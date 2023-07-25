Недавно гигант в области обмена мгновенными сообщениями WhatsApp расширил сферу применения своей функции "Каналы" для передачи сообщений еще на семь стран. В число этих стран вошли Египет, Чили, Перу, Малайзия, Украина, Кения и Марокко, что еще больше повышает роль WhatsApp в глобальной коммуникации.

Объявление об этом было сделано ранее в твиттере и сообщении в Threads. Этот шаг свидетельствует о постоянных усилиях компании по расширению охвата и вовлеченности пользователей в различных регионах мира.

WhatsApp Месяц назад компания запустила функцию Channels для абонентов из Колумбии и Сингапура. Основная цель запуска заключалась в том, чтобы пользователи могли следить за деятельностью различных неправительственных организаций, медицинских исследовательских институтов, местных органов власти и органов по проверке фактов, получая таким образом важные обновления. Во время презентации WhatsApp было заявлено о намерении сделать эту функцию повсеместно доступной в течение текущего года.

Каналы на сайте WhatsApp представляют собой односторонние коммуникационные площадки, в которых администраторы могут передавать текстовые сообщения, фотографии и видеоролики лицам, присоединившимся к каналу. Эти каналы можно обнаружить на новой вкладке "Обновления", что позволяет пользователям последовательно следить за глобальными или локальными организациями в соответствии со своими предпочтениями.

В связи с этим Instagram также расширил функцию "Каналы" до глобального масштаба после пробного запуска с выбранной группой пользователей. В отличие от WhatsApp, материнская компания Instagram, Meta, стремится развивать эту функцию как новое средство коммуникации для авторов, позволяющее им взаимодействовать со своими подписчиками.

Ранее в этом месяце WhatsApp выпустила новое отдельное приложение для Wear OS, в котором появились такие функции, как ответы на чаты, VoIP-звонки и новые разговоры. В современном цифровом мире, где платформы no-code, такие как AppMaster, набирают обороты, подобные инициативы со стороны основных коммуникационных платформ повышают удовлетворенность пользователей и невероятно важны.