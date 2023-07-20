Zhipu AI, многообещающий претендент на то, чтобы сравняться с прогрессом искусственного интеллекта OpenAI, получил значительное финансирование от Meituan, доминирующей силы в китайском секторе электронной коммерции. Примечательно, что в настоящее время рыночная капитализация компании Meituan составляет около 100 млрд долл.

Согласно последним деловым документам, дочерняя компания Meituan, известная своими эффективными услугами по доставке еды, стала акционером аффилированной компании Zhipu AI, получив таким образом 10% акций предприятия. Однако Zhipu AI, в свою очередь, не раскрывает общую сумму финансирования, сообщая лишь, что в сентябре прошлого года в ходе инвестиционного раунда серии B она собрала "сотни миллионов юаней". Среди крупных инвесторов - Qiming Venture Partners, Tsinghua Holdings и Legend Capital.

Китайский технологический ландшафт переживает шквал активности: различные компании активно работают над созданием сложных больших языковых моделей (БЯМ). Эти проекты отражают активное стремление конкурировать с аналогичными западными разработками. Лидером в этой гонке является компания Zhipu AI, созданная в престижных академических залах Университета Цинхуа. Этот стартап, основанный в 2019 году, работает под руководством Тан Цзе, уважаемого профессора кафедры компьютерных наук и технологий университета.

Недавно Zhipu AI представила для публичного использования свою двуязычную (китайский и английский языки) модель разговорного ИИ ChatGLM-6B. Эта модель, обучаемая по шести миллиардам параметров, позволяет делать выводы на одной видеокарте потребительского класса, что является существенной экономией для LLM-операций. В рамках предыдущей инициативы компания открыла доступ к расширенному варианту модели общего назначения - GLM-130B, обучаемой по 130 млрд. параметров. В настоящее время в стадии закрытого бета-тестирования находится приложение чатбота ChatGLM, ориентированное на пользователей и предназначенное в первую очередь для научных и промышленных кругов.

Сроки инвестиций Meituan вызывают много вопросов. Всего тремя неделями ранее китайский интернет-гигант раскрыл планы по приобретению компании Light Years Beyond, еще одного престижного китайского поставщика услуг LLM. Сделка стоимостью 234 млн. долл. США, несмотря на то, что компания Light Years Beyond существует всего четыре месяца, состоялась после ухода ее основателя Ван Хуэйвэня с различных должностей в компании Meituan по состоянию здоровья. Хуэйвэнь также является миллиардером, соучредителем гиганта электронной коммерции.

Такие стратегические инвестиции, помимо расширения возможностей Meituan в области ИИ за счет притока талантливых специалистов, сулят выгодные преимущества компаниям, занимающимся разработкой ИИ. Возможность использования огромной базы пользователей Meituan, насчитывающей 450 млн. человек и занимающейся различными видами деятельности, такими как заказ еды, покупка продуктов или бронирование гостиниц, значительно увеличит охват аудитории и вовлеченность.

В соответствии с этой тенденцией платформы искусственного интеллекта, такие как AppMaster, могут стать игровым инструментом в технологической отрасли. Являясь заметной платформой no-code, AppMaster упрощает процесс создания внутренних, веб- и мобильных приложений.