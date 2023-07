Zhipu AI, một ứng cử viên đầy triển vọng trong nỗ lực của Trung Quốc để bắt kịp tiến độ trí tuệ nhân tạo của OpenAI, đã nhận được khoản tài trợ đáng kể từ Meituan, một thế lực thống trị trong lĩnh vực thương mại điện tử của Trung Quốc. Đáng chú ý, Meituan hiện đang nắm giữ mức vốn hóa thị trường đáng kinh ngạc xấp xỉ 100 tỷ USD.

Theo hồ sơ kinh doanh gần đây, một công ty con của Meituan, được biết đến với các dịch vụ giao đồ ăn hiệu quả, đã trở thành cổ đông của một chi nhánh AI của Zhipu, qua đó mua 10% cổ phần trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, về phần mình, Zhipu AI đã giữ kín tổng số tiền tài trợ của mình, chỉ cho biết rằng trong vòng đầu tư Series B vào tháng 9 năm ngoái, nó đã tích lũy được 'hàng trăm triệu nhân dân tệ'. Trong số các nhà đầu tư nổi bật của nó có Qiming Venture Partners, Tsinghua Holdings và Legend Capital.

Bối cảnh công nghệ Trung Quốc đang trải qua một loạt hoạt động, với nhiều công ty khác nhau đang hăng hái làm việc để phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phức tạp. Những dự án này phản ánh sự thúc đẩy tích cực để cạnh tranh với những nỗ lực tương tự ở các quốc gia phương Tây. Bắt nguồn từ hội trường học thuật được kính trọng của Đại học Thanh Hoa, người dẫn đầu trong cuộc đua này là Zhipu AI. Được thành lập vào năm 2019, công ty khởi nghiệp này hoạt động dưới sự hướng dẫn của Tang Jie, một giáo sư đáng kính từ Khoa Khoa học và Công nghệ Máy tính của trường đại học.

Gần đây, Zhipu AI đã tiết lộ cho công chúng sử dụng mô hình AI đàm thoại song ngữ (tiếng Trung và tiếng Anh), ChatGLM-6B. Tự hào đào tạo sáu tỷ tham số, mô hình này tuyên bố sẽ cho phép suy luận trên một cạc đồ họa cấp độ người tiêu dùng duy nhất - một thuộc tính tiết kiệm chi phí đáng kể cho các hoạt động LLM. Trong một sáng kiến ​​trước đó, công ty đã cung cấp mã nguồn mở một biến thể đa năng, nâng cao, GLM-130B, được huấn luyện trên 130 tỷ thông số. Ứng dụng chatbot tập trung vào người dùng của họ, ChatGLM, chủ yếu nhắm mục tiêu đến các bên liên quan trong ngành và học viện, hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm kín.

Thời điểm đầu tư của Meituan khiến nhiều người ngạc nhiên. Chỉ ba tuần trước đó, gã khổng lồ internet Trung Quốc đã tiết lộ kế hoạch mua lại Light Years Beyond, một cộng tác viên LLM uy tín khác ở Trung Quốc. Thỏa thuận trị giá 234 triệu đô la này được ký kết mặc dù Light Years Beyond chỉ là một công ty mới thành lập được bốn tháng, sau khi người sáng lập của nó, Wang Huiwen, từ chức khỏi các vai trò khác nhau của ông tại Meituan, với lý do sức khỏe. Huiwen cũng là một tỷ phú đồng sáng lập của gã khổng lồ thương mại điện tử.

Những khoản đầu tư chiến lược như vậy, ngoài việc nâng cao khả năng AI của Meituan thông qua dòng nhân tài, còn hứa hẹn những lợi ích béo bở cho các công ty AI. Với khả năng khai thác cơ sở người dùng khổng lồ 450 triệu người của Meituan, tham gia vào các hoạt động khác nhau như đặt đồ ăn, mua đồ tạp hóa hoặc đặt phòng khách sạn, khả năng tiếp cận và tương tác với đối tượng sẽ tăng đáng kể.

