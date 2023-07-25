最近，即时通讯巨头WhatsApp 又将其用于广播消息的频道功能的覆盖范围扩大到七个国家。这一重大扩展现在包括埃及、智利、秘鲁、马来西亚、乌克兰、肯尼亚和摩洛哥，进一步增强了 WhatsApp 在全球通信中的作用。

WhatsApp早些时候通过推特和 Threads 发布了这一消息。此举标志着 WhatsApp 将继续努力提高其在全球不同地区的用户覆盖率和参与度。

WhatsApp 一个月前，Twitter 为哥伦比亚和新加坡的用户首次推出了频道功能。推出该功能的主要目的是让用户能够跟踪各种非政府组织、医学研究机构、地方当局和事实核查机构，从而获得重要的更新信息。 在推出该功能时宣布，它打算在今年内普及该功能。WhatsApp

WhatsApp 上的频道是单方面的交流场所，管理员可以向加入频道的个人发送文本信息、照片和视频。这些频道可以在新添加的 "更新 "标签下发现，用户可以根据自己的喜好持续关注全球或本地组织。

与此相关，Instagram 在对部分用户进行试运行后，还将其频道功能扩展到了全球范围。与 WhatsApp 不同的是，Instagram 的母公司Meta 希望将其发展成一种新颖的交流媒介，供创作者与其粉丝互动。

本月早些时候，WhatsApp 专门为 Wear OS 推出了一款新的独立应用，带来了回复聊天、接听网络电话和发起新对话等功能。在当今不断发展的数字世界中，no-code ，像AppMaster这样的平台正获得越来越多的关注，主流通信平台的这些举措正在提高用户满意度，具有难以置信的生命力。