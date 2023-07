Zhipu AI, obiecujący pretendent w chińskim dążeniu do dorównania postępom sztucznej inteligencji OpenAI, zapewnił sobie znaczne finansowanie ze strony Meituan, dominującej siły w chińskim sektorze e-commerce. Warto zauważyć, że Meituan posiada obecnie oszałamiającą kapitalizację rynkową zbliżoną do 100 miliardów dolarów.

Zgodnie z ostatnimi dokumentami biznesowymi, spółka zależna Meituan, znana z solidnych usług dostawy żywności, stała się udziałowcem spółki stowarzyszonej Zhipu AI, nabywając w ten sposób 10% udziałów w przedsiębiorstwie. Ze swojej strony Zhipu AI utrzymywało jednak całkowitą kwotę finansowania w tajemnicy, wskazując jedynie, że podczas rundy inwestycyjnej serii B we wrześniu ubiegłego roku zgromadziło "setki milionów juanów". Wśród znaczących inwestorów są Qiming Venture Partners, Tsinghua Holdings i Legend Capital.

Chiński krajobraz technologiczny przeżywa gwałtowny wzrost aktywności, a różne firmy gorliwie pracują nad rozwojem zaawansowanych dużych modeli językowych (LLM). Projekty te odzwierciedlają aktywne dążenie do rywalizacji z podobnymi przedsięwzięciami w krajach zachodnich. Liderem w tym wyścigu jest Zhipu AI, wywodzący się z szanowanych sal akademickich Uniwersytetu Tsinghua. Założony w 2019 roku start-up działa pod kierownictwem Tang Jie, cenionego profesora z Wydziału Informatyki i Technologii uniwersytetu.

Niedawno Zhipu AI zaprezentowało do użytku publicznego swój dwujęzyczny (chiński i angielski) konwersacyjny model sztucznej inteligencji, ChatGLM-6B. Szczycący się treningiem na sześciu miliardach parametrów, model ten twierdzi, że umożliwia wnioskowanie na jednej karcie graficznej klasy konsumenckiej - co jest znaczącym atrybutem oszczędności kosztów dla operacji LLM. W ramach wcześniejszej inicjatywy firma udostępniła ulepszony wariant ogólnego przeznaczenia, GLM-130B, trenowany na 130 miliardach parametrów. Skupiona na użytkownikach aplikacja chatbota, ChatGLM, skierowana głównie do środowisk akademickich i interesariuszy z branży, znajduje się obecnie w zamkniętej fazie beta.

Moment inwestycji Meituan budzi wiele wątpliwości. Zaledwie trzy tygodnie wcześniej chiński potentat internetowy ujawnił plany przejęcia Light Years Beyond, innego prestiżowego dostawcy LLM w Chinach. Ta umowa o wartości 234 milionów dolarów, zawarta pomimo tego, że Light Years Beyond jest zaledwie czteromiesięcznym start-upem, nastąpiła po rezygnacji jej założyciela, Wanga Huiwena, z różnych ról w Meituan, powołując się na względy zdrowotne. Huiwen jest również miliarderem, współzałożycielem giganta e-commerce.

Takie strategiczne inwestycje, oprócz zwiększenia możliwości Meituan w zakresie sztucznej inteligencji poprzez napływ talentów, obiecują lukratywne korzyści dla firm zajmujących się sztuczną inteligencją. Dzięki możliwości wykorzystania ogromnej bazy użytkowników Meituan, liczącej 450 milionów, zaangażowanych w różne działania, takie jak zamawianie jedzenia, zakupy spożywcze lub rezerwacja hoteli, na kartach pojawia się znaczny wzrost zasięgu i zaangażowania odbiorców.

