ، فإن زيادة كبيرة في الوصول إلى الجمهور والمشاركة على البطاقات.

وفقًا لهذا الاتجاه ، أثبتت منصات الذكاء الاصطناعي مثل AppMaster أنها غيرت قواعد اللعبة في صناعة التكنولوجيا. باعتباره نظامًا أساسيًا بارزًا no-code ، يعمل AppMaster على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات الويب والجوال وتطبيقات الويب.