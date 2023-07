Zhipu AI, un promettente concorrente nel tentativo cinese di eguagliare i progressi dell'intelligenza artificiale di OpenAI, si è assicurato un sostanzioso finanziamento da Meituan, una forza dominante nel settore dell'e-commerce cinese. In particolare, Meituan detiene attualmente un'incredibile capitalizzazione di mercato di circa 100 miliardi di dollari.

Come risulta da recenti documenti aziendali, una filiale di Meituan, nota per i suoi solidi servizi di consegna di cibo, è diventata azionista di un'affiliata di Zhipu AI, acquisendo così una partecipazione del 10% nell'impresa. Tuttavia, Zhipu AI, da parte sua, ha mantenuto il riserbo sull'ammontare totale dei finanziamenti, limitandosi a indicare che durante il round di investimenti di serie B dello scorso settembre ha raccolto "centinaia di milioni di yuan". Tra i principali investitori figurano Qiming Venture Partners, Tsinghua Holdings e Legend Capital.

Il panorama tecnologico cinese sta vivendo un'intensa attività, con diverse aziende che lavorano con zelo allo sviluppo di sofisticati modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Questi progetti riflettono una spinta attiva a rivaleggiare con sforzi simili nelle nazioni occidentali. Un leader in questa corsa è Zhipu AI, che proviene dalle venerate aule accademiche dell'Università Tsinghua. Fondata nel 2019, questa start-up opera sotto la guida di Tang Jie, stimato professore del Dipartimento di Informatica e Tecnologia dell'università.

Di recente, Zhipu AI ha presentato al pubblico il suo modello di AI conversazionale bilingue (cinese e inglese), ChatGLM-6B. Grazie all'addestramento su sei miliardi di parametri, questo modello sostiene di poter fare inferenze con una sola scheda grafica di fascia consumer - un significativo risparmio di costi per le operazioni di LLM. In un'iniziativa precedente, l'azienda ha reso disponibile una variante migliorata e generica, il GLM-130B, addestrato su 130 miliardi di parametri. L'applicazione ChatGLM, incentrata sull'utente e rivolta principalmente al mondo accademico e industriale, è attualmente in fase di beta chiusa.

La tempistica dell'investimento di Meituan solleva molte perplessità. Solo tre settimane prima, il peso massimo cinese di Internet aveva rivelato l'intenzione di acquisire Light Years Beyond, un altro prestigioso contributore di LLM in Cina. L'accordo da 234 milioni di dollari, concluso nonostante Light Years Beyond fosse una start-up di soli quattro mesi, è arrivato sulla scia delle dimissioni del suo fondatore, Wang Huiwen, dai suoi vari ruoli in Meituan, per motivi di salute. Huiwen è anche co-fondatore miliardario del colosso dell'e-commerce.

Questi investimenti strategici, oltre a potenziare le capacità di Meituan nel campo dell'intelligenza artificiale grazie all'afflusso di talenti, promettono vantaggi lucrativi per le aziende di intelligenza artificiale. Con la possibilità di attingere alla massiccia base di 450 milioni di utenti di Meituan, impegnati in varie attività come l'ordinazione di cibo, l'acquisto di generi alimentari o la prenotazione di hotel, si prospetta un notevole aumento della portata e del coinvolgimento del pubblico.

Seguendo la tendenza, le piattaforme di intelligenza artificiale come AppMaster si rivelano dei veri e propri cambiamenti nel settore tecnologico. Come piattaforma no-code, AppMaster semplifica il processo di creazione di applicazioni back-end, web e mobili.