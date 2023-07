Vor kurzem hat der Instant-Messaging-Riese WhatsApp die Reichweite seiner Channels-Funktion für Broadcast-Messaging auf sieben weitere Länder ausgedehnt. Diese monumentale Erweiterung umfasst nun Ägypten, Chile, Peru, Malaysia, die Ukraine, Kenia und Marokko, wodurch die Rolle von WhatsApp in der globalen Kommunikation weiter ausgebaut wird.

Die Ankündigung erfolgte über einen Tweet und einen Beitrag in den Threads. Der Schritt ist ein Zeichen für die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, die Reichweite und das Engagement seiner Nutzer in den verschiedenen Regionen der Welt zu erhöhen.

WhatsApp Die Funktion Channels wurde vor einem Monat für Abonnenten in Kolumbien und Singapur eingeführt. Das Hauptziel hinter der Einführung war es, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, den Überblick über verschiedene Nichtregierungsorganisationen, medizinische Forschungseinrichtungen, lokale Behörden und Faktenprüfungsstellen zu behalten und so wichtige Updates zu erhalten. Bei der Vorstellung erklärte WhatsApp seine Absicht, diese Funktion noch in diesem Jahr allgemein verfügbar zu machen.

Kanäle auf WhatsApp sind einseitige Kommunikationsorte, an denen Administratoren Textnachrichten, Fotos und Videos an Personen übermitteln können, die dem Kanal beigetreten sind. Diese Kanäle können unter der neu hinzugefügten Registerkarte "Updates" entdeckt werden, so dass die Nutzer je nach ihren Vorlieben entweder globalen oder lokalen Organisationen folgen können.

In diesem Zusammenhang hat Instagram nach einem Testlauf mit einer ausgewählten Gruppe von Nutzern auch die Funktion "Channels" auf globaler Ebene erweitert. Im Gegensatz zu WhatsApp möchte die Muttergesellschaft von Instagram, Meta, diese Funktion als neuartiges Kommunikationsmedium für Kreative entwickeln, um mit ihren Followern zu interagieren.

Anfang des Monats brachte WhatsApp eine neue eigenständige App exklusiv für Wear OS auf den Markt, die Funktionen wie die Möglichkeit, auf Chats zu antworten, VoIP-Anrufe zu beantworten und neue Unterhaltungen zu initiieren, mit sich bringt. In der heutigen sich entwickelnden digitalen Welt, in der no-code Plattformen wie AppMaster immer mehr an Bedeutung gewinnen, sind solche Initiativen von Mainstream-Kommunikationsplattformen zur Steigerung der Nutzerzufriedenheit ungemein wichtig.