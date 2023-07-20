Çin'in OpenAI'nin yapay zeka ilerlemesine ayak uydurma teklifinde gelecek vaat eden bir rakip olan Zhipu AI, Çin e-ticaret sektöründe baskın bir güç olan Meituan önemli miktarda fon sağladı. Özellikle, Meituan şu anda 100 milyar dolara yaklaşan şaşırtıcı bir piyasa değerine sahip.

Son iş başvurularına göre, güçlü gıda dağıtım hizmetleriyle tanınan Meituan'ın bir yan kuruluşu, bir Zhipu AI bağlı kuruluşunun hissedarı oldu ve böylece işletmede %10 hisse elde etti. Bununla birlikte, Zhipu AI kendi adına toplam fonlama miktarını gizli tuttu ve yalnızca geçen Eylül ayında bir B Serisi yatırım turu sırasında "yüz milyonlarca yuan" biriktirdiğini gösterdi. Önde gelen yatırımcıları arasında Qiming Venture Partners, Tsinghua Holdings ve Legend Capital bulunmaktadır.

Çin teknoloji ortamı, çeşitli firmaların şevkle sofistike büyük dil modellerinin (LLM'ler) geliştirilmesi için çalıştığı bir faaliyet telaşı yaşıyor. Bu projeler, Batılı ülkelerdeki benzer çabalara rakip olmak için aktif bir çabayı yansıtıyor. Tsinghua Üniversitesi'nin saygın akademik salonlarından gelen bu yarışta lider Zhipu AI'dır. 2019 yılında kurulan bu girişim, üniversitenin Bilgisayar Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nden saygın bir profesör olan Tang Jie'nin rehberliğinde faaliyet gösteriyor.

Son zamanlarda Zhipu AI, iki dilli (Çince ve İngilizce) konuşmalı AI modeli ChatGLM-6B'yi halkın kullanımına sundu. Altı milyar parametre üzerinde eğitimle övünen bu model, LLM operasyonları için önemli bir maliyet tasarrufu özelliği olan tek bir tüketici sınıfı grafik kartında çıkarımlara olanak sağladığını iddia ediyor. Firma önceki bir girişimde, 130 milyar parametre üzerinde eğitilmiş, gelişmiş, genel amaçlı bir değişken olan GLM-130B'yi açık kaynak olarak kullandı. Öncelikle akademi ve sektör paydaşlarını hedefleyen, kullanıcı odaklı chatbot uygulamaları ChatGLM şu anda kapalı beta aşamasında.

Meituan'ın yatırımının zamanlaması birçok kişinin kaşlarını kaldırıyor. Sadece üç hafta önce, Çinli internet ağır sikleti, Çin'deki bir başka prestijli LLM katılımcısı olan Light Years Beyond'u satın alma planlarını açıklamıştı. Light Years Beyond sadece dört aylık bir girişim olmasına rağmen yapılan bu 234 milyon dolarlık anlaşma, kurucusu Wang Huiwen'in Meituan'daki çeşitli görevlerinden sağlık nedenleriyle istifa etmesinin ardından geldi. Huiwen ayrıca e-ticaret devinin milyarder kurucu ortağıdır.

Bu tür stratejik yatırımlar, Meituan'ın yapay zeka yeteneklerini yetenek akışı yoluyla geliştirmenin yanı sıra, yapay zeka firmaları için kazançlı faydalar vaat ediyor. Meituan'ın yemek siparişi verme, market alışverişi veya otel rezervasyonu gibi çeşitli faaliyetlerde bulunan 450 milyonluk devasa kullanıcı tabanından yararlanma olanağıyla, hedef kitle erişiminde ve katılımında önemli bir artış olasıdır.

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