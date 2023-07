Zhipu AI, een veelbelovende mededinger in China's poging om de vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie van OpenAI te evenaren, heeft aanzienlijke financiering gekregen van Meituan, een dominante kracht in de Chinese e-commerce sector. Meituan heeft momenteel een duizelingwekkende marktkapitalisatie van ongeveer 100 miljard dollar.

Volgens recente bedrijfsdocumenten is een dochteronderneming van Meituan, die bekend staat om zijn robuuste voedselbezorgdiensten, aandeelhouder geworden van een aan Zhipu AI gelieerde onderneming en heeft daarmee een belang van 10% in de onderneming verworven. Zhipu AI heeft van zijn kant echter het totale financieringsbedrag geheim gehouden en alleen aangegeven dat het tijdens een Serie B investeringsronde afgelopen september 'honderden miljoenen yuan' heeft vergaard. Onder de prominente investeerders bevinden zich Qiming Venture Partners, Tsinghua Holdings en Legend Capital.

Het Chinese technologielandschap wordt gekenmerkt door een vlaag van activiteit, waarbij verschillende bedrijven ijverig werken aan de ontwikkeling van geavanceerde grote taalmodellen (LLM's). Deze projecten weerspiegelen een actieve drang om te wedijveren met soortgelijke inspanningen in westerse landen. Zhipu AI, afkomstig uit de gerespecteerde academische zalen van de Tsinghua Universiteit, is een leider in deze race. Deze start-up is opgericht in 2019 en staat onder leiding van Tang Jie, een gewaardeerde professor van het departement Computerwetenschappen en Technologie van de universiteit.

Onlangs onthulde Zhipu AI zijn tweetalige (Chinees en Engels) conversatie-AI-model, ChatGLM-6B, voor openbaar gebruik. Met dit model, dat getraind wordt op zes miljard parameters, is het naar eigen zeggen mogelijk om inferenties te maken op een enkele grafische kaart van consumentenklasse - een aanzienlijke kostenbesparing voor LLM-operaties. In een eerder initiatief heeft het bedrijf een verbeterde variant voor algemene doeleinden opengesteld, de GLM-130B, die getraind is op 130 miljard parameters. Hun gebruikersgerichte chatbot-app, ChatGLM, die voornamelijk gericht is op academische en industriële belanghebbenden, bevindt zich momenteel in de gesloten bètafase.

De timing van de investering van Meituan doet veel wenkbrauwen fronsen. Slechts drie weken eerder had de Chinese internetzwaargewicht plannen bekendgemaakt om Light Years Beyond over te nemen, een andere prestigieuze LLM-medewerker in China. Deze deal van 234 miljoen dollar, ondanks het feit dat Light Years Beyond nog maar vier maanden bestaat, kwam in de nasleep van het ontslag van de oprichter, Wang Huiwen, uit zijn verschillende functies bij Meituan, om gezondheidsredenen. Huiwen is ook een miljardair die medeoprichter is van de e-commerce gigant.

Dergelijke strategische investeringen zullen niet alleen de AI-capaciteiten van Meituan vergroten door de instroom van talent, maar beloven ook lucratieve voordelen voor de AI-bedrijven. Met de mogelijkheid om gebruik te maken van Meituan's enorme gebruikersbestand van 450 miljoen, die zich bezighouden met verschillende activiteiten zoals het bestellen van eten, het kopen van boodschappen of het boeken van hotels, ligt een aanzienlijke boost in het bereik en de betrokkenheid van het publiek in het verschiet.

