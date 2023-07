Le géant de la messagerie instantanée, WhatsApp, a récemment étendu la portée de sa fonction Channels pour la diffusion de messages à sept pays supplémentaires. Cette expansion monumentale inclut désormais l'Égypte, le Chili, le Pérou, la Malaisie, l'Ukraine, le Kenya et le Maroc, renforçant ainsi le rôle de WhatsApp dans la communication mondiale.

L'annonce a été faite par le biais d'un tweet et d'un post de Threads. Cette décision témoigne des efforts continus de l'entreprise pour améliorer la portée et l'engagement de ses utilisateurs dans les différentes régions du monde.

WhatsApp Il y a un mois, Google a lancé sa fonction Channels pour les abonnés basés en Colombie et à Singapour. L'objectif principal de ce lancement était de permettre aux utilisateurs de suivre l'actualité de diverses ONG, institutions de recherche médicale, autorités locales et organismes de vérification des faits, et de recevoir ainsi des mises à jour importantes. Lors de sa présentation, WhatsApp a fait part de son intention de rendre cette fonction universellement disponible dans le courant de l'année.

Les canaux sur WhatsApp représentent des lieux de communication unilatérale où les administrateurs peuvent transmettre des messages textuels, des photos et des vidéos aux personnes qui ont rejoint le canal. Ces canaux peuvent être découverts sous un nouvel onglet "Mises à jour", ce qui permet aux utilisateurs de suivre régulièrement des organisations mondiales ou locales selon leurs préférences.

Dans le même ordre d'idées, Instagram a également amplifié sa fonction Channels à l'échelle mondiale après un essai auprès d'un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Contrairement à WhatsApp, la société mère d'Instagram, Meta, cherche à en faire un nouveau moyen de communication permettant aux créateurs d'interagir avec leurs abonnés.

Au début du mois, WhatsApp a lancé une nouvelle application autonome exclusivement pour Wear OS, avec des fonctionnalités telles que la possibilité de répondre à des chats, de répondre à des appels VoIP et d'entamer de nouvelles conversations. Dans le monde numérique actuel en pleine évolution, où les plateformes no-code comme AppMaster gagnent du terrain, de telles initiatives de la part des plateformes de communication traditionnelles améliorent la satisfaction des utilisateurs et sont incroyablement vitales.