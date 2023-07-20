智普人工智能公司（Zhipu AI）是中国力争与 OpenAI 的人工智能进展相媲美的一个有希望的竞争者，它已从中国电子商务领域的主导力量Meituan 获得了大量资金。值得注意的是，美团目前拥有近 1000 亿美元的惊人市值。

根据最近的商业文件，美团的一家子公司--以其强大的食品配送服务而闻名--已成为智璞 AI 关联公司的股东，从而获得了该企业 10% 的股份。然而，智璞人工智能方面却对其融资总额保密，仅表示在去年9月的B轮投资中，该公司积累了 "数亿元人民币"。其主要投资者包括启明创投、清华控股和联想投资。

中国的科技领域正在经历一场热火朝天的活动，各家公司都在热衷于开发复杂的大型语言模型（LLM）。这些项目反映出中国正在积极推动与西方国家类似项目的竞争。智普人工智能公司（Zhipu AI）源自清华大学令人尊敬的学术殿堂，是这场竞赛中的佼佼者。这家初创公司成立于 2019 年，由清华大学计算机科学与技术系德高望重的教授唐杰指导运营。

最近，Zhipu AI 向公众发布了其双语（中文和英文）对话人工智能模型 ChatGLM-6B。该模型拥有 60 亿个参数的训练能力，声称只需一块消费级显卡就能实现推理--这对于 LLM 运行来说是一个显著的成本节约属性。在之前的一项计划中，该公司开源了一个增强型通用变体 GLM-130B，该变体在 1,300 亿个参数上进行了训练。他们以用户为中心的聊天机器人应用 ChatGLM 目前正处于封闭测试阶段，主要面向学术界和行业利益相关者。

美团的投资时机令人瞠目结舌。仅在三周前，这家中国互联网巨头才披露了收购光年超越（Light Years Beyond）的计划，光年超越是中国另一家著名的法律硕士培训机构。尽管光年超越是一家成立仅四个月的初创公司，但这笔价值 2.34 亿美元的交易是在其创始人王慧文以健康原因为由辞去在美团的各种职务之后达成的。王慧文也是电子商务巨头美团的联合创始人之一，身家数十亿美元。

这种战略投资除了通过人才流入增强美团的人工智能能力外，还为人工智能公司带来了丰厚的利润。美团拥有 4.5 亿庞大的用户群，这些用户从事订餐、购买日用品或预订酒店等各种活动，因此有可能利用美团的庞大用户群，大幅提高受众覆盖率和参与度。

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